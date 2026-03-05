บันเทิง

นางงามเวทีดัง เสียชีวิตกะทันหัน ญาติเผยสาเหตุสลดใจ กองประกวด-แฟนๆ ร่วมอาลัย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 18:03 น.| อัปเดต: 05 มี.ค. 2569 18:03 น.
62
นางงามเวทีดัง เสียชีวิตกะทันหัน ญาติเผยสาเหตุสลดใจ กองประกวด-แฟนๆ ร่วมอาลัย

ช็อก! นางงามเวทีดัง เสียชีวิตกะทันหัน ญาติเผยสาเหตุสลดใจ ประสบอุบัติเหตุขณะขับรถกลับจากดูหมอลำที่วัด กองประกวด-แฟนๆ ร่วมอาลัย

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2569 เวลา 07.51 น. มีรายงานอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ซ้อน 3 ประสบเหตุพุ่งชนประสานงากับรถกระบะ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บสาหัส 1 ราย เหตุเกิดที่บริเวณบ้านทุ่ม หมู่ที่ 3 ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย โดยรายชื่อผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ประกอบด้วย

  1. นายภัคพล ชัยเลิศ อายุ 18 ปี ชาวจ.อุดรธานี เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
  2. นายคุณานนต์ แก้วกาฬ อายุ 17 ปี ชาวจ.อุดรธานี ได้รับบาดเจ็บสาหัสศีรษะกระแทกอย่างรุนแรง และเสียชีวิตในเวลาต่อมา
  3. นายธนโชติ ไชคำแดง อายุ 18 ปี ชาวจ.อุดรธานี มีแผลถลอกตามร่างกายหลายแห่ง ขณะนี้ยังอยู่ในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
นางงามเวทีดัง เสียชีวิตกะทันหัน ญาติเผยสาเหตุสลดใจ กองประกวด-แฟนๆ ร่วมอาลัย-1
ภาพจาก : FB โซแพรว มินิ

ต่อมาทราบว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นถึงเจ้าของตำแหน่งและมงกุฎจากเวทีประกวดสาวข้ามเพศชื่อดัง Miss Teen Trans Young 2025 นั่นคือ ภัคพล ชัยเลิศ อายุ 18 ปี หรือชื่อในวงการนางงาม คือ แพรพรีม พิมพ์รดา ชัยเลิศ ซึ่งหลังจากข่าวการเสียชีวิตกะทันหันของนางงามเวทีดัง ทางเพจเฟซบุ๊ก Miss Teen Trans Thailand ได้โพสต์ข้อความแสดงความอาลัย ระบุ

“ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ แพรพรีม พิมพ์รดา ชัยเลิศ Miss Teen Trans Young 2025

ในนามของกองประกวด Miss Teen Trans Thailand พวกเรามีความเสียใจอย่างยิ่งที่ต้องแจ้งให้ทราบถึงการจากไปของ แพรพรีม พิมพ์รดา ชัยเลิศ สมาชิกคนสำคัญในครอบครัวของเรา

เเพรพรีม เป็นเด็กที่มีความตั้งใจ มีรอยยิ้มที่สร้างความสุขให้แก่ผู้พบเห็นเสมอมา การจากไปครั้งนี้ถือเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราทุกคน

ทางกองประกวดขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รักของ แพรพรีม พิมพ์รดา ชัยเลิศ และขอส่งกำลังใจให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้

ด้วยความอาลัยรักและคิดถึงตลอดไป กองประกวดMiss Teen Trans Thailand”

นางงามเวทีดัง เสียชีวิตกะทันหัน ญาติเผยสาเหตุสลดใจ กองประกวด-แฟนๆ ร่วมอาลัย-2
ภาพจาก : FB Miss Teen Trans Thailand
ภาพจาก : FB แพร พรีม.
ภาพจาก : FB แพร พรีม.
ภาพจาก : FB แพร พรีม.

อ้างอิงจาก : FB Miss Teen Trans Thailand, โซแพรว มินิ, แพร พรีม.

