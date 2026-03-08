สรุปดราม่า บิ๊กบริหารกองทุน Web3 สร้างโปรไฟล์หรู หลอกขาย Token ทิพย์ สูญกว่าร้อยล้าน

เศรษฐกิจ

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 08 มี.ค. 2569 15:15 น.| อัปเดต: 08 มี.ค. 2569 15:16 น.
69
เว็บไซต์ข่าวต่างประเทศ Scamurai ออกมาเปิดเผยเรื่องราวของ นายกัมปนาท หรือ จอม อดีตผู้บริหารระดับสูงของกองทุน KXVC (ภายใต้ธนาคารกสิกรไทย) ที่ใช้ความน่าเชื่อถือและโปรไฟล์ส่วนตัว หลอกลวงนักลงทุนทั้งในไทยและต่างประเทศให้ร่วมลงทุนในโปรเจกต์คริปโทฯ ชื่อดัง แต่สุดท้ายกลับเป็น “ดีลทิพย์” สร้างความเสียหายมูลค่ามหาศาล

จากดาวรุ่ง Web3 สู่ผู้ต้องหาคดีฉ้อโกง

นายกัมปนาท เคยเป็นที่รู้จักในฐานะดาวรุ่งของวงการ Web3 ในไทย มีโปรไฟล์การศึกษาและการทำงานโดดเด่น เคยเป็นนักวิเคราะห์ในบริษัท Venture Capital เป็นที่ปรึกษาให้สตาร์ตอัปและหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงเคยขึ้นบรรยายในงานระดับโลกอย่าง Singapore FinTech Festival 2024 ทำให้เขามีภาพลักษณ์เป็น “คนวงใน” (Insider) ที่มีความน่าเชื่อถือสูงมาก

ด้วยภาพลักษณ์ที่ดูน่าเชื่อถือ จอมได้ใช้คอนเนกชันส่วนตัวและกลุ่มแชต (Telegram, WhatsApp) เสนอสิทธิพิเศษที่เรียกว่า “Token Allocation” ให้กับนักลงทุน ซึ่งก็คือการเสนอขายเหรียญ (Token) ของโปรเจกต์ระดับโลก เช่น Monad, Babylon และ Linera ในราคาต้นทุนก่อนที่จะเปิดขายสู่สาธารณะ

เพื่อให้เหยื่อตายใจ จอมได้ทำเอกสารสัญญาปลอมที่ดัดแปลงมาจากเอกสารจริงของ KXVC (บางโปรเจกต์ทับซ้อนกับที่ KXVC เคยประกาศลงทุนจริง) รูปแบบการทำงานที่ดูเป็นมืออาชีพนี้ ทำให้นักลงทุนจำนวนมากหลงเชื่อและโอนเงินให้เขา โดยไม่ได้คาดหวังผลตอบแทนทันที เพราะเข้าใจว่าเหรียญติดเงื่อนไขการล็อก (Vesting) ตามระยะเวลาที่กำหนด

ความแตกเมื่อถึงกำหนดรับเหรียญ

สัญญาณอันตรายเริ่มปรากฏในช่วงเดือนตุลาคม 2025 เมื่อถึงกำหนดปลดล็อกเหรียญบางส่วน แต่นักลงทุนกลับไม่ได้รับสินทรัพย์ตามที่ตกลงไว้ จอมเริ่มบ่ายเบี่ยง อ้างปัญหาด้านเอกสาร สภาพตลาด หรือแม้กระทั่งอ้างว่าตัวเองก็ถูกหลอกเช่นกัน

จนกระทั่งเดือนพฤศจิกายน 2025 จอมได้ตัดการติดต่อไปอย่างสิ้นเชิง ลบประวัติการทำงานออกจาก LinkedIn และปิดช่องทางโซเชียลมีเดีย ทำให้นักลงทุนเริ่มนำชื่อของเขาไปตรวจสอบกับเจ้าของโปรเจกต์คริปโทฯ ทั้ง 19 โครงการโดยตรง จนพบความจริงที่น่าตกใจว่า “ไม่มีการลงทุนจริงเกิดขึ้น” สัญญาที่จอมนำมาอ้างคือของปลอม และบางโปรเจกต์ก็ไม่เคยรู้จักผู้ชายคนนี้เลย

