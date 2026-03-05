ข่าว

อาลัย “อากงจุน” เจ้าของฮาตาริ มหาเศรษฐีบริจาค 900 ล้าน เสียชีวิตแล้ว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 10:57 น.| อัปเดต: 05 มี.ค. 2569 11:02 น.
396
อาลัย "อากงจุน" เจ้าของฮาตาริ มหาเศรษฐีบริจาค 900 ล้าน เสียชีวิตแล้ว

อาลัย “อากงจุน” เจ้าของฮาตาริ มหาเศรษฐีบริจาคเงิน 900 ล้านบาท ให้มูลนิธิรามาธิบดี เสียชีวิตแล้ว ในวัย 89 ปี

หลายคนจดจำอากงจุนได้จากที่ท่านบริจาคเงิน 900 ล้านบาทให้มูลนิธิรามาธิบดีเมื่อปี 2565 ชีวิตของท่านเป็นแบบอย่างของการทำงานหนักและการต่อสู้ ท่านเกิดในครอบครัวที่ยากจน เรียนจบเพียงชั้น ป.2 และเริ่มทำงานตั้งแต่อายุ 17 ปี โดยผ่านงานมาหลากหลาย ทั้งขับแท็กซี่ ลูกจ้างร้านทอง และช่างทำอะไหล่

อากงจุนเริ่มผลิตพัดลมเต็มตัวในปี 2528 และสร้างแบรนด์ฮาตาริในตอนที่อายุ 52 ปี จนบริษัทเติบโตมียอดขายปีละหลายพันล้านบาท แม้ธุรกิจจะประสบความสำเร็จอย่างมาก แต่อากงจุนก็ยังใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ประหยัด และทำบุญช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด จนได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในปี 2555 เพื่อเป็นเกียรติประวัติ

ครอบครัวจะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลที่ศาลากวีนิรมิต (ศาลากลางน้ำ) วัดเทพศิรินทราวาส โดยมีกำหนดการดังนี้

  • วันที่ 5-9 มีนาคม 2569 เวลา 18.30 น. จะมีพิธีสวดพระอภิธรรม

  • วันที่ 10 มีนาคม 2569 เวลา 17.00 น. ครอบครัวจะประกอบพิธีกงเต๊ก

  • วันที่ 11 มีนาคม 2569 เวลา 12.00 น. จะมีพิธีเคลื่อนศพไปบรรจุที่สุสานในจังหวัดราชบุรี

อากงจุน ผู้ก่อตั้งฮาตาริ ติดอันดับ เศรษฐีใจบุญ ของฟอร์บส์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ซีเค เจิง ซีอีโอ Fastwork โพสต์เดือดท้า บังแจ็ค และ CSI LA ขุดหลักฐานคดีลวนลามที่อเมริกา ข่าว

ซีเค จัดหนัก! ให้ 15 วัน บังแจ็ค-CSI LA หาหลักฐานคดีฉาว ถ้ามั่วต้องขอโทษ

48 วินาที ที่แล้ว
เปิดขุมทรัพย์ ท็อป วราวุธ รวยมาก 497 ล้าน ไม่มีหนี้สิน เศรษฐกิจ

เปิดขุมทรัพย์ ท็อป วราวุธ รวยมาก 497 ล้าน ไม่มีหนี้สิน

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กางไทมไลน์เปิดประชุมสภา คาดเลือกประธานสภา ช่วงเดือนมีนาคม

10 นาที ที่แล้ว
ตร.อยุธยา แจงจับชายป่วย เส้นเลือดสมองแตก คิดว่าเมา ยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย ข่าว

ตร.อยุธยา แจงจับชายป่วย เส้นเลือดสมองแตก คิดว่าเมา ยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

18 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เฉลยไวรัล สาวนั่งงอนแฟนกลางถนน ปาของ-เขวี้ยงรองเท้า ที่แท้เพราะสาเหตุนี้

21 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“วันนอร์” ชื่นชม “อนุทิน” วางตัวเป็นกลาง เตรียมเช่าเครื่องบินพาคนไทยกลับ

30 นาที ที่แล้ว
รวบ &quot;อดีตนาวิกโยธิน&quot; ค้านสงครามอิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

คลิปเดือด! อดีตนาวิกโยธิน ค้านสงครามอิหร่าน ถูกตำรวจรวบจนแขนหักกลางสภาสหรัฐฯ

33 นาที ที่แล้ว
ในหลวง-พระราชินี เสร็จฯ ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อน พระแก้วมรกต ข่าว

ในหลวง-พระราชินี เสร็จฯ ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อน พระแก้วมรกต

45 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัยชนะ” ยืนยัน “พรรคประชาธิปัตย์” มีเอกภาพ ปัดดีลแอบร่วม รบ.

