สรุปดราม่า ทำจมูกไม่ฟื้นเข้า ICU หมอเจ้าของไข้แจงอีกมุม สาเหตุคนไข้ช็อก

เผยแพร่: 08 มี.ค. 2569 20:40 น.| อัปเดต: 08 มี.ค. 2569 20:20 น.
สรุปดราม่า ทำจมูกไม่ฟื้นเข้า ICU หมอเจ้าของไข้แจงอีกมุม สาเหตุคนไข้ช็อก

สรุปดราม่าศัลยกรรมทำช็อก หมอยันไม่ได้ผ่าพลาด เสริมจมูก เข้า ICU แต่เกิดภาวะแพ้ยาสลบขั้นรุนแรง ตอนนี้ฟื้นแล้ว

จากกรณีฝั่งญาติผู้เสียหาย ร้องเรียนว่านักธุรกิจหนุ่มวัย 37 ปี ไปทำศัลยกรรมจมูกและเหลาคางที่คลินิกดังใน กทม. เมื่อวันที่ 4 มี.ค. ที่ผ่านมา จ่ายค่าทำไปประมาณ 480,000 บาท

คิวผ่าตัดคือช่วงเย็น แต่ล่วงเลยไปจนถึงเวลา 00.30 น. (เข้าสู่วันที่ 5 มี.ค.) คลินิกเดินมาแจ้งญาติว่าผู้ป่วยมีอาการหัวใจเต้นเร็วและค่าก๊าซในเลือดผิดปกติ ต้องรีบหามส่งโรงพยาบาลด่วน

ญาติระบุว่าผู้ป่วยถูกส่งเข้าห้อง ICU ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ไม่รู้สึกตัว และมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงตามมา ทั้งกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ ไข้สูง น้ำในปอด และไตวายเฉียบพลันจนต้องฟอกไต โดยญาติให้ข่าวว่าผ่านไป 4 วันคนไข้ยังไม่ฟื้น

ต่อฝั่งแพทย์เจ้าของไข้ออกมาชี้แจง

หลังข่าวออกไป นพ.สุรเวช น้ำหอม (ศัลยแพทย์ตกแต่ง รพ.รามาธิบดี) ได้โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงเพื่อแก้ความเข้าใจผิด โดยระบุว่าได้โทรคุยสายตรงกับ “แพทย์เจ้าของไข้” ในเคสนี้แล้ว พบว่าข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นไปตามที่ข่าวตอนแรกนำเสนอ

  • ไม่ได้ผ่าตัดพลาด: คุณหมอยืนยันว่ากระบวนการผ่าตัดทำจมูกและเหลาคางเสร็จสิ้นเรียบร้อยดี ไร้ปัญหา

  • ต้นเหตุคือการดมยาสลบ: ปัญหาที่ทำให้คนไข้ช็อก เกิดจากภาวะที่เรียกว่า Malignant Hyperthermia (ภาวะไข้สูงขั้นวิกฤต) ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างดมยาสลบ เป็นภาวะความผิดปกติทางพันธุกรรมที่พบได้น้อยมากๆ แต่อันตรายถึงชีวิต

  • วิสัญญีแพทย์สามารถรับมือและแก้ไขภาวะนี้ได้เรียบร้อย ที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจและดูอาการใน ICU ถือเป็นขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย และ “ตอนนี้คนไข้รู้สึกตัวดีแล้ว” ไม่ได้ช็อกไม่ฟื้นตามที่ข่าวลงในตอนแรก

เบื้องต้นทางแพทย์เจ้าของไข้และคลินิกกำลังเตรียมตัวออกมาชี้แจงความจริงทั้งหมดอีกครั้ง เพื่อไม่ให้สังคมเข้าใจผิดว่าเป็นการทำศัลยกรรมที่ผิดพลาดครับ

สรุปดราม่าศัลยกรรมทำช็อก หมอยันไม่ได้ผ่าพลาด เสริมจมูก เข้า ICU แต่เกิดภาวะแพ้ยาสลบขั้นรุนแรง ตอนนี้ฟื้นแล้ว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 มี.ค. 2569 20:40 น.| อัปเดต: 08 มี.ค. 2569 20:20 น.
