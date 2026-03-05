ข่าว

เจอสาเหตุแล้ว มอไซค์ดับขณะผ่านย่านทาวน์อินทาวน์ ต้นเหตุมาจากตึก กสทช.

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 14:36 น.| อัปเดต: 05 มี.ค. 2569 14:36 น.
78

เจ้าหน้าที่ กสทช. ลงพื้นที่ตรวจสอบหลังได้รับแจ้งเหตุมอไซค์ดับย่านทาวน์อินทาวน์ ต้นเหตุมาจากตึก กสทช. สั่งแก้ไขแล้ว

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ “หน่วยพระพาย” ของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. เขต 11 ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบ หลังมีไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์และมีการร้องเรียนมาว่ารถจักรยานยนต์ดับหรือสตาร์ทเครื่องไม่ติดในพื้นที่ดังกล่าว

เจ้าหน้าที่ กสทช. ได้นําเครื่องวิเคราะห์สัญญาณความถี่สเปกตรัม (Spectrum Analyzer) มาตรวจวัดสัญญาณบริเวณจุดที่มีปัญหา พร้อมขอให้ทางไรเดอร์มาช่วยทดสอบด้วยการนํารถจักยานยนต์ที่เกิดปัญหามาร่วมในการทดสอบ

จากการทดสอบพบว่า เมื่อไรเดอร์ดับเครื่องก็มีสัญญาณดัง “ตี๊ดๆ” จากนั้นก็ไม่สามารถสตาร์ทเครื่องได้ เจ้าหน้าที่จึงทําการใช้เครื่องวิเคราะห์สัญญาณสเปกตรัมชี้ไปทางเสาสัญญาณสูงที่อยู่บนตึก ซึ่งเป็นของหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่ง พร้อมโทรประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปรับลดคลื่นความถี่ลง ทำให้รถจักยานยนต์สามารถกลับมาสตาร์ทได้ตามปกติ จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้เดินตรวจสอบทั่วบริเวณเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดปัญหาขึ้นอีก

จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ กสทช. เบื้องต้นให้ข้อมูลว่า สาเหตุเกิดขึ้นจากใช้คลื่นความถี่ร่วมกันคือที่ 433 เมกะเฮิร์ตซ์ ซึ่งเป็นความถี่ของกุญแจรีโมทรถจักยานยนต์จึงจําเป็นต้องให้หน่วยงานดังกล่าวปรับลดความถี่ลงเพราะจะให้ทางบริษัทรถจักยานยนต์ปรับเปลี่ยนคลื่นคงเป็นไปได้ยากเพราะกุญแจรีโมทผลิตออกมาจากโรงงาน

ทั้งนี้ ได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วสามารถใช้งานได้ตามปกติ หากเกิดปัญหาขึ้นอีกหรือมีจุดใดขอให้แจ้งเข้ามาที่สํานักงาน กสทช. เพื่อเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบและดําเนินการแก้ไข

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หนึ่ง ETC. วูบล้มกระแทกพื้นที่เซี่ยงไฮ้ บันเทิง

ห่วงหนัก! หนึ่ง ETC. ล้มหัวกระแทกพื้น หามส่งรพ.ด่วน ขยับตัวลำบาก-มึนหัวรุนแรง

5 นาที ที่แล้ว
พี่ฉอด เปิดใจหลังดราม่า ปู กนกวรรณ ออกรายการ ลั่นไม่ขอตัดสินเรื่องครอบครัวใคร บันเทิง

พี่ฉอด เปิดใจหลังดราม่า ปู กนกวรรณ ออกรายการ ลั่นไม่ขอตัดสินเรื่องครอบครัวใคร

21 นาที ที่แล้ว
นักเรียนถาม ไม่ร้องเพลงชาติผิดกฎหมายไหม? ครูตอบดีจนชาวเน็ตยกนิ้วให้ ข่าว

นักเรียนถาม ไม่ร้องเพลงชาติผิดกฎหมายไหม? ครูตอบดีจนชาวเน็ตยกนิ้วให้

26 นาที ที่แล้ว
&quot;โยชิ รินรดา&quot; เห็นด้วย เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ให้ตรงเพศสภาพ ยันภูมิใจที่เป็นทรานส์ บันเทิง

