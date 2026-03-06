ข่าวดาราบันเทิง

ม้า อรนภา วัย 72 แข็งแรงมาก หัวใจเต้นเท่าคน 26 ปี ปลงคนไม่ชอบ แม้ถูกกลั่นแกล้ง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 มี.ค. 2569 11:25 น.| อัปเดต: 06 มี.ค. 2569 11:27 น.
69
ม้า อรนภา เคลียร์ดราม่าไม่ติดราคาห่อหมก

ม้า อรนภา เคลียร์ดราม่าไม่ติดราคาห่อหมก ยอมรับผิด-จ่ายค่าปรับแล้ว ยืนยันถูกกลั่นแกล้ง เข้าใจคนไม่ชอบ ขอมีจุดยืนของตัวเอง เผยเคล็ดลับวัย 72 ปี สุขภาพดีหัวใจเต้นฟิตเท่าคนอายุ 26

หลังจากผ่านมรสุมดราม่าเรื่องติดราคาห่อหมกมาได้ ล่าสุด ม้า อรนภา ออกมาเปิดใจผ่านรายการแฉ ถึงคลิปไวรัลที่เจ้าตัวร้องไห้กลางร้านห่อหมก พร้อมเคลียร์ประเด็นเรื่องการถูกร้องเรียนและถูกปรับเรื่องป้ายราคา ยืนยันว่ายอมรับผิดและแก้ไขแล้ว แต่ที่ทำเอาน้ำตาแตกไม่ใช่เพราะเสียใจที่ถูกกลั่นแกล้ง แต่เป็นเพราะความตื้นตันใจในความรักที่ได้รับจากลูกค้าและคนรอบข้าง

ม้า อรนภา เล่าว่า ตนไม่ได้ร้องไห้เพราะอ่อนแอหรือถูกเจ้าหน้าที่กดดัน แต่เพราะหันไปเจอลูกค้าคนหนึ่งที่มานั่งรอเงียบ ๆ ลูกค้าท่านนี้ไม่ใช่เพื่อนเก่าแก่ แต่เป็นลูกค้าที่อุดหนุนห่อหมกมาตั้งแต่วันแรก หลังจากออกจากวงการบันเทิงเมื่อ 6 ปีก่อน ลูกค้าคนนี้คอยมาให้กำลังใจและสนับสนุนเสมอมา ซื้อของทีละมาก ๆ แถมยังเคยนำลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลมาให้ รวมถึงนำเงินใส่ซองมาแจกลูกน้องของตน ในวันงานศพของคุณแม่ของตน ลูกค้าท่านนี้ก็ยังไปร่วมงาน

ในวันที่เกิดเรื่อง ม้า อรนภา พยายามทำตัวเข้มแข็ง เก็บความรู้สึกมาตลอด แต่พอหันไปเห็นลูกค้าท่านนี้ที่มาให้กำลังใจถึงที่ ความอดทนก็พังทลายจนน้ำตาไหลออกมาด้วยความตื้นตันใจ ตนเปรียบเทียบความรู้สึกนี้ว่าเหมือนตอนงานศพคุณแม่ที่ตนน้ำตาไหลเพราะปิติที่ได้เห็นคนรักเราและมาร่วมงานกันอย่างล้นหลาม

ส่วนประเด็นที่มีคนไปร้องเรียนเจ้าหน้าที่ว่าร้านไม่มีป้ายบอกราคาห่อหมก ขอชี้แจงว่าสินค้าอื่นในร้านมีป้ายบอกราคาและใบแสดงราคาตั้งไว้อย่างชัดเจนทั้งหมด แต่สำหรับห่อหมกด้วยความที่เป็นของสด นึ่งมาในใบตอง และขายออกไวมากจนทำไม่ทันจึงไม่ได้ติดป้ายราคาไว้ที่ตัวห่อหมก ปกติแล้วจะใช้วิธีกลัดไม้เพื่อเป็นสัญลักษณ์แยกประเภท เช่น หัวปลา พุงปลา หรือเนื้อปลาช่อน

วันที่เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบและแจ้งว่าผิดกฎ ม้า อรนภา ก็ไม่ได้ปฏิเสธ ยอมรับผิดแต่โดยดีว่าตนเองสะเพร่าและทำการแก้ไขให้ถูกต้อง ในตอนแรกเจ้าหน้าที่แจ้งว่าโทษปรับของแผงลอยคือ 10,000 บาท แต่เป็นการทำผิดครั้งแรกจึงถูกปรับไปเพียง 200 บาท

กระทั่งในวันที่จ้าหน้าที่ที่มาปรับก็ขออุดหนุนห่อหมกไป 400 กว่าบาทในครั้งแรก ส่วนในครั้งที่สองยังกลับมาพร้อมออเดอร์ฝากซื้อจากเพื่อน ๆ ในที่ทำงานอีกเป็นพันบาท เจ้าตัวเผยว่ารู้สึกไม่โดดเดี่ยวเลย เพราะหลังจากมีข่าวออกไปก็ไปเดินห้างเซ็นทรัลมีคนเข้ามาสวมกอดและให้กำลังใจ

