นางงามเวทีดัง เสียชีวิตกะทันหัน ญาติเผยสาเหตุสลดใจ กองประกวด-แฟนๆ ร่วมอาลัย
ช็อก! นางงามเวทีดัง เสียชีวิตกะทันหัน ญาติเผยสาเหตุสลดใจ ประสบอุบัติเหตุขณะขับรถกลับจากดูหมอลำที่วัด กองประกวด-แฟนๆ ร่วมอาลัย
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2569 เวลา 07.51 น. มีรายงานอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ซ้อน 3 ประสบเหตุพุ่งชนประสานงากับรถกระบะ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บสาหัส 1 ราย เหตุเกิดที่บริเวณบ้านทุ่ม หมู่ที่ 3 ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย โดยรายชื่อผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ประกอบด้วย
- นายภัคพล ชัยเลิศ อายุ 18 ปี ชาวจ.อุดรธานี เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
- นายคุณานนต์ แก้วกาฬ อายุ 17 ปี ชาวจ.อุดรธานี ได้รับบาดเจ็บสาหัสศีรษะกระแทกอย่างรุนแรง และเสียชีวิตในเวลาต่อมา
- นายธนโชติ ไชคำแดง อายุ 18 ปี ชาวจ.อุดรธานี มีแผลถลอกตามร่างกายหลายแห่ง ขณะนี้ยังอยู่ในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
ต่อมาทราบว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นถึงเจ้าของตำแหน่งและมงกุฎจากเวทีประกวดสาวข้ามเพศชื่อดัง Miss Teen Trans Young 2025 นั่นคือ ภัคพล ชัยเลิศ อายุ 18 ปี หรือชื่อในวงการนางงาม คือ แพรพรีม พิมพ์รดา ชัยเลิศ ซึ่งหลังจากข่าวการเสียชีวิตกะทันหันของนางงามเวทีดัง ทางเพจเฟซบุ๊ก Miss Teen Trans Thailand ได้โพสต์ข้อความแสดงความอาลัย ระบุ
“ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ แพรพรีม พิมพ์รดา ชัยเลิศ Miss Teen Trans Young 2025
ในนามของกองประกวด Miss Teen Trans Thailand พวกเรามีความเสียใจอย่างยิ่งที่ต้องแจ้งให้ทราบถึงการจากไปของ แพรพรีม พิมพ์รดา ชัยเลิศ สมาชิกคนสำคัญในครอบครัวของเรา
เเพรพรีม เป็นเด็กที่มีความตั้งใจ มีรอยยิ้มที่สร้างความสุขให้แก่ผู้พบเห็นเสมอมา การจากไปครั้งนี้ถือเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราทุกคน
ทางกองประกวดขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รักของ แพรพรีม พิมพ์รดา ชัยเลิศ และขอส่งกำลังใจให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้
ด้วยความอาลัยรักและคิดถึงตลอดไป กองประกวดMiss Teen Trans Thailand”
อ้างอิงจาก : FB Miss Teen Trans Thailand, โซแพรว มินิ, แพร พรีม.
