อาลัย “อากงจุน” เจ้าของฮาตาริ มหาเศรษฐีบริจาค 900 ล้าน เสียชีวิตแล้ว
อาลัย “อากงจุน” เจ้าของฮาตาริ มหาเศรษฐีบริจาคเงิน 900 ล้านบาท ให้มูลนิธิรามาธิบดี เสียชีวิตแล้ว ในวัย 89 ปี
หลายคนจดจำอากงจุนได้จากที่ท่านบริจาคเงิน 900 ล้านบาทให้มูลนิธิรามาธิบดีเมื่อปี 2565 ชีวิตของท่านเป็นแบบอย่างของการทำงานหนักและการต่อสู้ ท่านเกิดในครอบครัวที่ยากจน เรียนจบเพียงชั้น ป.2 และเริ่มทำงานตั้งแต่อายุ 17 ปี โดยผ่านงานมาหลากหลาย ทั้งขับแท็กซี่ ลูกจ้างร้านทอง และช่างทำอะไหล่
อากงจุนเริ่มผลิตพัดลมเต็มตัวในปี 2528 และสร้างแบรนด์ฮาตาริในตอนที่อายุ 52 ปี จนบริษัทเติบโตมียอดขายปีละหลายพันล้านบาท แม้ธุรกิจจะประสบความสำเร็จอย่างมาก แต่อากงจุนก็ยังใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ประหยัด และทำบุญช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด จนได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในปี 2555 เพื่อเป็นเกียรติประวัติ
ครอบครัวจะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลที่ศาลากวีนิรมิต (ศาลากลางน้ำ) วัดเทพศิรินทราวาส โดยมีกำหนดการดังนี้
-
วันที่ 5-9 มีนาคม 2569 เวลา 18.30 น. จะมีพิธีสวดพระอภิธรรม
-
วันที่ 10 มีนาคม 2569 เวลา 17.00 น. ครอบครัวจะประกอบพิธีกงเต๊ก
-
วันที่ 11 มีนาคม 2569 เวลา 12.00 น. จะมีพิธีเคลื่อนศพไปบรรจุที่สุสานในจังหวัดราชบุรี
