เจอสาเหตุแล้ว มอไซค์ดับขณะผ่านย่านทาวน์อินทาวน์ ต้นเหตุมาจากตึก กสทช.
เจ้าหน้าที่ กสทช. ลงพื้นที่ตรวจสอบหลังได้รับแจ้งเหตุมอไซค์ดับย่านทาวน์อินทาวน์ ต้นเหตุมาจากตึก กสทช. สั่งแก้ไขแล้ว
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ “หน่วยพระพาย” ของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. เขต 11 ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบ หลังมีไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์และมีการร้องเรียนมาว่ารถจักรยานยนต์ดับหรือสตาร์ทเครื่องไม่ติดในพื้นที่ดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ กสทช. ได้นําเครื่องวิเคราะห์สัญญาณความถี่สเปกตรัม (Spectrum Analyzer) มาตรวจวัดสัญญาณบริเวณจุดที่มีปัญหา พร้อมขอให้ทางไรเดอร์มาช่วยทดสอบด้วยการนํารถจักยานยนต์ที่เกิดปัญหามาร่วมในการทดสอบ
จากการทดสอบพบว่า เมื่อไรเดอร์ดับเครื่องก็มีสัญญาณดัง “ตี๊ดๆ” จากนั้นก็ไม่สามารถสตาร์ทเครื่องได้ เจ้าหน้าที่จึงทําการใช้เครื่องวิเคราะห์สัญญาณสเปกตรัมชี้ไปทางเสาสัญญาณสูงที่อยู่บนตึก ซึ่งเป็นของหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่ง พร้อมโทรประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปรับลดคลื่นความถี่ลง ทำให้รถจักยานยนต์สามารถกลับมาสตาร์ทได้ตามปกติ จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้เดินตรวจสอบทั่วบริเวณเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดปัญหาขึ้นอีก
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ กสทช. เบื้องต้นให้ข้อมูลว่า สาเหตุเกิดขึ้นจากใช้คลื่นความถี่ร่วมกันคือที่ 433 เมกะเฮิร์ตซ์ ซึ่งเป็นความถี่ของกุญแจรีโมทรถจักยานยนต์จึงจําเป็นต้องให้หน่วยงานดังกล่าวปรับลดความถี่ลงเพราะจะให้ทางบริษัทรถจักยานยนต์ปรับเปลี่ยนคลื่นคงเป็นไปได้ยากเพราะกุญแจรีโมทผลิตออกมาจากโรงงาน
ทั้งนี้ ได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วสามารถใช้งานได้ตามปกติ หากเกิดปัญหาขึ้นอีกหรือมีจุดใดขอให้แจ้งเข้ามาที่สํานักงาน กสทช. เพื่อเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบและดําเนินการแก้ไข