ความเสียหายระดับร้อยล้าน เหยื่อกระจายหลายประเทศ

ปัจจุบันพบผู้เสียหายอย่างน้อย 24 ราย กระจายอยู่ในไทย สิงคโปร์ เวียดนาม และสหรัฐอเมริกา มูลค่าความเสียหายมีตั้งแต่ 7 แสนบาท ไปจนถึงกว่า 35 ล้านบาทต่อราย รวมมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นหลักร้อยล้านบาท (ข้อมูลจากบล็อกเชนพบวอลเลตหนึ่งมีเงินหมุนเวียนรับโอนกว่า 1.7 ล้านดอลลาร์)

ตัวอย่างเช่น “สตีเวน” นักธุรกิจในแคลิฟอร์เนีย ที่ถูกหลอกให้โอนเงินลงทุนและค่าดำเนินการต่างๆ รวมกว่า 4.5 ล้านบาท จนสูญเสียเงินเก็บทั้งชีวิตไปกับเหตุการณ์นี้

KXVC แจงชัด พ้นสภาพพนักงานแล้ว ไม่เกี่ยวข้องกัน

อีกหนึ่งประเด็นที่ทำให้นักลงทุนหลงเชื่อ คือการอ้างชื่อกองทุน KXVC (KASIKORN X Venture Capital) ภายใต้ธนาคารกสิกรไทย ล่าสุดทาง KXVC ได้ขึ้นประกาศเตือนภัยหน้าเว็บไซต์ พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงว่า

  1. นายกัมปนาท ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานไปตั้งแต่เดือนมีนาคม 2025 แล้ว การกระทำทั้งหมดเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท

  2. KXVC เป็นกองทุนแบบ Corporate Venture Capital (CVC) ที่ลงทุนด้วยเงินทุนของบริษัทเองเท่านั้น ม่มีนโยบายระดมทุนหรือรับฝากเงินจากบุคคลภายนอก

  3. บริษัทไม่มีการทำธุรกรรมโดยให้โอนเงินเข้า “บัญชีชื่อบุคคลธรรมดา” อย่างเด็ดขาด

  4. ขณะนี้บริษัทได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้แอบอ้างเพื่อปกป้องชื่อเสียงแล้ว

KXVC กองทุนร่วมลงทุน (Venture Capital) ออกประกาศเตือนนักลงทุนให้ใช้ความระมัดระวังต่อมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัท เพื่อหลอกลวงให้ร่วมลงทุนหรือโอนเงินและทรัพย์สิน โดยอ้างว่าเป็นตัวแทนของบริษัทหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ KXVC

บริษัทได้รับแจ้งว่ามีผู้ไม่หวังดีใช้ชื่อและความน่าเชื่อถือของ KXVC ติดต่อชักชวนเหยื่อให้ร่วมลงทุน พร้อมร้องขอให้โอนเงินหรือทรัพย์สินเข้าบัญชีส่วนตัวของมิจฉาชีพ ซึ่งบริษัทขอยืนยันว่า ไม่เคยระดมทุนจากบุคคลภายนอก และไม่เคยอนุญาตให้บุคคลใดกระทำการในนามบริษัทเพื่อรับเงินลงทุนจากประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ KXVC เป็นกองทุน Corporate Venture Capital (CVC) ที่ลงทุนด้วยเงินทุนของบริษัทเองเท่านั้น โดยไม่มีนโยบายรับเงินลงทุนจากนักลงทุนรายย่อยหรือบุคคลภายนอกในทุกรูปแบบ

บริษัทได้ดำเนินการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว เพื่อให้มีการดำเนินคดีตามกฎหมายกับมิจฉาชีพอย่างถึงที่สุด และขอให้ผู้ที่พบพฤติกรรมต้องสงสัย หรือได้รับการติดต่อในลักษณะดังกล่าว รีบตรวจสอบข้อมูลและแจ้งเบาะแสเพิ่มเติมได้ที่

