ตะลึงทั้งไอจี! ไอซ์ ปรีชญา โนบราสับๆ อวดเอว S ยกมงฯ “สวยสังหาร”

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 07 มี.ค. 2569 09:09 น.| อัปเดต: 07 มี.ค. 2569 09:09 น.
187
ไอซ์ปรีชญา โนบราไอจี
ภาพ IG @icepreechaya

นาทีนี้ใครจะต้านไหว! นางเอกสาว “ไอซ์ ปรีชญา” ระเบิดความแซ่บชุดใหญ่ไฟกะพริบ สลัดลุคหวานเข้าโหมดเซ็กซี่ระดับ 10 เต็ม 10 โพสต์ลุคโนบราสุดใจถึง อวดหุ่นเอวเอสและผิวขาวออร่าท้าแดด ทำเอาโซเชียลร้อนฉ่าจนยอดไลก์พุ่งกระฉูด แฟนคลับแห่คอมเมนต์ “ดาเมจรุนแรงเกินต้าน”

กลายเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ทันที เมื่อนางเอกสาวคนสวย “ไอซ์” ปรีชญา พงษ์ธนนิกร ลุกขึ้นมาเขย่าบัลลังก์ความเซ็กซี่ด้วยการปล่อยภาพเซตใหม่ที่ทำเอาไอจีแทบลุกเป็นไฟ โดยครั้งนี้เจ้าตัวมาในลุค “โนบรา” ที่ผสมผสานความเท่และความเผ็ดร้อนไว้อย่างลงตัว บอกเลยว่างานนี้ “ยาดม” ต้องเข้าด่วน!

ในภาพเซตนี้ ไอซ์ ปรีชญา เผยให้เห็นสรีระสุดเป๊ะ โดยเฉพาะช่วงเอวที่คอดกิ่วเป็นรูปตัวเอส (S) และหน้าท้องที่ดูเฟิร์มจากการดูแลตัวเองอย่างดี บวกกับผิวขาวเนียนละเอียดที่สะท้อนแสงแดดจนดูเปล่งประกาย ยิ่งบวกกับการจิกสายตาผ่านเลนส์กล้องด้วยอินเนอร์นางแบบมืออาชีพ ยิ่งทำให้ดาเมจความสวยครั้งนี้รุนแรงจนชาวเน็ตหลายคนถึงกับลั่นว่านี่คือ “สวยสังหาร” ของจริง

หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป บรรดาเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและเหล่าแฟนคลับต่างแห่กันเข้ามาถล่มกดหัวใจและส่งอิโมจิ “ไฟลุก” กันจนเต็มฟีด หลายคนชื่นชมในความมั่นใจและการกล้าที่จะนำเสนอความสวยในมุมมองที่แตกต่าง ซึ่งถือเป็นการส่งต่อพลังบวกให้สาวๆ หันมารักและมั่นใจในรูปร่างของตัวเองอีกด้วย

สำหรับใครที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวและลุคแฟชั่นปังๆ ของสาวไอซ์ สามารถเข้าไปส่องกันได้ที่อินสตาแกรมส่วนตัว รับรองว่าแต่ละโพสต์มีทีเด็ดให้แฟนๆ ได้ว้าวกันตลอดแน่นอน.

การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของไอซ์ ปรีชยา จากสาวน้อยน่ารักสู่ไอคอนแฟชั่นสุดเปรี้ยว
ภาพ IG @icepreechaya
ไอซ์ ปรีชยา กับบิกินีสีม่วงพาสเทล
ภาพ IG @icepreechaya
ไอซ์ ปรีชยา อวดผิวพรรณเปล่งปลั่งและหุ่นเฟิร์มเฟิร์ม
ภาพ IG @icepreechaya
ไอซ์ ปรีชยา อวดลุคบิกินีสีม่วงพาสเทล
ภาพ IG @icepreechaya
ไอซ์ ปรีชยา กลายเป็นไวรัลด้วยลุคสุดเซ็กซี่สไตล์แฟชั่นชั้นสูง
ภาพ IG @icepreechaya
อินสตาแกรมร้อนระอุ! ไอซ์ ปรีชยา อวดลุคสุดเปรี้ยวแบบไม่ใส่บรา
ภาพ IG @icepreechaya
ไอซ์ ปรีชญา โพสต์ท่าเย้ายวน ใส่ชุดชั้นในสีครีม อวดอกตู้ม เอวเอส แซ่บสมฉายา อีเมร่อน
แฟ้มภาพ
ไอซ์ ปรีชญา สวยจึ้งในลุคผมบลอนด์
แฟ้มภาพ
ไอซ์ ปรีชญา ถ่ายแบบ
แฟ้มภาพ
ไอซ์ ปรีชญา สวมชุดดีสดใส ถ่ายรูปชิล ๆ ข้างบ้าน
แฟ้มภาพ
ไอซ์ ปรีชญา อวดภาพหุ่นฟิตเฟิร์ม
แฟ้มภาพ
กล้ามหน้าท้องของไอซ์ ปรีชญา
แฟ้มภาพ

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

