เขย่าต่อเนื่อง! เกิดเหตุแผ่นดินไหว 2.9 อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 08 มี.ค. 2569 15:08 น.| อัปเดต: 08 มี.ค. 2569 15:08 น.
120
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ล่าสุด 8 มีนาคม 2569
ภาพ @กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

ชาวสุราษฎร์ฯ ผวา! เกิดแผ่นดินไหวต่อเนื่องบริเวณ ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน ใกล้เขื่อนรัชชประภา วันเดียวเขย่าถึง 4 รอบ แรงสุดขนาด 2.9 ประชาชนบนตึกสูงรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ชัดเจน

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวใต้พื้นดินในพื้นที่ ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นจุดที่ตั้งของเขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) โดยพบการสั่นไหวอย่างต่อเนื่องถึง 4 ครั้งในวันเดียว ดังนี้:

12.37 น. ขนาด 1.8 ความลึก 1 กม.

12.29 น. ขนาด 2.9 ความลึก 1 กม. (แรงสั่นสะเทือนสูงสุด)

12.28 น. ขนาด 1.9 ความลึก 1 กม.

07.02 น. ขนาด 2.4 ความลึก 2 กม.

การเกิดแผ่นดินไหวในครั้งนี้ถือเป็นแผ่นดินไหวระดับตื้น เนื่องจากมีความลึกจากผิวดินเพียง 1-2 กิโลเมตร ทำให้ประชาชนที่พักอาศัยบนอาคารสูง 4 ชั้นในพื้นที่ใกล้เคียงรับรู้ถึงอาการสั่นไหวของตัวอาคารได้อย่างชัดเจน แม้การสั่นไหวจะเกิดขึ้นถี่และอยู่ใกล้เคียงกับที่ตั้งของเขื่อน แต่ทางเจ้าหน้าที่เขื่อนรัชชประภาได้เร่งดำเนินการตามแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉินทันที โดยมีการตรวจสอบใน 2 รูปแบบ

  1. Visual Inspection – การใช้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเช็กความมั่นคงทางกายภาพของตัวเขื่อนด้วยสายตา
  2. DS-RMS (Dam Safety Remote Monitoring System) – ระบบตรวจสอบความปลอดภัยเขื่อนทางไกลอัตโนมัติ

ผลการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่า เหตุแผ่นดินไหวทั้ง 4 ครั้ง “ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อความมั่นคงของเขื่อนรัชชประภา” โครงสร้างทุกส่วนยังคงอยู่ในสภาพปกติและมีความปลอดภัยสูงสุด

ย้อนรอยความถี่พบรอยเลื่อนขยับตัวต่อเนื่อง

พื้นที่ ต.เขาพัง ไม่ใช่เพิ่งจะเกิดเหตุครั้งแรก เพราะเมื่อวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา บริเวณนี้เคยเกิดแผ่นดินไหวต่อเนื่องมาแล้วถึง 11 ครั้ง โดยมีขนาดตั้งแต่ 1.9 ถึง 3.2 ซึ่งนักธรณีวิทยาและกรมอุตุนิยมวิทยายังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินการขยับตัวของกลุ่มรอยเลื่อนในพื้นที่ภาคใต้ที่อาจส่งผลกระทบในอนาคต

ขณะเดียวกันเมื่อ เวลา 13.05 น. มีรายงานแผ่นดินไหวทางตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย (2.068N,96.631E) ขนาด 5.4 ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.สตูล ประมาณ 638 กม.ด้วย.

ขอบคุณข้อมูล : @EarthquakeTMD , ไทยรัฐ

