น่าคิด “อาจารย์ลอย” ฟาดแรงเตรียมตัวดีแค่ไหนก็พัง ถ้าคนจัดสอบโง่เบอร์นี้
อ.ลอย กางสูตรคณิตศาสตร์ฟาด เตรียมอุดมฯ สอบตกบริหารจัดการ! ชี้เด็ก 1.3 หมื่นคนฝากของไม่ทันใน 90 นาที เตรียมตัวดีแค่ไหนก็พังถ้าคนจัดสอบวางแผนไม่เป็น
กลายเป็นบทวิเคราะห์ที่ทรงพลังและถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็ว เมื่อ อาจารย์ลอย ชุนพงษ์ทอง ยูทูบเบอร์และนักวิชาการชื่อดังด้านตัวเลขออกมาใช้หลักการคำนวณชำแหละความล้มเหลวของการจัดการสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 7 มี.ค.ที่ผ่านมา กรณีสั่งห้ามนำเงินและของมีค่าเข้าห้องสอบจนเด็กต้องทิ้งลงถังขยะ
อาจารย์ลอยได้ใช้หลักการคำนวณความน่าจะเป็นและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (Operations Management) มาอธิบายปรากฏการณ์ “คอขวด” ที่เกิดขึ้นหน้าสนามสอบ โดยเริ่มจากระบุถึงจำนวนผู้เข้าสอบ 13,895 คน เมื่อมาเทียบกับเงื่อนไขของเวลาหากตีว่า เด็กมีเวลาเตรียมตัวและฝากของก่อนเข้าห้องสอบประมาณ 1.30 ชม. หรือ 5,400 วินาที
สมการความเร็วจะเท่ากับ 13,895 ÷ 5,400 = 2.57 คนต่อวินาที
อ.ลอยชี้ให้เห็นว่า ระบบรับฝากของหรือการต่อคิวจัดการทรัพย์สินต้องทำงานด้วยความเร็วที่ “เป็นไปไม่ได้” คือต้องจัดการเด็กให้เสร็จมากกว่า 2 คนในทุกๆ 1 วินาทีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในทางปฏิบัติไม่มีทางทำได้ทันหากไม่มีการจัดการจุดรับฝากที่กระจายตัวและมีประสิทธิภาพสูงเพียงพอ
นอกจากนี้ยังตั้งคำถามถึงวุฒิภาวะและการวางแผนของผู้จัดการสอบว่า ในเมื่อจ้างคนคุมสอบและทีมงานมามากมาย แต่กลับไม่สามารถคำนวณความเป็นไปได้พื้นฐานเหล่านี้ได้เลย จนบีบให้เด็กต้องเลือกระหว่าง “ทิ้งของ” หรือ “ทิ้งอนาคต (เข้าสอบไม่ทัน)”
“จ้างคนคุมสอบมาทำไม? ถ้าคนจัดสอบยังโง่เบอร์นี้ อย่าไปเรียนเลย” ประโยคนี้สะท้อนถึงความอัดอั้นใจแทนผู้ปกครองและนักเรียน ที่ต้องเผชิญกับระเบียบที่ตึงเครียดเกินไป (เช่น ห้ามพกเงินค่ารถกลับบ้าน) โดยที่ผู้จัดงานไม่ได้เตรียมทางออกที่เหมาะสมไว้รองรับความปลอดภัยของทรัพย์สินเด็ก
บทวิเคราะห์ของอาจารย์นักคำนวณย้ำเตือนว่า การบริหารจัดการระดับประเทศหรือองค์กรระดับท็อปของไทย “ต้องใช้สมองมากกว่าอำนาจ” การออกกฎเหล็กเพื่อป้องกันการทุจริตเป็นเรื่องดี แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ทางกายภาพและไม่ละเมิดสิทธิหรือสร้างความเดือดร้อนเกินควรให้กับผู้เข้าสอบ.