48 นาที ที่แล้ว
ศาลไต้หวัน สั่งจำคุก 2 สาวไทย แอบยัดเฮโรอีน เข้าช่องคลอด-กลืนลงท้อง เข้าประเทศ ข่าวต่างประเทศ

ศาลไต้หวัน สั่งจำคุก 2 สาวไทย ลอบยัดเฮโรอีน เข้าทวารหนัก-กลืนลงท้อง เข้าประเทศ

49 นาที ที่แล้ว
&quot;น็อต วรฤทธิ์&quot; โพสต์ซึ้งถึง &quot;ม้า อรนภา&quot; ยกย่องหัวใจแกร่ง ยืนหยัดในอุดมการณ์ บันเทิง

น็อต วรฤทธิ์ โพสต์ซึ้งถึง ม้า อรนภา ยกย่องความอดทน ยืนหยัดในอุดมการณ์

56 นาที ที่แล้ว
ทนายแก้ว มนต์ชัย เข้าพิธีอุปสมบทแล้วที่วัดตาลเอน อยุธยา ข่าว

ภาพล่าสุด ทนายแก้ว ห่มผ้าเหลือง ใบหน้าเปี่ยมสุข รับฉายาทางธรรม ‘คัมภีรปัญโญ’

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย &quot;อากงจุน&quot; เจ้าของฮาตาริ มหาเศรษฐีบริจาค 900 ล้าน เสียชีวิตแล้ว ข่าว

อาลัย “อากงจุน” เจ้าของฮาตาริ มหาเศรษฐีบริจาค 900 ล้าน เสียชีวิตแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ใจหาย! ภาพล่าสุดตลาดดัง 20 ปีก่อน กลายสภาพเป็นที่ร้าง เงียบเหงา ไร้คนเดิน หวนนึกถึงวันเก่าๆ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปู่มะกันประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต แยกเดียวกับที่ปู่เรียกร้องให้ติดไฟจราจร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจาะสนามสอบเตรียมอุดมฯ 69: อัตราแข่งขัน 1:10 ข่าว

ทุบสถิติ 18 ปี ยอดสมัคร เตรียมอุดมศึกษา 69 พุ่งเฉียด 1.4 หมื่นคน อัตราแข่งขัน 1:9

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
Biography of Run Natthamonkan, a former actress from the 90s. Beautiful, sassy, and full of charm; still stunning and unchanged. บันเทิง

ประวัติ “รัล ณัทธมนกาญจน์” อดีตนักแสดง ยุค 90 สวยแซ่บครบรส ยังเป๊ะปังไม่มีเปลี่ยน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิหร่าน โกหกคำโต ถล่มเรือบรรทุกเครื่องบิน &quot;ลินคอล์น&quot; ของสหรัฐ ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน โกหกคำโต ถล่มเรือบรรทุกเครื่องบิน “ลินคอล์น” ของสหรัฐ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัล ณัทธมนกาญจน์ ปัดเอี่ยวลงทุนซีรีส์วาย 10 ล้าน บันเทิง

รัล ณัทธมนกาญจน์ โต้หลอกลงทุนทำซีรีส์ 10 ล้าน ลั่น ไม่ชอบมีปัญหากับใคร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาล วอนประชาชนในตะวันออกกลางดูแลสุขภาพจิต พร้อมเปิดช่องทางช่วยเหลือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาทีชีวิต! มิ้นท์ นวินดา ลูกชิ้นติดคอขณะถ่ายรายการ ไม่มีใครรู้ ทำแฟนคลับอดห่วงไม่ได้ บันเทิง

นาทีชีวิต! มิ้นท์ นวินดา ลูกชิ้นติดคอขณะถ่ายรายการ ไม่มีใครรู้ ทำแฟนคลับอดห่วงไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วุ่นพัทยา 2 สาวสองวิ่งเปลือยกลางถนน ไล่ทวงเงินนักท่องเที่ยวอินเดีย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันนี้ 5 มี.ค. 69 เช็กราคา 4 ปั๊มดัง จับตาสัญญาณดีเซลโลกพุ่ง เศรษฐกิจ

ราคาน้ำมันวันนี้ 5 มี.ค. 69 เช็กราคา 4 ปั๊มดัง จับตาสัญญาณดีเซลโลกพุ่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อาลัย ซูเปอร์โมเดลยุค 80 เสียชีวิตวัย 62 ปี หลังต่อสู้กับโรคมะเร็ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขิง ชุติกาญจน์ ลาออกรองโฆษกพรรครักชาติ อุดมการณ์ไปต่อกันไม่ได้ บันเทิง

ขิง ชุติกาญจน์ ลาออกรองโฆษกพรรครักชาติ อุดมการณ์ไปต่อกันไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 10:57 น.| อัปเดต: 05 มี.ค. 2569 11:02 น.
396
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดขุมทรัพย์ ท็อป วราวุธ รวยมาก 497 ล้าน ไม่มีหนี้สิน

เปิดขุมทรัพย์ ท็อป วราวุธ รวยมาก 497 ล้าน ไม่มีหนี้สิน

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569

กางไทมไลน์เปิดประชุมสภา คาดเลือกประธานสภา ช่วงเดือนมีนาคม

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569

“วันนอร์” ชื่นชม “อนุทิน” วางตัวเป็นกลาง เตรียมเช่าเครื่องบินพาคนไทยกลับ

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569
รวบ &quot;อดีตนาวิกโยธิน&quot; ค้านสงครามอิหร่าน

คลิปเดือด! อดีตนาวิกโยธิน ค้านสงครามอิหร่าน ถูกตำรวจรวบจนแขนหักกลางสภาสหรัฐฯ

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569
Back to top button