ตะลึงทั้งไอจี! ไอซ์ ปรีชญา โนบราสับๆ อวดเอว S ยกมงฯ “สวยสังหาร”

นาทีนี้ใครจะต้านไหว! นางเอกสาว “ไอซ์ ปรีชญา” ระเบิดความแซ่บชุดใหญ่ไฟกะพริบ สลัดลุคหวานเข้าโหมดเซ็กซี่ระดับ 10 เต็ม 10 โพสต์ลุคโนบราสุดใจถึง อวดหุ่นเอวเอสและผิวขาวออร่าท้าแดด ทำเอาโซเชียลร้อนฉ่าจนยอดไลก์พุ่งกระฉูด แฟนคลับแห่คอมเมนต์ “ดาเมจรุนแรงเกินต้าน”
กลายเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ทันที เมื่อนางเอกสาวคนสวย “ไอซ์” ปรีชญา พงษ์ธนนิกร ลุกขึ้นมาเขย่าบัลลังก์ความเซ็กซี่ด้วยการปล่อยภาพเซตใหม่ที่ทำเอาไอจีแทบลุกเป็นไฟ โดยครั้งนี้เจ้าตัวมาในลุค “โนบรา” ที่ผสมผสานความเท่และความเผ็ดร้อนไว้อย่างลงตัว บอกเลยว่างานนี้ “ยาดม” ต้องเข้าด่วน!
ในภาพเซตนี้ ไอซ์ ปรีชญา เผยให้เห็นสรีระสุดเป๊ะ โดยเฉพาะช่วงเอวที่คอดกิ่วเป็นรูปตัวเอส (S) และหน้าท้องที่ดูเฟิร์มจากการดูแลตัวเองอย่างดี บวกกับผิวขาวเนียนละเอียดที่สะท้อนแสงแดดจนดูเปล่งประกาย ยิ่งบวกกับการจิกสายตาผ่านเลนส์กล้องด้วยอินเนอร์นางแบบมืออาชีพ ยิ่งทำให้ดาเมจความสวยครั้งนี้รุนแรงจนชาวเน็ตหลายคนถึงกับลั่นว่านี่คือ “สวยสังหาร” ของจริง
หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป บรรดาเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและเหล่าแฟนคลับต่างแห่กันเข้ามาถล่มกดหัวใจและส่งอิโมจิ “ไฟลุก” กันจนเต็มฟีด หลายคนชื่นชมในความมั่นใจและการกล้าที่จะนำเสนอความสวยในมุมมองที่แตกต่าง ซึ่งถือเป็นการส่งต่อพลังบวกให้สาวๆ หันมารักและมั่นใจในรูปร่างของตัวเองอีกด้วย
สำหรับใครที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวและลุคแฟชั่นปังๆ ของสาวไอซ์ สามารถเข้าไปส่องกันได้ที่อินสตาแกรมส่วนตัว รับรองว่าแต่ละโพสต์มีทีเด็ดให้แฟนๆ ได้ว้าวกันตลอดแน่นอน.
อ่านข่าวบันเทิงประจำวันนี้ (7 มี.ค.2026) บทสำรวจความแซ่บทั้งไทย-เทศ
- เบียร์ เดอะวอยซ์ ชวนดูฝูงค้างคาว แต่ชุดว่ายน้ำม่วงสุดแซ่บ แย่งซีนเต็มๆ
- ตัวแม่บอลโลก สานฝัน DJ คลับดัง ประเดิมงานใหม่ชุดซีทรูสุดหวิวกลางไมอามี
- สรุปดราม่า สอดอStyle ชิน ชินวุฒ เปิดศึกวิวาทเดือด ปมร้อน ด้อยค่าดีเจ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: