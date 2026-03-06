“กัน จอมพลัง” บุกล่า สาวเขมรปากแซ่บ ตั้งวงเล่นไพ่เย้ยกฎหมาย กร่างด่าคนไทยยับ
“กัน จอมพลัง” บุกตามล่า ถึงแคมป์คนงานก่อสร้าง สาวเขมรปากแซ่บ ตั้งวงเล่นไพ่เย้ยกฎหมาย ไม่เกรงกลัวตำรวจ ซ้ำด่าคนไทยยับ
เพจเฟซบุ๊ก กันจอมพลัง ช่วยสู้ โพสต์ข้อความ จากกรณีที่มีการแชร์คลิปในโลกออนไลน์ ของหญิงชาวกัมพูชารายหนึ่ง ที่ตั้งวงเล่นไพ่อย่างโจ่งแจ้งบริเวณหน้าห้องพักแห่งหนึ่ง โดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย เมื่อมีคนไทยเข้าไปตักเตือน กลับถูกด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคาย โดยระบุว่า
“ใครพบเห็นหญิงกัมพูชาคนนี้แจ้งตำรวจหรือแจ้งเข้ามาที่ผมได้เลยครับ หลังออกคลิปนตั่งวงจั่วแบบไม่เคารพกฎหมายไทย คนไทยไปเตือนกลับปากแซบด่าคนไทย ในเฟสส่วนตัว หญิงคนนี้ลงภาพ เยาะเย้ยทหารไทยที่พลีชีพ และ ลงภาพปลอมหมิ่นเบื้องสูง หากินในไทยอยากได้เงินคนไทยแต่ไม่ ให้เกียรติแถมดูหมิ่นไทย
ผมจึงประสานลงพื้นที่ร่วมกับท่าน ผกก. สน. ประเวศและทีมงานหญิงรายนี้รีบหนีออกนอกพื้นที่ทันที วันนี้ผมมาเอาให้รู้ว่าคนไทยไม่ยอมให้คนต่างประเทศมาอยู่ในประเทศไทยโดยที่ไม่ให้เกียรติแถมทับถมคนไทยอีกใครเห็นแจ้งมาทีครับ”
เมื่อคืนของวันที่ 5 มี.ค.ที่ผ่านมา กัน จอมพลัง พร้อมทีมงาน ประสานไปยังผู้กำกับ สน.ประเวศ ในการออกตามหาหญิงชาวกัมพูชารายดังกล่าว โดยนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบแคมป์คนงานก่อสร้างแห่งหนึ่งในเขตประเวศ กรุงเทพฯ หลังจากที่เดินทางถึงห้องพัก ปรากฏว่าหญิงชาวกัมพูชาได้หายตัวไปแล้ว โดยจากข้อมูลของเพื่อนบ้านข้างห้อง ระบุว่า หญิงชาวกัมพูชาได้ปั่นจักรยานหลบหนีไปตั้งแต่เมื่อช่วงเที่ยงแล้ว หลังมีกระแสในโซเชียลมีเดียอย่างหนัก
เบื้องต้นจากการสืบประวัติ ทราบว่าหญิงรายนี้เป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานก่อสร้างและอาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานกว่า 5-6 ปีแล้ว
