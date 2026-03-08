ข่าวดาราบันเทิง

ภาพล่าสุด นิ้ง กุลสตรี สวมชุดซิสเตอร์ ใบหน้าเปี่ยมศรัทธา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 มี.ค. 2569 14:17 น.| อัปเดต: 08 มี.ค. 2569 15:48 น.
นิ้ง กุลสตรี กลับมาสดใสอีกครั้ง เผยภาพสวมชุดซิสเตอร์ถือสายประคำต่อหน้าพระพักตร์พระเยซู แฟนคลับแห่ชมความงดงามเปี่ยมศรัทธา อวยพรขอให้สุขภาพแข็งแรงตลอดไป

ทำเอาแฟนคลับดีใจและยิ้มตาม เพราะอดีตนางเอกขวัญใจยุค 90 อย่าง นิ้ง กุลสตรี ศิริพงษ์ปรีดา หรือ นิ้ง ณิชชยาณัฐ อินทรศักดิ์ กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างสดใสและแข็งแรงอีกครั้ง หลังจากที่ก่อนหน้านี้ต้องต่อสู้กับโรคไขกระดูกบกพร่องไม่สร้างเกล็ดเลือดและต้องเข้ารับการรักษาด้วยเคมีบำบัดมาอย่างยาวนาน

ช่วงหลังมานี้แฟน ๆ มักจะได้เห็นโมเมนต์น่ารักๆ ของสาวนิ้งที่กลับมามีความสุขกับกิจกรรมรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นการฝึกเล่นเปียโน หรือการเข้าครัวโชว์เสน่ห์ปลายจวักตำส้มตำเสิร์ฟคุณสามีคู่ชีวิตอย่าง ใหญ่ ไพรัตน์ อินทรศักดิ์ เรียกว่าเป็นสัญญาณที่ดี สุขภาพกายและใจที่ฟื้นฟูขึ้นมาก

ล่าสุด นิ้ง กุลสตรี โพสต์ภาพตนเองในลุคใหม่แต่ดูสงบเย็นผ่านอินสตาแกรม nink_nichayanaht เผยภาพที่เจ้าตัวสวมชุดซิสเตอร์ หรือ นักบวชหญิงในศาสนาคริสต์ ยืนกุมสายประคำด้วยท่วงท่าสงบงามต่อหน้าพระพักตร์ของพระเยซู คาดว่าอาจเป็นภาพที่สร้างขึ้นจาก AI แต่ดูสมจริงและสื่อถึงความศรัทธาอันแรงกล้า ซึ่งใบหน้าของอดีตนางเอกมีรอยยิ้มเปี่ยมสุข พร้อมระบุแคปชั่นสั้น ๆ ไว้ว่า “ชอบจังเลย งดงาม”

นิ้ง กุลสตรี สวมชุดแม่ชี
ภาพจาก Instagram : nink_nichayanaht

หลังภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไป เหล่าแฟนคลับต่างก็เข้ามาร่วมชื่นชมในความงดงามนี้กันอย่างล้นหลาม เสียงส่วนใหญ่ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นภาพที่สวยงามมาก ๆ

“สวยงดงามจริง ๆ”

“ว้าวววว งดงาม ดูสดใสมากๆเลยค่ะ Amen”

“งดงามมากค่า ขอพระอวยพรนะค้า”

“ยังงดงามเสมอค่ะไม่ว่าอริยาบทไหน ขอพรให้แข็งแรงตลอดไป”

นิ้ง กุลสตรี สวมชุดแม่ชี-2
ภาพจาก Instagram : nink_nichayanaht

