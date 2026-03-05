การเงินเศรษฐกิจ

ส่องธุรกิจ บริษัท ชัยโสโร จำกัด เคยทำรายได้ปี 64 ทะลุ 21 ล้านบาท

เผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 14:57 น.| อัปเดต: 05 มี.ค. 2569 14:57 น.
82
บริษัท ชัยโสโร จำกัด เคยทำรายได้ปี 64 ทะลุ 21 ล้านบาท
ภาพ/ข้อมูล : Creden Data

ส่องขุมทรัพย์ บริษัท ชัยโสโร จำกัด พบปี 63 กวาดรายได้กว่า 15 ล้านบาท ก่อนพุ่งทะยานได้ปี 64 กว่า 21 ล้านบาท

พาไปส่องข้อมูลทางธุรกิจของ บริษัท ชัยโสโร จำกัด (CHAISORO COMPANY LIMITED) อีกหนึ่งผู้ผลิตคอนเทนต์ออนไลน์ที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมมาอย่างยาวนาน จากการตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) และฐานข้อมูลธุรกิจชั้นนำ พบรายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานะและผลประกอบการ ดังนี้

จากการตรวจสอบฐานข้อมูล พบว่า บริษัท ชัยโสโร จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 โดยมีเลขทะเบียนนิติบุคคล 0105559002916

  • ทุนจดทะเบียน: 1,000,000 บาท

  • ที่ตั้งสำนักงาน: เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

  • ประเภทธุรกิจ: ระบุวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจบริการผลิตสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทุกชนิด และเผยแพร่ผ่านภาพทางอินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์

  • สถานะปัจจุบัน: ยังคงระบุว่า “ยังดำเนินกิจการอยู่” (Operating)

เจาะรายได้และกำไร เคยทำยอดขายทะลุ 21 ล้านบาท
ภาพ/ข้อมูล : Creden Data

เจาะรายได้และกำไร เคยทำยอดขายทะลุ 21 ล้านบาท

ในส่วนของผลประกอบการ จากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ พบตัวเลขที่น่าสนใจในปีงบการเงิน 2563 (2020) ซึ่งบริษัทสามารถสร้างรายได้แตะระดับ 8 หลัก ดังนี้

  • รายได้รวม 15,684,466.09 บาท
  • กำไรสุทธิ 1,920,094.84 บาท
  • สินทรัพย์รวม 11,146,895.81 บาท

ก่อนที่ในปี 2564 (2021) บริษัทจะทำรายได้สูงสุดเป็นประวัติการร์ ด้วยจำนวนตัวเลขมากถึง 21,374,569 บาท ฟันกำไรไปกว่า 2,001,308 บาท รวมสินทรพัย์ในปีนั้น 13,973,039 บาท

ทั้งนี้ จากประวัติการส่งงบการเงิน พบว่าบริษัทมีการส่งงบการเงินต่อเนื่องในช่วงปี 2563 – 2567 ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าบริษัทไม่ได้หายไปไหนและยังคงมีการดำเนินธุรกรรมทางบัญชีอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันกรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม มีทั้งหมด 2 ท่าน คือ นายกิตติศักดิ์ เวชประสาร และ นางสาวฐิติพร เพ็ชรศรีอุดม โดยพบว่ามีประวัติการเปลี่ยนแปลงรายชื่อของกรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม ตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค. 2568 ได้ระบุ่ว่า ยุติการเป็นกรรมการ นายลิขิต สิทธิพันธุ์ และให้ นางสาวฐิติพร เพ็ชรศรีอุดม มาเป็นกรรมการแทนในปัจจุบัน

ปัจจุบันกรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม มีทั้งหมด 2 ท่าน คือ นายกิตติศักดิ์ เวชประสาร และ นางสาวฐิติพร เพ็ชรศรีอุดม
ภาพ/ข้อมูล : Creden Data

ข้อมูลจาก : Creden Data

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

