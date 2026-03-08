ข่าวต่างประเทศ

เปิด 3 ปัจจัย "เจ้าหญิงไดอานา" จะไม่ตาย หาก เพียงแต่ 3 สิ่งนี้เปลี่ยนไป

เผยแพร่: 08 มี.ค. 2569 21:21 น.| อัปเดต: 08 มี.ค. 2569 15:29 น.
เปิด 3 ปัจจัย "เจ้าหญิงไดอานา" จะไม่ตาย หาก เพียงแต่ 3 สิ่งนี้เปลี่ยนไป

เปิดวิเคราะห์นิติเวช 3 ปัจจัย “หากเพียงแต่…” ที่อาจช่วยให้ “เจ้าหญิงไดอานา” รอดชีวิตจากโศกนาฏกรรม

เป็นเวลากว่า 28 ปีแล้วที่โลกต้องสูญเสีย “เจ้าหญิงในดวงใจของประชาชน” จากอุบัติเหตุทางรถยนต์อันน่าเศร้าในกรุงปารีส เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 1997 ล่าสุด ดร.ริชาร์ด เชพเพิร์ด แพทย์นิติเวชชื่อดัง ได้วิเคราะห์คดีนี้อีกครั้งผ่านหนังสือเล่มใหม่ของเขาที่ชื่อว่า Unnatural Causes

หมอชี้ให้เห็นว่า เจ้าหญิงไดอานาอาจรอดชีวิตจากบาดแผลที่หายากยิ่งนี้ได้ หากในวันนั้นมีปัจจัยบางอย่างที่เปลี่ยนไป หรือที่เขาเรียกว่าสถานการณ์แบบ “If only” (หากเพียงแต่…)

บาดแผลเล็กน้อย แต่อยู่ผิดที่ผิดทาง

ดร.เชพเพิร์ด อธิบายว่า สาเหตุหลักที่ทำให้เจ้าหญิงไดอานาสิ้นพระชนม์ มาจากรอยฉีกขาดเล็กๆ บริเวณหลอดเลือดดำในปอด ซึ่งทำให้เกิดภาวะตกเลือดภายในและหัวใจหยุดเต้น เขาเผยว่าลักษณะบาดแผลนี้ “หายากมาก” ชนิดที่เขาไม่เคยพบเห็นมาก่อนตลอดชีวิตการทำงาน มันเป็นเพียงแผลขนาดเล็ก แต่มันดันไปเกิดขึ้นในจุดที่อันตรายที่สุด

เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ เจ้าหญิงไดอานา
ภาพจาก : www.princeofwales.gov.uk

3 ปัจจัย “หากเพียงแต่…” ที่อาจเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์

  1. “หากเพียงแต่… คาดเข็มขัดนิรภัย” นี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุด ดร.เชพเพิร์ด ระบุว่า หากเจ้าหญิงไดอานาคาดเข็มขัดนิรภัย พระองค์ก็น่าจะรอดชีวิต และอาจจะปรากฏตัวต่อหน้าสื่อได้ในอีก 2 วันถัดมา โดยมีเพียงรอยฟกช้ำดำเขียวที่ดวงตา ซี่โครงร้าว หรือแขนหักที่ต้องใส่สายคล้องคอเท่านั้น (ทั้งนี้ ‘เทรเวอร์ รีส-โจนส์’ บอดี้การ์ดซึ่งเป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากรถคันดังกล่าว เป็นคนเดียวที่คาดเข็มขัดนิรภัย)

  2. “หากเพียงแต่… องศาและความเร็วต่างไปจากเดิม” หากตอนที่เกิดการกระแทก ร่างของพระองค์พุ่งชนเบาะหน้า (เบาะของบอดี้การ์ด) ในองศาที่แตกต่างออกไปเพียงเล็กน้อย หรือความเร็วของรถขณะชนเสาอุโมงค์ลดลงกว่า 65 ไมล์ต่อชั่วโมง พระองค์ก็อาจจะรอดชีวิตจากแรงกระแทกนั้นได้

  3. “หากเพียงแต่… ได้รับการประเมินอาการภายในทันที” เมื่อทีมกู้ภัยไปถึงที่เกิดเหตุ เจ้าหญิงไดอานายังคงรู้สึกตัวและตอบสนองได้ ทำให้พระองค์ไม่ได้ถูกเร่งนำตัวส่งรถพยาบาลในทันที ‘ซาเวียร์ กูร์เมอลง’ นักผจญเพลิงที่เข้าช่วยเหลือเป็นคนแรก ยอมรับว่าเขาไม่ทราบเลยว่าพระองค์มีอาการบาดเจ็บสาหัสภายในช่องอก และเขาเชื่อมั่นมาตลอดว่าพระองค์จะรอดชีวิต

ภาพจาก: AP

สยบทฤษฎีสมคบคิด

ในตอนท้าย ดร.เชพเพิร์ด ได้เน้นย้ำเพื่อสยบทฤษฎีสมคบคิดต่างๆ เขายืนยันว่าเห็นด้วยกับผลการสืบสวนของตำรวจในปี 2004 ที่สรุปว่านี่คือ “อุบัติเหตุที่น่าเศร้า” “ในมุมมองทางนิติพยาธิวิทยา สาเหตุการเสียชีวิตนั้นชัดเจนและไม่อาจโต้แย้งได้ แต่ด้วยความที่รอยฉีกขาดเล็กๆ ที่หลอดเลือดดำนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมาก มันจึงกลายเป็นช่องโหว่ที่ทำให้ผู้คนนำไปผูกโยงและสร้างทฤษฎีสมคบคิดขึ้นมามากมาย” ดร.เชพเพิร์ด กล่าวทิ้งท้าย

เผยแพร่: 08 มี.ค. 2569 21:21 น.| อัปเดต: 08 มี.ค. 2569 15:29 น.
