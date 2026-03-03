แผ่นดินไหว 6.1 เขย่าเกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย รับรู้แรงสั่น-ยันไร้สึนามิ
เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 6.1 ตามมาตราริกเตอร์ บริเวณนอกชายฝั่งเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อช่วงเที่ยงของวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2569 ตามรายงานของสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐฯ (USGS) สร้างความตื่นตระหนกให้แก่ประชาชนจนต้องพากันวิ่งหนีออกจากอาคาร
แผ่นดินไหวครั้งนี้มีจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจาก เมืองซินาบัง (Sinabang) จังหวัดอาเจะห์ ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 61-65 กิโลเมตร โดยมีความลึกของศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่ประมาณ 13 กิโลเมตร ซึ่งถือเป็นแผ่นดินไหวระดับตื้นที่ส่งผลให้รับรู้แรงสั่นสะเทือนได้อย่างชัดเจนในพื้นที่ภาคเหนือของสุมาตรา
สำนักงานอุตุนิยมวิทยา ภูมิฟิสิกส์ และธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซีย (BMKG) ยืนยันว่าแผ่นดินไหวในครั้งนี้ “ไม่มีศักยภาพที่จะทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิ” และในขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือความเสียหายรุนแรงต่อทรัพย์สิน โดยเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียด
เกาะสุมาตราตั้งอยู่ในบริเวณ “วงแหวนแห่งไฟ” (Ring of Fire) ในมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเป็นจุดที่แผ่นเปลือกโลกมาบรรจบกัน ทำให้ภูมิภาคนี้เผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดอยู่บ่อยครั้ง โดยก่อนหน้านี้ในเดือนพฤศจิกายน 2568 พื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดอาเจะห์ก็เคยถูกเขย่าด้วยแผ่นดินไหวขนาด 6.3 มาแล้วเช่นกัน.
ที่มา : hindustantimes , Daily Star
