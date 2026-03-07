ดราม่าสนั่น! สอบเข้ารร.ดัง ห้ามนำ “เงิน” เข้าห้องสอบ เด็กจำใจทิ้งถังขยะ
กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลวันนี้ (7 มี.ค. 2569) เมื่อมีการแชร์ภาพและข้อความกรณีการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งมีผู้สมัครสอบสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 13,895 คน โดยพบว่านักเรียนจำนวนมากต้องทิ้งเงินสด นาฬิกา และของใช้ส่วนตัวไว้หน้าห้องสอบหรือลงถังขยะ เนื่องจากระเบียบห้ามนำเข้าห้องสอบ
กระแสวิพากษ์วิจารณ์เริ่มขึ้นเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพข้าวของที่ถูกทิ้งไว้หน้าสนามสอบ พร้อมระบุข้อความแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงถึงมาตรการดังกล่าว โดยพ่อแม่ผู้ปกครองหลายท่านไม่ได้นั่งเฝ้าลูกตลอดการสอบ ทำให้เด็กที่ถูกสั่งให้ทิ้งเงินไม่มีค่ารถหรือค่าอาหารสำหรับเดินทางกลับบ้าน
หลายฝ่ายมองว่า มาตรการที่เข้มงวดเกินไปอาจทำให้ นร.เกิดความวิตกกังวลเรื่องทรัพย์สินและการกลับบ้าน จนส่งผลกระทบต่อสมาธิในการทำข้อสอบ
นอกจากนี้เสียงตำหนิยังระบุชัดถึงการที่ไม่มีจุดรับฝาก โดยโลกออนไลน์ตั้งข้อสังเกต หากโรงเรียนเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยและการทุจริต ควรจัดให้มีจุดรับฝากของที่เป็นระบบ แทนการปล่อยให้เด็กต้องทิ้งทรัพย์สินไว้ตามยถากรรม
ระเบียบ “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา” ปีการศึกษา 2569
จากการตรวจสอบเอกสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ฉบับวันที่ 4 มีนาคม 2569 ได้ระบุสิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบไว้อย่างจำกัด ดังนี้
- เอกสารสำคัญ บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ และบัตรประชาชน (หรือพาสปอร์ต)
- เครื่องเขียน ปากกาน้ำเงิน 1 ด้าม, ดินสอ 2B 2 แท่ง, ยางลบ (ต้องแกะเปลือกหุ้มออก), กบเหลาดินสอขนาดเล็ก โดยงดใส่ซองหรือกระเป๋าเครื่องเขียนทุกประเภท
อื่น ๆ นาฬิกาธรรมดาชนิดเข็ม และเสื้อกันหนาว
ข้อสังเกตในประกาศฉบับดังกล่าว ไม่มีการระบุว่า อนุญาตให้พกเงินสดเข้าห้องสอบได้และย้ำว่า ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุเข้าห้องสอบ ซึ่งคาดว่าเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต เช่น การจดโพยลงในธนบัตร
สถานการณ์ล่าสุดขณะนี้ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากทางโรงเรียนถึงกรณีดราม่า “ให้ทิ้งเงิน” ดังกล่าว ท่ามกลางเสียงเรียกร้องจากโซเชียลที่ต้องการให้ทางโรงเรียนทบทวนมาตรการและจัดระเบียบการจัดการทรัพย์สินของเด็กให้ดีกว่านี้ในอนาคต