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ดาว OnlyFans วัย 20 อ้าง &quot;พระเจ้าภูมิใจ&quot; ที่เธอรวย 1.5 พันล้าน ข่าวต่างประเทศ

โซฟี เรน เปิดใจทำ OnlyFans จนรวยพันล้าน อ้างพระเจ้าให้อภัยและภูมิใจในตัวเธอ

17 วินาที ที่แล้ว
ผลวิจัยใหม่ เผยสรรพคุณลับ ปากกาลดน้ำหนัก อาจช่วยให้เลิกเหล้า-ยาเสพติดได้ ข่าวต่างประเทศ

ผลวิจัยใหม่ เผยสรรพคุณลับ ปากกาลดน้ำหนัก อาจช่วยให้เลิกเหล้า-ยาเสพติดได้

30 นาที ที่แล้ว
แบม จณิสตา ยืนยัน เด๋อ ดอกสะเดา อ่อนโยน สุภาพบุรุษ วอนส่งกำลังใจให้คนป่วย บันเทิง

แบม จณิสตา ยืนยัน เด๋อ ดอกสะเดา อ่อนโยน สุภาพบุรุษ วอนส่งกำลังใจให้คนป่วย

41 นาที ที่แล้ว
หวยลาว

สถิติหวยลาวออกวันศุกร์ (วันธงชัย) ย้อนหลัง 10 งวด รับงวด 6 มี.ค. 69

57 นาที ที่แล้ว
นางงามเวทีดัง เสียชีวิตกะทันหัน ญาติเผยสาเหตุสลดใจ กองประกวด-แฟนๆ ร่วมอาลัย บันเทิง

นางงามเวทีดัง เสียชีวิตกะทันหัน ญาติเผยสาเหตุสลดใจ กองประกวด-แฟนๆ ร่วมอาลัย

58 นาที ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 5 มี.ค. 69 จับตาประกาศครั้งที่ 1 ลุ้นยืนเหนือ 8 หมื่นบาท รับแรงหนุนวิกฤต ตะวันออกกลาง-น้ำมัน เศรษฐกิจ

ปิดตลาด! ราคาทอง 5 มี.ค. 69 ปรับ 31 รอบ จบแดนลบ 50 บาท ทองแท่งเหลือ 77,150

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก เหน็บ อนุทิน นั่งเครื่องฟรี-ผลาญภาษีจัดงานเท่ ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก เหน็บเจ็บ อนุทิน นั่งเครื่องฟรี ใช้ภาษีจัดงานเท่ ๆ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักร้องดัง &quot;บอย สมภพ&quot; ประกาศจัดทัวร์คอนเสิร์ตทั่วโลก หลังภาวะไส้เคลื่อนจากแผลผ่าตัดมะเร็งดีขึ้น บันเทิง

นักร้องดัง ประกาศจัดทัวร์คอนเสิร์ตทั่วโลก หลังภาวะไส้เคลื่อนที่แผลผ่าตัดมะเร็งดีขึ้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิหร่าน บุกถล่ม ถล่มฐานชาวเคิร์ดในอิรัก พร้อมโจมตีอิสราเอล อ้างสกัดแผนชั่วสหรัฐฯ ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน บุกถล่ม ฐานชาวเคิร์ดในอิรัก พร้อมโจมตีอิสราเอล อ้างสกัดแผนชั่วสหรัฐฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คันนะ เซโตะ นางฟ้า AV บุกไทยครั้งแรก ข่าวต่างประเทศ

ใจละลาย! คันนะ เซโตะ นางฟ้า Av อ้อนหวานถึงหนุ่มไทย “อย่าลืมมาหาคันนะนะ” ดีเดย์กดบัตร 15 มี.ค. นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนึ่ง ETC. วูบล้มกระแทกพื้นที่เซี่ยงไฮ้ บันเทิง

ห่วงหนัก! หนึ่ง ETC. ล้มหัวกระแทกพื้น หามส่งรพ.ด่วน ขยับตัวลำบาก-มึนหัวรุนแรง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พี่ฉอด เปิดใจหลังดราม่า ปู กนกวรรณ ออกรายการ ลั่นไม่ขอตัดสินเรื่องครอบครัวใคร บันเทิง

พี่ฉอด เปิดใจหลังดราม่า ปู กนกวรรณ ออกรายการ ลั่นไม่ขอตัดสินเรื่องครอบครัวใคร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเรียนถาม ไม่ร้องเพลงชาติผิดกฎหมายไหม? ครูตอบดีจนชาวเน็ตยกนิ้วให้ ข่าว

นักเรียนถาม ไม่ร้องเพลงชาติผิดกฎหมายไหม? ครูตอบดีจนชาวเน็ตยกนิ้วให้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;โยชิ รินรดา&quot; เห็นด้วย เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ให้ตรงเพศสภาพ ยันภูมิใจที่เป็นทรานส์ บันเทิง

“โยชิ รินรดา” เห็นด้วย เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ให้ตรงเพศสภาพ ยันภูมิใจที่เป็นทรานส์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จตุรงค์ มกจ๊ก พูดถึง เด๋อ ดอกสะเดา ยันเป็นคนดี-ไม่มีเรื่องผู้หญิง หลังดราม่าปัญหาครอบครัว ข่าวดารา

