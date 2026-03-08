สรุปดราม่า ทำจมูกไม่ฟื้นเข้า ICU หมอเจ้าของไข้แจงอีกมุม สาเหตุคนไข้ช็อก
สรุปดราม่าศัลยกรรมทำช็อก หมอยันไม่ได้ผ่าพลาด เสริมจมูก เข้า ICU แต่เกิดภาวะแพ้ยาสลบขั้นรุนแรง ตอนนี้ฟื้นแล้ว
จากกรณีฝั่งญาติผู้เสียหาย ร้องเรียนว่านักธุรกิจหนุ่มวัย 37 ปี ไปทำศัลยกรรมจมูกและเหลาคางที่คลินิกดังใน กทม. เมื่อวันที่ 4 มี.ค. ที่ผ่านมา จ่ายค่าทำไปประมาณ 480,000 บาท
คิวผ่าตัดคือช่วงเย็น แต่ล่วงเลยไปจนถึงเวลา 00.30 น. (เข้าสู่วันที่ 5 มี.ค.) คลินิกเดินมาแจ้งญาติว่าผู้ป่วยมีอาการหัวใจเต้นเร็วและค่าก๊าซในเลือดผิดปกติ ต้องรีบหามส่งโรงพยาบาลด่วน
ญาติระบุว่าผู้ป่วยถูกส่งเข้าห้อง ICU ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ไม่รู้สึกตัว และมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงตามมา ทั้งกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ ไข้สูง น้ำในปอด และไตวายเฉียบพลันจนต้องฟอกไต โดยญาติให้ข่าวว่าผ่านไป 4 วันคนไข้ยังไม่ฟื้น
ต่อฝั่งแพทย์เจ้าของไข้ออกมาชี้แจง
หลังข่าวออกไป นพ.สุรเวช น้ำหอม (ศัลยแพทย์ตกแต่ง รพ.รามาธิบดี) ได้โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงเพื่อแก้ความเข้าใจผิด โดยระบุว่าได้โทรคุยสายตรงกับ “แพทย์เจ้าของไข้” ในเคสนี้แล้ว พบว่าข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นไปตามที่ข่าวตอนแรกนำเสนอ
-
ไม่ได้ผ่าตัดพลาด: คุณหมอยืนยันว่ากระบวนการผ่าตัดทำจมูกและเหลาคางเสร็จสิ้นเรียบร้อยดี ไร้ปัญหา
-
ต้นเหตุคือการดมยาสลบ: ปัญหาที่ทำให้คนไข้ช็อก เกิดจากภาวะที่เรียกว่า Malignant Hyperthermia (ภาวะไข้สูงขั้นวิกฤต) ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างดมยาสลบ เป็นภาวะความผิดปกติทางพันธุกรรมที่พบได้น้อยมากๆ แต่อันตรายถึงชีวิต
-
วิสัญญีแพทย์สามารถรับมือและแก้ไขภาวะนี้ได้เรียบร้อย ที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจและดูอาการใน ICU ถือเป็นขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย และ “ตอนนี้คนไข้รู้สึกตัวดีแล้ว” ไม่ได้ช็อกไม่ฟื้นตามที่ข่าวลงในตอนแรก
เบื้องต้นทางแพทย์เจ้าของไข้และคลินิกกำลังเตรียมตัวออกมาชี้แจงความจริงทั้งหมดอีกครั้ง เพื่อไม่ให้สังคมเข้าใจผิดว่าเป็นการทำศัลยกรรมที่ผิดพลาดครับ
