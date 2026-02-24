“พิพัฒน์” ย้ำดีลตั้งรัฐบาลใกล้จบ มั่นใจได้ก่อนสงกรานต์ ลั่นประเทศไทยรอไม่ได้
“พิพัฒน์” รองนายกฯ และ รมว.คมนาคม เผยดีลตั้งรัฐบาลใหม่ใกล้เคียงสื่อคาด มั่นใจปิดดีลจบก่อนสงกรานต์ เมินคลิปเสียงหลุดย้ำ ภท. ไม่มีความลับ
24 ก.พ.69 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของพรรคภูมิใจไทย โดยระบุว่า รายละเอียดต้องสอบถามนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกระแสข่าวการจับมือจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคเพื่อไทยและพรรคการเมืองขนาดเล็ก ซึ่งคาดว่าจะมีเสียงรวมกันประมาณ 300 เสียงนั้น นายพิพัฒน์เผยว่า ให้สอบถามนายอนุทิน หรือคณะกรรมการบริหารพรรค เนื่องจากนายพิพัฒน์ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลในส่วนของการจัดตั้งรัฐบาล
สำหรับความคืบหน้าเรื่องการแบ่งโควตากระทรวง นายพิพัฒน์เปิดเผยว่า เป็นไปตามที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวออกไป ซึ่งมีความชัดเจนในระดับหนึ่งแล้ว แต่ไม่อยากก้าวล่วงหน้าที่ตอบเกินขอบเขต พร้อมยอมรับว่าดีลการพูดคุยเพื่อจัดตั้งรัฐบาลในตอนนี้ น่าจะใกล้เคียงกับข้อมูลที่สื่อนำเสนอเป็นอย่างมาก
นายพิพัฒน์ ระบุว่า ประเทศไทยจะได้รัฐบาลชุดใหม่ก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์อย่างแน่นอน เพราะประเทศไทยรอไม่ได้ ทุกภาคส่วนต่างรอคอยให้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารและขับเคลื่อนประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และรับมือกับสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้
เป้าหมายสำคัญคือการเร่งจัดตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุด เพื่อสานต่อนโยบายที่พรรคภูมิใจไทยเคยหาเสียงไว้ โดยตั้งเป้าผลักดันตัวเลขการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือจีดีพี ให้พุ่งสูงกว่าร้อยละ 3 ภายในปี 2569 ส่วนประเด็นคลิปเสียงหลุดเกี่ยวกับการตั้งรัฐบาลนั้น นายพิพัฒน์มองว่าเป็นเรื่องที่เปิดเผยได้ และพรรคภูมิใจไทยก็ไม่ได้กังวล เพราะไม่มีเรื่องใดเป็นความลับ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รัฐบาลอนุทิน 300 เสียง ดึง 5 อรหันต์คนนอก สลัดทิ้งกล้าธรรม-ประชาธิปัตย์
- “ธรรมนัส” ไม่ได้เลื่อนไฟล์ทเที่ยว กำหนดเดิมบินคืนนี้ หลังลือเรื่องร่วมรัฐบาล
- “ไทยสร้างไทย-ทางเลือกใหม่” ซบรัฐบาล รวมแล้วตอนนี้ 286 เสียง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: