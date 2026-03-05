อิหร่าน บุกถล่ม ฐานชาวเคิร์ดในอิรัก พร้อมโจมตีอิสราเอล อ้างสกัดแผนชั่วสหรัฐฯ
อิหร่าน ถล่มฐานกลุ่มเคิร์ดในอิรัก พร้อมยิงขีปนาวุธใส่อิสราเอล-สหรัฐฯ อ้างสกัดแผนร้ายข้ามแดน ยอดตายพุ่งทะลุ 1,000 ศพ
สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดกองกำลังอิหร่านได้เปิดฉากปฏิบัติการโจมตีกลุ่มชาวเคิร์ดในเขตปกครองตนเองของประเทศอิรัก พร้อมทั้งระดมยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีอิสราเอลและฐานที่มั่นของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาค เป็นระลอกที่ 19 แล้ว นับเป็นวันที่ 6 ของสงครามที่กำลังลุกลามบานปลายดึงหลายประเทศเข้าสู่สมรภูมิเดือด
สถานีโทรทัศน์ของทางการอิหร่าน รายงานเมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่า กองทัพอิหร่านกำลังปฏิบัติการโจมตี “กลุ่มแบ่งแยกดินแดนต่อต้านอิหร่าน” แม้จะไม่ได้ระบุพิกัดที่ชัดเจน แต่กระทรวงข่าวกรองของอิหร่านออกมายืนยันว่า เป้าหมายคือฐานที่มั่นของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่พยายามจะรุกล้ำเข้ามาผ่านทางชายแดนตะวันตก โดยอ้างว่ากลุ่มดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับแผนการของ อิสราเอล-อเมริกัน ที่หวังจะโจมตีแผ่นดินอิหร่าน
การโจมตีครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุไลมานิยาห์ ทางตอนเหนือของอิรัก โดยมีรายงานเสียงระเบิดดังสนั่นอย่างน้อย 4 ครั้งในพื้นที่อาราบัต ซาร์คูอิซ และซูร์ดัช แหล่งข่าวท้องถิ่นระบุว่าเป้าหมายหลักคือสำนักงานใหญ่ของกลุ่มโคมาลา (Komala) ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธชาวเคิร์ดอิหร่านที่เคลื่อนไหวอยู่ในอิรัก
สำนักข่าวของอิหร่านรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตจากสงครามดังกล่าวว่ามีจำนวนอย่างน้อย 1,045 ราย นับตั้งแต่เหตุการณ์ปะทะกันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ท่ามกลางกระแสข่าวว่ากลุ่มติดอาวุธชาวเคิร์ดได้มีการหารือลับกับสหรัฐฯ เพื่อวางแผนโจมตีกองกำลังความมั่นคงของอิหร่านทางฝั่งตะวันตก โดยหวังจะได้รับการสนับสนุนจากวอชิงตันเพื่อตัดกำลังกองทัพอิหร่านให้อ่อนแอลง
อย่างไรก็ตาม ทางการอิหร่านได้ออกมาปฏิเสธรายงานข่าวที่ระบุว่า มีนักรบชาวเคิร์ดข้ามพรมแดนจากอิรักเข้ามายังฝั่งอิหร่านแล้ว แต่ยืนยันว่าปฏิบัติการทางทหารครั้งนี้ทำไปเพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติ และอ้างว่าได้รับความร่วมมือจากชาวเคิร์ดผู้ทรงเกียรติในการขัดขวางแผนการร้ายดังกล่าว
ที่มา: ALJAZEERA
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สงครามตะวันออกกลางเข้าวันที่ 6 ยอดชาวอิหร่านเสียชีวิตพุ่งทะลุ 1100 ศพ
- ราคาน้ำมันโลก ยังดีดพุ่งต่อเนื่อง หลังสหรัฐฯ ถล่มอิหร่าน ขนส่งต้องหยุดชะงัก
- อิสราเอล เปิดฉากถล่ม เลบานอน ตอบโต้ฮิซบอลเลาะห์ ยิงจรวดล้างแค้น ให้อิหร่าน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: