ดราม่าสนั่น! สอบเข้ารร.ดัง ห้ามนำ “เงิน” เข้าห้องสอบ เด็กจำใจทิ้งถังขยะ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 07 มี.ค. 2569 14:02 น.| อัปเดต: 07 มี.ค. 2569 14:06 น.
ห้ามนำเงินเข้าห้องสอบ เตรียมอุดม
ภาพ @Facebook

กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลวันนี้ (7 มี.ค. 2569) เมื่อมีการแชร์ภาพและข้อความกรณีการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งมีผู้สมัครสอบสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 13,895 คน โดยพบว่านักเรียนจำนวนมากต้องทิ้งเงินสด นาฬิกา และของใช้ส่วนตัวไว้หน้าห้องสอบหรือลงถังขยะ เนื่องจากระเบียบห้ามนำเข้าห้องสอบ

กระแสวิพากษ์วิจารณ์เริ่มขึ้นเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพข้าวของที่ถูกทิ้งไว้หน้าสนามสอบ พร้อมระบุข้อความแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงถึงมาตรการดังกล่าว โดยพ่อแม่ผู้ปกครองหลายท่านไม่ได้นั่งเฝ้าลูกตลอดการสอบ ทำให้เด็กที่ถูกสั่งให้ทิ้งเงินไม่มีค่ารถหรือค่าอาหารสำหรับเดินทางกลับบ้าน

หลายฝ่ายมองว่า มาตรการที่เข้มงวดเกินไปอาจทำให้ นร.เกิดความวิตกกังวลเรื่องทรัพย์สินและการกลับบ้าน จนส่งผลกระทบต่อสมาธิในการทำข้อสอบ

นอกจากนี้เสียงตำหนิยังระบุชัดถึงการที่ไม่มีจุดรับฝาก โดยโลกออนไลน์ตั้งข้อสังเกต หากโรงเรียนเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยและการทุจริต ควรจัดให้มีจุดรับฝากของที่เป็นระบบ แทนการปล่อยให้เด็กต้องทิ้งทรัพย์สินไว้ตามยถากรรม

ภาพสุดสะเทือนใจ วัยรุ่นใจสั่นทิ้งเงินสดเพื่อคว้าที่นั่งในโรงเรียนมัธยมปลายชั้นนำของประเทศไทย
ภาพ @Facebook

ระเบียบ “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา” ปีการศึกษา 2569

จากการตรวจสอบเอกสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ฉบับวันที่ 4 มีนาคม 2569 ได้ระบุสิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบไว้อย่างจำกัด ดังนี้

  • เอกสารสำคัญ บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ และบัตรประชาชน (หรือพาสปอร์ต)
  • เครื่องเขียน ปากกาน้ำเงิน 1 ด้าม, ดินสอ 2B 2 แท่ง, ยางลบ (ต้องแกะเปลือกหุ้มออก), กบเหลาดินสอขนาดเล็ก โดยงดใส่ซองหรือกระเป๋าเครื่องเขียนทุกประเภท

อื่น ๆ นาฬิกาธรรมดาชนิดเข็ม และเสื้อกันหนาว

ข้อสังเกตในประกาศฉบับดังกล่าว ไม่มีการระบุว่า อนุญาตให้พกเงินสดเข้าห้องสอบได้และย้ำว่า ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุเข้าห้องสอบ ซึ่งคาดว่าเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต เช่น การจดโพยลงในธนบัตร

สถานการณ์ล่าสุดขณะนี้ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากทางโรงเรียนถึงกรณีดราม่า “ให้ทิ้งเงิน” ดังกล่าว ท่ามกลางเสียงเรียกร้องจากโซเชียลที่ต้องการให้ทางโรงเรียนทบทวนมาตรการและจัดระเบียบการจัดการทรัพย์สินของเด็กให้ดีกว่านี้ในอนาคต

นักวิจารณ์ตำหนิโรงเรียนที่ปฏิเสธที่จะจัดหาล็อกเกอร์สำหรับสอบระดับชาติ
ภาพ @Facebook
กฎระเบียบการสอบเข้าม 4 เตรียมอุดม
ภาพ @Facebook
เอกสารประชาสัมพันธ์สำหรับการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2569
แฟ้มภาพ
กฎระเบียบการสอบที่เข้มงวดของมหาวิทยาลัยตริอัมอุดม จุดประกายความไม่พอใจในโซเชียลมีเดีย
ภาพ @Facebook
ภาพ @Facebook
ผู้ปกครองเดือดดาลกับการห้ามนำเงินสดเข้าห้องสอบ
ภาพ @Facebook
นักเรียนถูกบังคับให้ทิ้งเงินสดและทรัพย์สินก่อนสอบเข้า
ภาพ @กรรมกรข่าว

ห้ามนำเงินเข้าห้องสอบ เตรียมอุดม

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

