ม้า อรนภา วัย 72 แข็งแรงมาก หัวใจเต้นเท่าคน 26 ปี ปลงคนไม่ชอบ แม้ถูกกลั่นแกล้ง

ม้า อรนภา เคลียร์ดราม่าไม่ติดราคาห่อหมก ยอมรับผิด-จ่ายค่าปรับแล้ว ยืนยันถูกกลั่นแกล้ง เข้าใจคนไม่ชอบ ขอมีจุดยืนของตัวเอง เผยเคล็ดลับวัย 72 ปี สุขภาพดีหัวใจเต้นฟิตเท่าคนอายุ 26
หลังจากผ่านมรสุมดราม่าเรื่องติดราคาห่อหมกมาได้ ล่าสุด ม้า อรนภา ออกมาเปิดใจผ่านรายการแฉ ถึงคลิปไวรัลที่เจ้าตัวร้องไห้กลางร้านห่อหมก พร้อมเคลียร์ประเด็นเรื่องการถูกร้องเรียนและถูกปรับเรื่องป้ายราคา ยืนยันว่ายอมรับผิดและแก้ไขแล้ว แต่ที่ทำเอาน้ำตาแตกไม่ใช่เพราะเสียใจที่ถูกกลั่นแกล้ง แต่เป็นเพราะความตื้นตันใจในความรักที่ได้รับจากลูกค้าและคนรอบข้าง
ม้า อรนภา เล่าว่า ตนไม่ได้ร้องไห้เพราะอ่อนแอหรือถูกเจ้าหน้าที่กดดัน แต่เพราะหันไปเจอลูกค้าคนหนึ่งที่มานั่งรอเงียบ ๆ ลูกค้าท่านนี้ไม่ใช่เพื่อนเก่าแก่ แต่เป็นลูกค้าที่อุดหนุนห่อหมกมาตั้งแต่วันแรก หลังจากออกจากวงการบันเทิงเมื่อ 6 ปีก่อน ลูกค้าคนนี้คอยมาให้กำลังใจและสนับสนุนเสมอมา ซื้อของทีละมาก ๆ แถมยังเคยนำลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลมาให้ รวมถึงนำเงินใส่ซองมาแจกลูกน้องของตน ในวันงานศพของคุณแม่ของตน ลูกค้าท่านนี้ก็ยังไปร่วมงาน
ในวันที่เกิดเรื่อง ม้า อรนภา พยายามทำตัวเข้มแข็ง เก็บความรู้สึกมาตลอด แต่พอหันไปเห็นลูกค้าท่านนี้ที่มาให้กำลังใจถึงที่ ความอดทนก็พังทลายจนน้ำตาไหลออกมาด้วยความตื้นตันใจ ตนเปรียบเทียบความรู้สึกนี้ว่าเหมือนตอนงานศพคุณแม่ที่ตนน้ำตาไหลเพราะปิติที่ได้เห็นคนรักเราและมาร่วมงานกันอย่างล้นหลาม
ส่วนประเด็นที่มีคนไปร้องเรียนเจ้าหน้าที่ว่าร้านไม่มีป้ายบอกราคาห่อหมก ขอชี้แจงว่าสินค้าอื่นในร้านมีป้ายบอกราคาและใบแสดงราคาตั้งไว้อย่างชัดเจนทั้งหมด แต่สำหรับห่อหมกด้วยความที่เป็นของสด นึ่งมาในใบตอง และขายออกไวมากจนทำไม่ทันจึงไม่ได้ติดป้ายราคาไว้ที่ตัวห่อหมก ปกติแล้วจะใช้วิธีกลัดไม้เพื่อเป็นสัญลักษณ์แยกประเภท เช่น หัวปลา พุงปลา หรือเนื้อปลาช่อน
วันที่เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบและแจ้งว่าผิดกฎ ม้า อรนภา ก็ไม่ได้ปฏิเสธ ยอมรับผิดแต่โดยดีว่าตนเองสะเพร่าและทำการแก้ไขให้ถูกต้อง ในตอนแรกเจ้าหน้าที่แจ้งว่าโทษปรับของแผงลอยคือ 10,000 บาท แต่เป็นการทำผิดครั้งแรกจึงถูกปรับไปเพียง 200 บาท
กระทั่งในวันที่จ้าหน้าที่ที่มาปรับก็ขออุดหนุนห่อหมกไป 400 กว่าบาทในครั้งแรก ส่วนในครั้งที่สองยังกลับมาพร้อมออเดอร์ฝากซื้อจากเพื่อน ๆ ในที่ทำงานอีกเป็นพันบาท เจ้าตัวเผยว่ารู้สึกไม่โดดเดี่ยวเลย เพราะหลังจากมีข่าวออกไปก็ไปเดินห้างเซ็นทรัลมีคนเข้ามาสวมกอดและให้กำลังใจ
เมื่อพิธีกรถามว่าหากปรับตัวให้ซอฟต์ลงจะช่วยลดการถูกกลั่นแกล้งได้ไหม ฝั่ง ม้า อรนภา ตอบอย่างหนักแน่นว่า “พี่ซอฟต์ไม่เป็น พี่ชอบความถูกต้องมากกว่า ใช่ไหมน็อต” ย้ำว่าตนไม่ได้ดื้อ แต่เป็นคนมีจุดยืนและเป็นตัวของตัวเอง การมีคาแรคเตอร์แบบนี้ทำให้ยืนหยัดในวงการมาได้ยาวนานและเป็นที่จดจำในฐานะคอมเมนเตเตอร์มานาน
อย่างไรก็ดี ตนปลงกับกระแสสังคมและเข้าใจว่า “คนเรามีทั้งคนชอบและไม่ชอบ พระพุทธเจ้าท่านยังมีมารผจญ นับประสาอะไรกับมนุษย์ปุถุชน”
ในวัยที่กำลังจะย่างเข้าสู่ปีที่ 72 ในช่วงสิ้นปีนี้ ม้า อรนภา สุขภาพที่แข็งแรงสุด ๆ ไม่เคยต้องเข้าโรงพยาบาลเลยยกเว้นไปทำสวยดึงหน้า ผลตรวจสุขภาพล่าสุดแพทย์ยังตกใจ เพราะมีอัตราการเต้นของหัวใจเทียบเท่ากับคนอายุ 26 ปี ส่วนเคล็ดลับคือการดูแลตัวเองอย่างดี ออกกำลังกาย เล่นโยคะ ทานอาหารที่มีประโยชน์ และที่สำคัญคือหลีกเลี่ยงการทานหวานจัด
ใครที่อยากลิ้มลองความอร่อยสามารถไปอุดหนุนได้ที่โครงการ K Village สุขุมวิท 26 ในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เริ่มขายตั้งแต่ 11.00 น. มักจะขายหมดเกลี้ยงภายในครึ่งชั่วโมง และสามารถรับชมบทสัมภาษณ์แบบเต็ม ๆ ได้ที่รายการแฉ ผ่านช่องยูทูป GMM25Thailand
