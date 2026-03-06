ข่าวการเมือง

“อภิสิทธิ์” เปิดใจไม่คิดว่าจะได้กลับมาสภาอีก ยังไม่ชัดเจนเรื่องร่วมรัฐบาล

เผยแพร่: 06 มี.ค. 2569 11:30 น.| อัปเดต: 06 มี.ค. 2569 11:30 น.
64
แฟ้มภาพ

อภิสิทธิ์ เปิดใจไม่คิดว่าจะได้กลับมาสภาอีก สัญญาจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ ยังไม่ชัดเจนเรื่องร่วมรัฐบาล ชี้ภูมิใจไทยทราบเงื่อนไขดี

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และ สส. บัญชีรายชื่อ ให้สัมภาษณ์หลังเดินทางเข้ามารายงานตัวว่า การเดินทัวร์สภา เพราะพาเด็กใหม่อย่างตนเองที่ไม่เคยทำงานที่นี่ไปดูสถานที่ทำงาน ซึ่งความรู้สึกที่ได้กลับมาสภาหลังจากห่างหายไปหลังจากห่างหายไปนาน ก็ต้องสารภาพตามตรง ปีที่แล้วก็ไม่คิดว่าจะได้กลับมาบรรยากาศแบบนี้ วันนี้ก็ตั้งใจเต็มที่ตั้งใจเต็มที่ เพราะเป็นงานที่ตั้งใจทำงานมาเกือบตลอดชีวิต และเป็นงานที่ชอบมากที่สุดในแง่การเมือง คือ งานของสภา

ส่วนความชัดเจนในการเทียบเชิญเข้าร่วม นายอภิสิทธิ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่มีอะไร เราก็ฟังจากนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะรอให้กระบวนการต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อย ส่วนพรรคเราก็เดินหน้าในฝ่ายนิติบัญญัติ เพราะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้าน หรือ รัฐบาล ก็มีหน้าที่สำคัญในการผลักดันกฎหมาย โดยเฉพาะนโยบายที่ได้หาเสียงไว้ แต่ความจริงแล้วอยากให้กระบวนการทุกอย่างกระชับ เนื่องจากสถานการณ์ของโลก และบ้านเมือง อยากให้การจัดตั้งรัฐบาล การแถลงนโยบาย และการเข้าบริหารราชการแผ่นดิน เกิดขึ้นโดยเร็ว เพราะตอนนี้มีเรื่องที่ประเทศ ต้องรับมือกับภาวะโลกที่เกิดขึ้น แม้ว่ารัฐบาลรักษาการจะสามารถทำได้ แต่การเรียกความเชื่อมั่นจากประชาชน ถึงทิศทางเศรษฐกิจ และการบริหารพลังงาน ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสินค้าต่าง ๆ

โดยเฉพาะสินค้าเกษตร ถ้ามีรัฐบาลอำนาจเต็ม จะสามารถแก้ปัญหา และเรียกความเชื่อมั่นได้มากกว่า ส่วนตัวมองว่า เรื่องการต่างประเทศยังไม่มีปัญหาอะไร สิ่งที่นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เคยพูดไปถือ ว่า เป็นท่าทีที่เหมาะสม ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ก็สนับสนุน เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้ง อยากให้ทุกฝ่ายหากกระบวนการกลับเข้าสู่สันติภาพ ไม่ต้องการให้เรา หรือ ประเทศในภูมิภาคถูกลากเข้าไปเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการขยายวงความขัดแย้ง เพราะไม่เป็นผลดีกับใคร แต่สิ่งที่ต้องเร่งทำ คือ การทำให้เกิดความชัดเจน ประชาชนสบายใจ ทั้งในแง่พลังงาน และทางเศรษฐกิจ ว่า จะมีแนวทางอย่างไร แม้จะไม่ได้จัดตั้งรัฐบาล แต่นายกรัฐมนตรีพูดชัด ว่า มีรัฐมนตรีหลักหลัก 3 – 4 คน ที่ต้องทำงานต่อเนื่อง จึงอยู่ในฐานะที่สังคมมีความมั่นใจมากขึ้น

สำหรับสาเหตุที่พรรคประชาธิปัตย์ยังไม่ประกาศเป็นฝ่ายค้านเต็มตัว เป็นเพราะความสัมพันธ์ที่ดีกับพรรคภูมิใจไทยจริงหรือไม่ นายอภิสิทธิ์ หัวเราะ ก่อนกล่าวว่า เป็นมารยาททางการเมือง เราไม่ถึงขั้นปฏิเสธหรืออะไร แต่เชื่อว่าพรรคภูมิใจไทยทราบอยู่แล้ว ว่า จุดยืนของพรรคถ้าจะเข้าร่วมรัฐบาล ต้องยึดถือสิ่งที่เราเคยพูดกับประชาชนไว้ ว่า มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

ส่วนกรณีที่กองเชียร์พรรคประชาธิปัตย์สนับสนุน และไม่สนับสนุน ในการร่วมรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ถ้ากองเชียร์ไม่หลากหลายก็คงไม่ใช่พรรคประชาธิปัตย์ ถือเป็นเรื่องธรรมดา เรา สส. ก็รับฟังเหตุผลของทุกฝ่าย เราเป็นพรรคที่ชัดเจนที่สุดในข้อบังคับ ว่า ผู้ตัดสิน คือ ที่ประชุมร่วมกรรมการบริหารพรรค และ สส.

Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