จตุรงค์ พูดถึง เด๋อ ดอกสะเดา ยันเป็นคนดี-ไม่มีเรื่องผู้หญิง หลังดราม่าปัญหาครอบครัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลอย ณัฐธิดา หลานสาวเนวินเปิดใจในฐานะ สส. อายุน้อยที่สุด ข่าวการเมือง

น้องพลอย หลานเนวิน ตื่นเต้น สส.อายุน้อยสุด ไม่เคยทำงานสายนี้ แต่มุ่งมั่นเต็มที่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ตรีนุช” แสดงความเสียใจแรงงานไทยเสียชีวิตที่อิสราเอล เตรียมนำร่างกลับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพไทยโต้ “มาลี” ยันไม่ได้ยึดดินแดนเขมร เป็นพื้นที่อธิปไตยของไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลจีน สั่งให้โรงกลั่นน้ำมัน ระงับส่งออกน้ำมันดีเซล-เบนซิน จับตาซ้ำเติมราคาน้ำมันโลก เศรษฐกิจ

รัฐบาลจีน สั่งให้โรงกลั่นน้ำมัน ระงับส่งออกน้ำมันดีเซล-เบนซิน จับตาซ้ำเติมราคาน้ำมันโลก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ฮุน มานี&quot; เทียบไทย-กัมพูชา เหมือนลิ้นกับฟัน ขาดกันไม่ได้ เร่งหาทางจบขัดแย้ง ข่าวต่างประเทศ

“ฮุน มานี” เทียบไทย-กัมพูชา เหมือนลิ้นกับฟัน ขาดกันไม่ได้ เร่งหาทางจบขัดแย้ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู มัณฑนา โพสต์ถึง ทนายแก้ว-หนุ่ม กรรชัย-ทนายตุ๋ย ข่าว

ไม่จบง่ายๆ! ปู มัณฑนา โพสต์ถึง กรรชัย-พระแก้ว-ทนายตุ๋ย หลังศาลสั่งจำคุก 2 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บานปลาย? ไฮโซน้ำหวาน-นาวิน ต้าร์ ย่องขึ้นสำนักงานเขต หลังแฉพฤติกรรมสาวนักไลฟ์ ด้าน ผจก.ยังไม่รู้เรื่อง บันเทิง

บานปลาย? ไฮโซน้ำหวาน-นาวิน ต้าร์ ย่องขึ้นสำนักงานเขต หลังแฉพฤติกรรมสาวนักไลฟ์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บริษัท ชัยโสโร จำกัด เคยทำรายได้ปี 64 ทะลุ 21 ล้านบาท เศรษฐกิจ

ส่องธุรกิจ บริษัท ชัยโสโร จำกัด เคยทำรายได้ปี 64 ทะลุ 21 ล้านบาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เจอสาเหตุแล้ว มอไซค์ดับขณะผ่านย่านทาวน์อินทาวน์ ต้นเหตุมาจากตึก กสทช.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวปากีในญี่ปุ่นผวา มือมืดเผามัสยิด จุดกระแสเกลียดคนมุสลิม ข่าวต่างประเทศ

ชาวปากีในญี่ปุ่นผวา มือมืดเผามัสยิด จุดกระแสเกลียดคนมุสลิม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 18:03 น.| อัปเดต: 05 มี.ค. 2569 18:03 น.
62
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดาว OnlyFans วัย 20 อ้าง &quot;พระเจ้าภูมิใจ&quot; ที่เธอรวย 1.5 พันล้าน

โซฟี เรน เปิดใจทำ OnlyFans จนรวยพันล้าน อ้างพระเจ้าให้อภัยและภูมิใจในตัวเธอ

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569
ผลวิจัยใหม่ เผยสรรพคุณลับ ปากกาลดน้ำหนัก อาจช่วยให้เลิกเหล้า-ยาเสพติดได้

ผลวิจัยใหม่ เผยสรรพคุณลับ ปากกาลดน้ำหนัก อาจช่วยให้เลิกเหล้า-ยาเสพติดได้

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569

สถิติหวยลาวออกวันศุกร์ (วันธงชัย) ย้อนหลัง 10 งวด รับงวด 6 มี.ค. 69

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569
ราคาทองวันนี้ 5 มี.ค. 69 จับตาประกาศครั้งที่ 1 ลุ้นยืนเหนือ 8 หมื่นบาท รับแรงหนุนวิกฤต ตะวันออกกลาง-น้ำมัน

ปิดตลาด! ราคาทอง 5 มี.ค. 69 ปรับ 31 รอบ จบแดนลบ 50 บาท ทองแท่งเหลือ 77,150

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569
Back to top button