ม้า อรนภา
ภาพจาก Youtube : GMM25Thailand

เมื่อพิธีกรถามว่าหากปรับตัวให้ซอฟต์ลงจะช่วยลดการถูกกลั่นแกล้งได้ไหม ฝั่ง ม้า อรนภา ตอบอย่างหนักแน่นว่า “พี่ซอฟต์ไม่เป็น พี่ชอบความถูกต้องมากกว่า ใช่ไหมน็อต” ย้ำว่าตนไม่ได้ดื้อ แต่เป็นคนมีจุดยืนและเป็นตัวของตัวเอง การมีคาแรคเตอร์แบบนี้ทำให้ยืนหยัดในวงการมาได้ยาวนานและเป็นที่จดจำในฐานะคอมเมนเตเตอร์มานาน

อย่างไรก็ดี ตนปลงกับกระแสสังคมและเข้าใจว่า “คนเรามีทั้งคนชอบและไม่ชอบ พระพุทธเจ้าท่านยังมีมารผจญ นับประสาอะไรกับมนุษย์ปุถุชน”

ในวัยที่กำลังจะย่างเข้าสู่ปีที่ 72 ในช่วงสิ้นปีนี้ ม้า อรนภา สุขภาพที่แข็งแรงสุด ๆ ไม่เคยต้องเข้าโรงพยาบาลเลยยกเว้นไปทำสวยดึงหน้า ผลตรวจสุขภาพล่าสุดแพทย์ยังตกใจ เพราะมีอัตราการเต้นของหัวใจเทียบเท่ากับคนอายุ 26 ปี ส่วนเคล็ดลับคือการดูแลตัวเองอย่างดี ออกกำลังกาย เล่นโยคะ ทานอาหารที่มีประโยชน์ และที่สำคัญคือหลีกเลี่ยงการทานหวานจัด

ใครที่อยากลิ้มลองความอร่อยสามารถไปอุดหนุนได้ที่โครงการ K Village สุขุมวิท 26 ในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เริ่มขายตั้งแต่ 11.00 น. มักจะขายหมดเกลี้ยงภายในครึ่งชั่วโมง และสามารถรับชมบทสัมภาษณ์แบบเต็ม ๆ ได้ที่รายการแฉ ผ่านช่องยูทูป GMM25Thailand

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศหนุน กองกำลังชาวเคิร์ด เปิดฉากโจมตีอิหร่าน หวังตัดกำลังทัพ ข่าวต่างประเทศ

โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศหนุน กองกำลังชาวเคิร์ด โจมตีอิหร่าน หวังตัดกำลังทัพ

9 วินาที ที่แล้ว
หลุยส์ ชวนชื่น ถูกบุคคลปริศนาบุกรังควานถึงกองถ่าย บันเทิง

หลุยส์ ชวนชื่น ฟิวส์ขาด ถูกรังควานถึงกองถ่าย เพจดังทิ้งคำใบ้นักร้องดัง น.

4 นาที ที่แล้ว
ด่วน! ไฮโซน้ำหวาน ควงทนาย แถลงข่าวปมพิพาท สาวนักไลฟ์มืออาชีพ คุกคาม นาวิน ต้าร์ จนบ้านแตก บันเทิง

ด่วน! ไฮโซน้ำหวาน ควงทนาย แถลงข่าวปมพิพาท โค้ชส้ม คุกคาม นาวิน ต้าร์ จนบ้านแตก

8 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่เต้” เปิดยอดเงินบริจาคพรรคก้าวล้ำ ตั้งเป้า 10 วัน 1 ล้านบาท

11 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อภิสิทธิ์” เปิดใจไม่คิดว่าจะได้กลับมาสภาอีก ยังไม่ชัดเจนเรื่องร่วมรัฐบาล

29 นาที ที่แล้ว
ม้า อรนภา เคลียร์ดราม่าไม่ติดราคาห่อหมก บันเทิง

ม้า อรนภา วัย 72 แข็งแรงมาก หัวใจเต้นเท่าคน 26 ปี ปลงคนไม่ชอบ แม้ถูกกลั่นแกล้ง

35 นาที ที่แล้ว
ม.มหิดล ขอความร่วมมือ งดใช้บันไดหอสมุุด ซ้อมบทละคร &quot;แรงเงา&quot; เสี่ยงอุบัติเหตุ ข่าว

ม.มหิดล ขอความร่วมมือ งดใช้บันไดหอสมุด ซ้อมบทละคร “แรงเงา” เสี่ยงอุบัติเหตุ

39 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาล ยืนยัน “ปุ๋ยเคมี” มีเพียงพอ พร้อมรับมือหากสงครามยืดเยื้อ

43 นาที ที่แล้ว
นาวิน ต้าร์ ฟาดเดือด! โค้ชส้ม ละเมิดจนอึดอัด ชี้แฟนคลับไม่พูดแบบนี้ ขอใช้กฎหมายเอาผิด บันเทิง

นาวิน ต้าร์ ฟาดเดือด! โค้ชส้ม ละเมิดจนอึดอัด ชี้แฟนคลับไม่พูดแบบนี้ ขอใช้กฎหมายเอาผิด

