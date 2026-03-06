“พี่เต้” เปิดยอดเงินบริจาคพรรคก้าวล้ำ ตั้งเป้า 10 วัน 1 ล้านบาท
เต้ มงคลกิตติ์ เปิดยอดเงินบริจาคพรรคก้าวล้ำ ผ่านไป 44 ชั่วโมงได้ 46,000 บาท พร้อมตั้งเป้า 10 วันได้ครบ 1 ล้านบาท
นาย มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หรือ พี่เต้ หัวหน้าพรรคก้าวล้ำ โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้เปิดรับบริจาค ระดมเงินประเดิมก่อตั้งพรรค
โดยนายมงคลกิตติ์ ระบุว่า “ยอดเงิน ระดมผู้ร่วมก่อตั้งพรรคก้าวล้ำ ผ่าน 44 ชั่วโมง ได้ยอดเงิน 46,771.40 บาท
ณ 07.08 น. 6 มี.ค.2569 แล้ว ผมจะระดม ภายใน 10 วัน ให้ครบ 1 ล้านบาท”
ก่อนหน้านี้ นายมงคลกิตติ์ เคยสัญญาว่า นโยบายก็ยังเหมือนเดิมคือ นโยบายอวกาศ ทั้งการท่องเที่ยวอวกาศ นโยบายศัลยกรรม และเงินผดุงเกียรติของทหารผ่านศึกเหมือนเดิม
พรรคก้าวล้ำเมื่อขอจดแจ้งชื่อพรรคจะต้องเตรียมประชุมพรรคภายใน 30 วันเราจะทำให้เร็วเผื่อการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะ โดยพรรคเราจะต้องมีตัวแทนพรรคทั้ง 77 จังหวัด
