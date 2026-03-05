ส่องธุรกิจ บริษัท ชัยโสโร จำกัด เคยทำรายได้ปี 64 ทะลุ 21 ล้านบาท

ส่องขุมทรัพย์ บริษัท ชัยโสโร จำกัด พบปี 63 กวาดรายได้กว่า 15 ล้านบาท ก่อนพุ่งทะยานได้ปี 64 กว่า 21 ล้านบาท
พาไปส่องข้อมูลทางธุรกิจของ บริษัท ชัยโสโร จำกัด (CHAISORO COMPANY LIMITED) อีกหนึ่งผู้ผลิตคอนเทนต์ออนไลน์ที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมมาอย่างยาวนาน จากการตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) และฐานข้อมูลธุรกิจชั้นนำ พบรายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานะและผลประกอบการ ดังนี้
จากการตรวจสอบฐานข้อมูล พบว่า บริษัท ชัยโสโร จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 โดยมีเลขทะเบียนนิติบุคคล 0105559002916
-
ทุนจดทะเบียน: 1,000,000 บาท
-
ที่ตั้งสำนักงาน: เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
-
ประเภทธุรกิจ: ระบุวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจบริการผลิตสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทุกชนิด และเผยแพร่ผ่านภาพทางอินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์
-
สถานะปัจจุบัน: ยังคงระบุว่า “ยังดำเนินกิจการอยู่” (Operating)
เจาะรายได้และกำไร เคยทำยอดขายทะลุ 21 ล้านบาท
ในส่วนของผลประกอบการ จากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ พบตัวเลขที่น่าสนใจในปีงบการเงิน 2563 (2020) ซึ่งบริษัทสามารถสร้างรายได้แตะระดับ 8 หลัก ดังนี้
- รายได้รวม 15,684,466.09 บาท
- กำไรสุทธิ 1,920,094.84 บาท
- สินทรัพย์รวม 11,146,895.81 บาท
ก่อนที่ในปี 2564 (2021) บริษัทจะทำรายได้สูงสุดเป็นประวัติการร์ ด้วยจำนวนตัวเลขมากถึง 21,374,569 บาท ฟันกำไรไปกว่า 2,001,308 บาท รวมสินทรพัย์ในปีนั้น 13,973,039 บาท
ทั้งนี้ จากประวัติการส่งงบการเงิน พบว่าบริษัทมีการส่งงบการเงินต่อเนื่องในช่วงปี 2563 – 2567 ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าบริษัทไม่ได้หายไปไหนและยังคงมีการดำเนินธุรกรรมทางบัญชีอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบันกรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม มีทั้งหมด 2 ท่าน คือ นายกิตติศักดิ์ เวชประสาร และ นางสาวฐิติพร เพ็ชรศรีอุดม โดยพบว่ามีประวัติการเปลี่ยนแปลงรายชื่อของกรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม ตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค. 2568 ได้ระบุ่ว่า ยุติการเป็นกรรมการ นายลิขิต สิทธิพันธุ์ และให้ นางสาวฐิติพร เพ็ชรศรีอุดม มาเป็นกรรมการแทนในปัจจุบัน
อ่านข่าวและบทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม
- เกิดอะไรขึ้น? เพจ เฟ็ดเฟ่ โพสต์แฉ คนใกล้ตัว ฮุบเงิน 10 ล้าน ไล่เพื่อนพ้นทาง-ฟ้องปิดปาก
- สรุปดราม่า “ต้า เฟ็ดเฟ่” แยกทาง “ยัด ชัยโสโร” มหากาพย์ เพื่อนรักแตกหัก
- เดอะมีน โอฮาน่า โพสต์ ขอโทษ ยอมขายทรัพย์สินทั้งหมด เพื่อรับผิดชอบ
ข้อมูลจาก : Creden Data
ติดตาม The Thaiger บน Google News: