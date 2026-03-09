รวบหนุ่มอิสราเอล พ่อค้ายาเสพติดให้นักท่องเที่ยว บนเกาะพะงัน
รวบหนุ่มอิสราเอล พ่อค้ายาเสพติดให้นักท่องเที่ยว บนเกาะพะงัน ขณะจับกุมพบชาวออสซี่สองคนท่าทีพิรุธ พบมีสารเสพติดในร่างกาย สั่งดำเนินคดี
ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำกำลังเข้าจับกุมชายชาวอิสราเอลวัย 31 ปี ภายในห้องพักหลังหนึ่ง ในตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน หลังเจ้าหน้าที่ติดตามพฤติกรรมระยะหนึ่งและมั่นใจว่าชายคนดังกล่าวเป็นผู้ค้ายาเสพติดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวและพักผ่อนในพื้นที่เกาะพะงัน
โดยค้นห้องพัก พบยาเสพติดซุกซ่อนอยู่จำนวนมาก อาทิ โคเคน 389.35 กรัม บางส่วนมีลักษณะเป็นก้อนกลม คาดว่าลักลอบนำเข้าโดยการกลืนลงท้อง, เอ็กซ์ตาซี ทั้งแบบผงและเม็ด, เคตามีน, ยางกัญชา พร้อมอุปกรณ์สำหรับแบ่งบรรจุและจำหน่ายหลายรายการ
และขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจค้น ก็พบ ชายอายุ 23 ปี และ หญิงอายุ 26 ปี ชาวออสเตรเลีย อยู่ในห้องพัก ด้วยท่าทางพิรุธ จึงนำตัวไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย ซึ่ง ชายอายุ 23 ปี ชาวออสเตรเลีย มีสารเสพติดในร่างกาย จึงถูกดำเนินคดีข้อหาเสพยาเสพติด ส่วน หญิงอายุ 26 ปี ปฏิเสธตรวจสารเสพติดในร่างกายตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ จึงถูกดำเนินคดีข้อหาขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายยาเสพติด
ขณะที่ชายชาวอิสราเอล ถูกแจ้งข้อหา จำหน่ายและครอบครองยาเสพติดฯ ก่อนเจ้าหน้าที่นำตัวทั้ง 3 คน ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน ดำเนินคดีตามกฎหมาย และเร่งสืบสวนขยายผลจับกุมเครือข่ายนี้
ทั้งนี้ยาเสพติดระบาดในกลุ่มชาวต่างชาติบนเกาะพะงัน เปลี่ยนรูปแบบเป็น “ต่างชาติขายกันเอง” มีเอเยนต์ชาวต่างชาติแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยว สร้างเครือข่ายเฉพาะสัญชาติ ใช้ภาษาและกลุ่มสังคมเฉพาะตัว และใช้แอปพลิเคชันนัดแนะพิกัดรับยาเสพติด แทนการยื่นส่งของต่อหน้า ส่วนบรรจุภัณฑ์ ก็ทำให้ดูน่าสนใจ ทำให้ปัญหายาเสพติดในเกาะพะงัน เป็นลักษณะ “อาชญากรรมข้ามชาติขนาดเล็ก” ที่อาศัยชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวของเกาะเป็นแหล่งทำเงิน