“โยชิ รินรดา” เห็นด้วย เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ให้ตรงเพศสภาพ ยันภูมิใจที่เป็นทรานส์

48 นาที ที่แล้ว
จตุรงค์ มกจ๊ก พูดถึง เด๋อ ดอกสะเดา ยันเป็นคนดี-ไม่มีเรื่องผู้หญิง หลังดราม่าปัญหาครอบครัว ข่าวดารา

จตุรงค์ พูดถึง เด๋อ ดอกสะเดา ยันเป็นคนดี-ไม่มีเรื่องผู้หญิง หลังดราม่าปัญหาครอบครัว

56 นาที ที่แล้ว
พลอย ณัฐธิดา หลานสาวเนวินเปิดใจในฐานะ สส. อายุน้อยที่สุด ข่าวการเมือง

น้องพลอย หลานเนวิน ตื่นเต้น สส.อายุน้อยสุด ไม่เคยทำงานสายนี้ แต่มุ่งมั่นเต็มที่

60 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ตรีนุช” แสดงความเสียใจแรงงานไทยเสียชีวิตที่อิสราเอล เตรียมนำร่างกลับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพไทยโต้ “มาลี” ยันไม่ได้ยึดดินแดนเขมร เป็นพื้นที่อธิปไตยของไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลจีน สั่งให้โรงกลั่นน้ำมัน ระงับส่งออกน้ำมันดีเซล-เบนซิน จับตาซ้ำเติมราคาน้ำมันโลก เศรษฐกิจ

รัฐบาลจีน สั่งให้โรงกลั่นน้ำมัน ระงับส่งออกน้ำมันดีเซล-เบนซิน จับตาซ้ำเติมราคาน้ำมันโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ฮุน มานี&quot; เทียบไทย-กัมพูชา เหมือนลิ้นกับฟัน ขาดกันไม่ได้ เร่งหาทางจบขัดแย้ง ข่าวต่างประเทศ

“ฮุน มานี” เทียบไทย-กัมพูชา เหมือนลิ้นกับฟัน ขาดกันไม่ได้ เร่งหาทางจบขัดแย้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู มัณฑนา โพสต์ถึง ทนายแก้ว-หนุ่ม กรรชัย-ทนายตุ๋ย ข่าว

ไม่จบง่ายๆ! ปู มัณฑนา โพสต์ถึง กรรชัย-พระแก้ว-ทนายตุ๋ย หลังศาลสั่งจำคุก 2 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บานปลาย? ไฮโซน้ำหวาน-นาวิน ต้าร์ ย่องขึ้นสำนักงานเขต หลังแฉพฤติกรรมสาวนักไลฟ์ ด้าน ผจก.ยังไม่รู้เรื่อง บันเทิง

บานปลาย? ไฮโซน้ำหวาน-นาวิน ต้าร์ ย่องขึ้นสำนักงานเขต หลังแฉพฤติกรรมสาวนักไลฟ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บริษัท ชัยโสโร จำกัด เคยทำรายได้ปี 64 ทะลุ 21 ล้านบาท เศรษฐกิจ

ส่องธุรกิจ บริษัท ชัยโสโร จำกัด เคยทำรายได้ปี 64 ทะลุ 21 ล้านบาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เจอสาเหตุแล้ว มอไซค์ดับขณะผ่านย่านทาวน์อินทาวน์ ต้นเหตุมาจากตึก กสทช.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวปากีในญี่ปุ่นผวา มือมืดเผามัสยิด จุดกระแสเกลียดคนมุสลิม ข่าวต่างประเทศ

ชาวปากีในญี่ปุ่นผวา มือมืดเผามัสยิด จุดกระแสเกลียดคนมุสลิม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทียบสเปก MacBook Neo กับ MacBook Air M1 และ M5 ซื้อตัวไหนคุ้มที่สุด เทคโนโลยี

เทียบสเปก MacBook Neo กับ MacBook Air M1 และ M5 ซื้อตัวไหนคุ้มที่สุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จักวิธีทำ &quot;สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ&quot; เมื่อตกในอันตราย และสิ่งที่ต้องทำเมื่อเห็น ข่าว

