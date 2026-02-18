สลดซ้ำ! หนุ่มอินโดฯ ถูกจระเข้ขย้ำดับ ขณะลงงมหอยปากแม่น้ำ เปิดสถิติช็อก 179 เหยื่อ
อินโดนีเซียอีกแล้ว ชาวบ้านถูกจระเข้จู่โจมจนเสียชีวิตในระหว่างที่กำลังออกไปหาอาหารตามวิถีชีวิตปกติ เมื่อช่วงสาย เวลาประมาณ 11.30 น. ของวันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 บริเวณปากแม่น้ำลวนโบยา ในอำเภอซีเมอูลูเอ
นาทีชีวิต ชายวัย 36 ปี (ชาวหมู่บ้าน Buluh Hadek กำลังลงไปงมหอยในแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านทำกันเป็นปกติ แต่จู่ๆ ก็มีจระเข้น้ำเค็ม โผล่เข้าจู่โจม ขย้ำร่างของเขาอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางความแตกตื่นของชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียง
ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เร่งเข้าช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถ จนสามารถดึงร่างของเขาหลุดออกมาจากปากจระเข้ได้สำเร็จ แต่โชคร้ายที่เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสมาก ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ ได้เข้ามาดูแลสถานการณ์ พร้อมทั้งออกประกาศเตือนให้ชาวบ้านหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมในบริเวณปากแม่น้ำดังกล่าวชั่วคราว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุสลดซ้ำรอย
ทั้งนี้ อินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่มีสถิติคนถูกจระเข้ทำร้ายสูงที่สุดในโลกเลยครับ เฉพาะในปี 2567 ปีเดียว มีรายงานการจู่โจมถึง 179 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตมากถึง 92 ราย
สำหรับเหตุการณ์สลดในรอบปีย้อนหลัง มีเคสที่น่าตกใจเกิดขึ้นหลายเคสเช่น
-
มกราคม 2569 วัยรุ่นอายุ 14 ปี ถูกจระเข้ขย้ำและลากลงน้ำจนเสียชีวิต ขณะที่กำลังนั่งซักผ้าอยู่บริเวณริมแม่น้ำ
-
พฤษภาคม 2568 เด็กชายวัย 13 ปี ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งบนเกาะสุมาตรา ถูกจระเข้ลากลงน้ำเสียชีวิตต่อหน้าเพื่อนๆ ขณะกระโดดลงไปเก็บลูกฟุตบอลที่กลิ้งตกลงไปในแม่น้ำ
-
มีนาคม 2568 ชายวัย 51 ปี ถูกจระเข้ทำร้ายจนเสียชีวิตขณะกำลังว่ายน้ำใกล้กับชายหาดตาลิเซ ในจังหวัดสุลาเวสีกลาง
-
กุมภาพันธ์ 2568 เกิดเหตุเศร้าซ้ำซ้อนในหมู่บ้านเดียวกันที่จังหวัดกาลีมันตันตะวันตก (เกาะบอร์เนียว) เด็กชายวัย 10 ขวบถูกจระเข้ยาว 4 เมตรจู่โจมขณะกระโดดลงแม่น้ำ เกิดขึ้นห่างจากเหตุการณ์ที่เด็กชายวัย 6 ขวบ ถูกจระเข้จู่โจมขณะกำลังอาบน้ำเพียงแค่ 2 สัปดาห์เท่านั้น
-
มกราคม 2568 เด็กหญิงวัยเพียง 5 ขวบ ถูกจระเข้น้ำเค็มงาบเสียชีวิต ขณะกำลังอาบน้ำอยู่ในบ่อเหมืองแร่ดีบุกเก่าที่จังหวัดบังกาเบลีตุง
สาเหตุหลักๆ ที่ทำให้คนกับจระเข้ต้องมาปะทะกันบ่อยขึ้น เป็นเพราะการทำเหมืองแร่ผิดกฎหมาย การขยายพื้นที่ทำสวนปาล์มน้ำมัน กิจกรรมเหล่านี้เข้าไปทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของจระเข้ ทำให้พวกมันเครียด ไร้ที่อยู่ และต้องออกมาระรานพื้นที่ของมนุษย์มากขึ้น