50 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“ซีเค” จี้เพจ CSI LA ขอโทษ หลังโชว์ Green Card บอกร้องเพลงก็ได้

58 นาที ที่แล้ว
แฉกลใหม่สแกมเมอร์ลวงสมัครงานส่งปอยเปต ข่าว

เกิดอะไรขึ้น? ข่าวคนหายระบาดหนัก ลวงสมัครงาน ถูกอุ้ม-ส่งปอยเปต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดปากมืออุ้ม รุทธ์ ผู้จัดการ วินาทีลากขึ้นรถ ก่อนกลายเป็นศพ ยังซื้อข้าวให้กิน ข่าวอาชญากรรม

เปิดปากมืออุ้ม รุทธ์ ผู้จัดการ วินาทีลากขึ้นรถ ก่อนกลายเป็นศพ ยังซื้อข้าวให้กิน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดารา

เปิดใจครั้งแรก! โค้ชส้ม ท้าเปิดวงจรปิด หลังถูก ไฮโซน้ำหวาน ไลฟ์แฉยั่วยวน นาวิน ต้าร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” บุกล่า สาวเขมรปากแซ่บ ตั้งวงเล่นไพ่เย้ยกฎหมาย กร่างด่าคนไทยยับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ ครูบาชัยวัฒน์ วัดป่าชนะใจ ข่าว

ประวัติ “ครูบาชัยวัฒน์” เจ้าสำนัก วัดป่าชนะใจ หลังมติสงฆ์เชือด สั่งขับพ้นวัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อนุทิน ยอมรับห่วงทุกด้าน ราคาน้ำมัน-ราคาสินค้า อุบไม่ตอบคุยไรกับทูตสหรัฐฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันหยุดสงกรานต์ 2569 เศรษฐกิจ

วันหยุดสงกรานต์ 2569 หยุดยาว 5 วัน แนะสูตรลับพักยาว 9 วันรวด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“บริทนีย์ สเปียร์” โดนจับเมาแล้วขับ เตรียมขึ้นศาลเดือนพฤษภาคมนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ซีเค&quot; จัดให้ตามคำขอ หลังเพจดัง ท้าโชว์กรีนการ์ด-สัญชาติอเมริกัน แลกคำขอโทษ ข่าว

“ซีเค” จัดให้ตามคำขอ หลังเพจดัง ท้าโชว์กรีนการ์ด-สัญชาติอเมริกัน แลกคำขอโทษ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ ส่งสัญญาณยกระดับการโจมตีอิหร่าน ขู่ชุดใหญ่ยังไม่มา รอดูเร็วๆนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ดาราตัวแม่วัย 76 ฝืนสังขารรับบทสาว 30 คนดูจวกยับ ฉากจูบดูดปากกับพระเอกหนุ่มคราวลูก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พัทยาอีกแล้ว! คลิปหลุด 2 นทท.ฝรั่ง โชว์กินกล้วยเอาท์ดอร์ ไม่สนคนเดินเล่นริมหาด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก คว้ารางวัลนักการเมืองแห่งปี จาก The People ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก รับรางวัลนักการเมืองแห่งปี ลั่นกลางเวที ไม่เคยคิดล้มล้าง-คว่ำแผ่นดิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกันสังคม ยัน &quot;ฮีทสโตรก&quot; รักษาฟรี ม.33-39 วูบฉุกเฉินเข้า รพ.ใกล้สุดได้เลย ข่าว

ประกันสังคม ยัน “ฮีทสโตรก” รักษาฟรี ม.33-39 วูบฉุกเฉินเข้า รพ.ใกล้สุดได้เลย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เอ็มมา วัตสัน เปิดตัวแฟนใหม่ จูบหวานกลางสนามบิน ดีกรี มหาเศรษฐีหนุ่มเม็กซิกัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 มี.ค. 2569 11:25 น.| อัปเดต: 06 มี.ค. 2569 11:27 น.
69
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศหนุน กองกำลังชาวเคิร์ด เปิดฉากโจมตีอิหร่าน หวังตัดกำลังทัพ

โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศหนุน กองกำลังชาวเคิร์ด โจมตีอิหร่าน หวังตัดกำลังทัพ

เผยแพร่: 6 มีนาคม 2569

“พี่เต้” เปิดยอดเงินบริจาคพรรคก้าวล้ำ ตั้งเป้า 10 วัน 1 ล้านบาท

เผยแพร่: 6 มีนาคม 2569

“อภิสิทธิ์” เปิดใจไม่คิดว่าจะได้กลับมาสภาอีก ยังไม่ชัดเจนเรื่องร่วมรัฐบาล

เผยแพร่: 6 มีนาคม 2569
ม.มหิดล ขอความร่วมมือ งดใช้บันไดหอสมุุด ซ้อมบทละคร &quot;แรงเงา&quot; เสี่ยงอุบัติเหตุ

ม.มหิดล ขอความร่วมมือ งดใช้บันไดหอสมุด ซ้อมบทละคร “แรงเงา” เสี่ยงอุบัติเหตุ

เผยแพร่: 6 มีนาคม 2569
Back to top button