รู้จักวิธีทำ “สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ” เมื่อตกในอันตราย และสิ่งที่ต้องทำเมื่อเห็น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ้อย จิระวดี อัปเดตอาการ คุณยายมารศรี ย่าง 105 ปี ข่าว

อัปเดตชีวิต คุณยายมารศรี ย่าง 105 ปี ดูแลเข้มงวด แข็งแรง-อารมณ์ดี บ่นอยากเล่นละคร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สงครามตะวันออกกลางเข้าวันที่ 6 ยอดชาวอิหร่านเสียชีวิตพุ่งทะลุ 1100 ศพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของปั๊มหลั่งน้ำตา หยุดขายน้ำมันครั้งแรกในรอบ 15 ปี หลังสู้ราคาต้นทุนหน้าคลังไม่ไหว ข่าว

เจ้าของปั๊มหลั่งน้ำตา หยุดขายน้ำมันครั้งแรกในรอบ 15 ปี หลังสู้ราคาต้นทุนหน้าคลังไม่ไหว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสถิติ ผู้หญิงอิหร่าน ทำอาชีพอะไรได้บ้าง ในสังคมรัฐศาสนา เศรษฐกิจ

เปิดสถิติ ผู้หญิงอิหร่าน ทำอาชีพอะไรได้บ้าง ในสังคมรัฐศาสนา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? เพจ เฟ็ดเฟ่ โพสต์แฉ คนใกล้ตัว ฮุบเงิน 10 ล้าน ไล่เพื่อนพ้นทาง-ฟ้องปิดปาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพ็ชร ฐกฤต อวดชีวิตเรียบง่าย ลงมือทำสวนจากพื้นที่ 6 ไร่ สู่อาณาจักรแบบพอเพียง 13 ไร่ บันเทิง

เพ็ชร ฐกฤต อวดชีวิตเรียบง่าย ลงมือทำสวนจากพื้นที่ 6 ไร่ สู่อาณาจักรแบบพอเพียง 13 ไร่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ราเชน” เผยสาเหตุสั่งยุติหยุดบทบาท “พี่เต้” ก้าวร้าว ไม่เกี่ยวกับไดโนเสาร์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่วยแชร์ ดญ.พัทธ์ชริญญา อายุ 13 หายตัวจากบ้าน 5 วันแล้วยังหาไม่พบ ข่าว

ช่วยแชร์ ดญ.พัทธ์ชริญญา อายุ 13 หายตัวจากบ้าน 5 วันแล้วยังหาไม่พบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 14:36 น.| อัปเดต: 05 มี.ค. 2569 14:36 น.
78
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หนึ่ง ETC. วูบล้มกระแทกพื้นที่เซี่ยงไฮ้

ห่วงหนัก! หนึ่ง ETC. ล้มหัวกระแทกพื้น หามส่งรพ.ด่วน ขยับตัวลำบาก-มึนหัวรุนแรง

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569
พี่ฉอด เปิดใจหลังดราม่า ปู กนกวรรณ ออกรายการ ลั่นไม่ขอตัดสินเรื่องครอบครัวใคร

พี่ฉอด เปิดใจหลังดราม่า ปู กนกวรรณ ออกรายการ ลั่นไม่ขอตัดสินเรื่องครอบครัวใคร

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569
&quot;โยชิ รินรดา&quot; เห็นด้วย เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ให้ตรงเพศสภาพ ยันภูมิใจที่เป็นทรานส์

“โยชิ รินรดา” เห็นด้วย เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ให้ตรงเพศสภาพ ยันภูมิใจที่เป็นทรานส์

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569
จตุรงค์ มกจ๊ก พูดถึง เด๋อ ดอกสะเดา ยันเป็นคนดี-ไม่มีเรื่องผู้หญิง หลังดราม่าปัญหาครอบครัว

จตุรงค์ พูดถึง เด๋อ ดอกสะเดา ยันเป็นคนดี-ไม่มีเรื่องผู้หญิง หลังดราม่าปัญหาครอบครัว

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569
Back to top button