ดญ. 10 ขวบฟลอริดา รอดตายจระเข้ กัดขา ไหวพริบเอานิ้วอุดจมูก
เด็กหญิงวัย 10 ขวบในฟลอริดารอดตายจากจระเข้ 9 ฟุตกัดขา ด้วยไหวพริบเอานิ้วอุดจมูกสัตว์ร้ายจนยอมอ้าปาก
เด็กหญิงวัย 10 ขวบในรัฐฟลอริดาต่อสู้เอาชีวิตรอดจากจระเข้ความยาว 9 ฟุตได้อย่างหวุดหวิด จูเลียนา ออสซา กำลังว่ายน้ำในทะเลสาบที่สวนสาธารณะมอสส์พาร์ก เมืองออร์แลนโดช่วงบ่ายวันเสาร์ ระดับน้ำตื้นเพียง 2 ฟุตตอนที่จระเข้พุ่งเข้ามากัดขาของเธอ
จูเลียนาพยายามตีเข้าที่หน้าผากของสัตว์ร้ายแต่มันไม่ยอมปล่อย เธอจึงนึกถึงวิชาเอาตัวรอดที่เคยเรียนรู้จากการไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์เกเตอร์แลนด์ เธอตัดสินใจใช้นิ้วมือสองนิ้วอุดเข้าไปในรูจมูกของจระเข้เพื่อไม่ให้มันหายใจ สัตว์เลื้อยคลานตัวนี้จึงต้องอ้าปาก จังหวะนั้นเองที่เธอสามารถดึงขาของตัวเองออกมาได้สำเร็จ
สตีเวน โรดริเกซ ผู้เป็นลุงพาตัวเธอขึ้นฝั่ง เขาอุ้มหลานสาวที่มีเลือดไหลออกมากไปปฐมพยาบาลที่โต๊ะปิกนิก เจ้าหน้าที่กู้ชีพพาเด็กหญิงส่งโรงพยาบาลเด็กเนมัวร์ส แพทย์ทำแผลฉีกขาดพร้อมรอยเขี้ยวบริเวณหลังเข่าซ้ายกับต้นขาด้านล่าง ตอนนี้เด็กหญิงกลับไปพักฟื้นที่บ้านพร้อมผ้าพันแผลเต็มขา
เควิน บริโต เจ้าหน้าที่กู้ชีพที่ดูแลจูเลียนากล่าวชื่นชมความกล้าหาญของเด็กหญิง เขาระบุว่าเธอมีสติสัมปชัญญะดีมากตลอดเหตุการณ์ เด็กหญิงให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่า “ถ้ามีอะไรจะมาโจมตีหนู หนูต้องโจมตีกลับ”
เจ้าหน้าที่ดักจับจระเข้ตัวก่อเหตุไปทำการการุณยฆาต สวนสาธารณะสั่งปิดชายหาดในวันจันทร์เพื่อประเมินสถานการณ์ความปลอดภัย
ปัจจุบันรัฐฟลอริดามีประชากรอัลลิเกเตอร์ประมาณ 1.3 ล้านตัวกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ 67 เคาน์ตี้ โอกาสที่คนจะบาดเจ็บสาหัสจากการที่จระเข้โจมตีโดยไม่ได้ไปยั่วยุมีต่ำมากเพียง 1 ใน 3.1 ล้านคนเท่านั้น
เหตุการณ์จระเข้กัดคนจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเกิดขึ้นเฉลี่ย 7 ถึง 10 ครั้งต่อปี อัตราการเสียชีวิตเกิดขึ้นได้ยากมาก ฟลอริดามีผู้เสียชีวิตจากจระเข้กัดรวมประมาณ 30 รายนับตั้งแต่ปี 1948 จนถึงปัจจุบัน
กรณีสะเทือนขวัญที่ผู้คนจดจำได้ดีคือเหตุการณ์จระเข้ลากเด็กวัย 2 ขวบลงน้ำที่สวนสนุกวอลต์ดิสนีย์เวิลด์ในปี 2016 หรือจระเข้ยาว 4 เมตรทำร้ายผู้หญิงไร้บ้านในปี 2023
งานวิจัยระบุสาเหตุการโจมตีส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากความต้องการล่ามนุษย์เป็นอาหาร เหตุร้ายมักเกิดจากการที่คนเข้าไปใกล้แหล่งที่อยู่อาศัย มนุษย์อาจมีพฤติกรรมบางอย่างที่จระเข้เข้าใจผิดว่าเป็นเหยื่อขนาดเล็ก
ความประมาทเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ หลายกรณีเกิดจากคนไปให้อาหารจระเข้ สัตว์จึงสูญเสียความกลัวคนพร้อมกับเชื่อมโยงมนุษย์เข้ากับแหล่งอาหาร จระเข้จะตื่นตัวดุร้ายขึ้นในช่วงฤดูผสมพันธุ์ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน พวกมันมักออกหากินในช่วงพลบค่ำหรือตอนกลางคืน
