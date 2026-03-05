เทคโนโลยี

เทียบสเปก MacBook Neo กับ MacBook Air M1 และ M5 ซื้อตัวไหนคุ้มที่สุด

เผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 14:16 น.| อัปเดต: 05 มี.ค. 2569 14:16 น.
เทียบสเปก MacBook Neo กับ MacBook Air M1 และ M5 ซื้อตัวไหนคุ้มที่สุด

เปรียบเทียบสเปก MacBook Neo กับ MacBook Air M1 และ M5 คุ้มไหมที่จะซื้อ หรือขยับไปรุ่นอื่นดีกว่า?

Apple เพิ่งเปิดตัวแล็ปท็อปรุ่นเริ่มต้นอย่าง MacBook Neo ที่มาพร้อมสีสันสดใส ราคาเข้าถึงง่ายขึ้นมาก 19,990 บาท หลายคนกำลังลังเลว่าสเปกที่ให้มาจะคุ้มค่ากับการใช้งานจริงไหม วันนี้ Thaiger นำข้อมูลสเปกมาเทียบกับรุ่นพี่อย่าง MacBook Air M1 และรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง MacBook Air M5 เพื่อให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับ

หน้าจอและการแสดงผล

MacBook Neo มาพร้อมหน้าจอ Liquid Retina ขนาด 13.0 นิ้ว ให้ความสว่างที่ 500 นิต ซึ่งสว่างกว่ารุ่น Air M1 ที่สว่าง 400 นิต

แต่ข้อสังเกตคือขอบเขตสีของ Neo จะอยู่ที่ระดับ sRGB เท่านั้น จะไม่กว้างและสีสดเท่าระดับ P3 ที่มีในรุ่น Air M1 และ Air M5

ชิปประมวลผลและหน่วยความจำ (RAM)

นี่คือจุดที่แตกต่างชัดเจนที่สุด Neo หันไปใช้ชิป A18 Pro (CPU 6-core / GPU 5-core) และให้ RAM มาเพียง 8GB เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปจริงๆ

ถ้าคุณต้องการประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น ชิปตระกูล M-Series ย่อมตอบโจทย์กว่า โดยเฉพาะรุ่นใหม่อย่าง Air M5 ที่ขยับมาใช้ CPU 10-core และให้ RAM เริ่มต้นมาถึง 16GB

พอร์ตเชื่อมต่อและฟีเจอร์การใช้งาน

  • พอร์ต: Neo ให้พอร์ต USB 3 มา 1 ช่อง และ USB 2 อีก 1 ช่อง ซึ่งความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลจะสู้พอร์ต Thunderbolt ที่มีในรุ่น Air M1 และ Air M5 ไม่ได้เลย

  • คีย์บอร์ดและระบบความปลอดภัย: รุ่น Neo ใช้ Magic Keyboard ธรรมดา (ไม่มีไฟแบคไลท์) และถ้าคุณต้องการใช้งานระบบสแกนลายนิ้วมือหรือ Touch ID คุณจะต้องซื้อ Neo รุ่นความจุ 512GB เท่านั้น ต่างจากรุ่น Air ที่ให้ Touch ID มาเป็นมาตรฐานในทุกความจุ

  • กล้องหน้า: Neo ได้เปรียบ Air M1 ตรงที่ให้กล้องหน้าความละเอียด HD 1080p มาแล้ว (M1 ได้แค่ 720p) แต่ก็ยังสู้กล้อง 12MP พร้อมฟีเจอร์ Center Stage ของ Air M5 ไม่ได้

  • แบตเตอรี่: Neo ใช้งานได้สูงสุด 16 ชั่วโมง ซึ่งน้อยกว่าตระกูล Air ที่ทำได้สูงสุด 18 ชั่วโมง

ราคา ความคุ้มค่า

MacBook Neo เปิดตัวด้วยราคาที่น่าคบหามากเพียง 19,900 บาท

ขณะที่ Air M1 ตอนเปิดตัวอยู่ที่ 32,900 บาท และ Air M5 รุ่นใหม่ล่าสุดเปิดตัวที่ 36,900 บาท

สรุป ตัดสินใจยังไงดี?

เลือก MacBook Neo ถ้า คุณมีงบจำกัดประมาณสองหมื่นบาท เน้นซื้อมาใช้งานพื้นฐานจริงๆ เช่น พิมพ์งาน ทำรายงาน ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเน็ต และไม่ได้ซีเรียสเรื่องความเร็วในการโอนย้ายไฟล์ผ่านพอร์ตมากนัก เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาใช้เรียนหนังสือ

ขยับไปเล่น MacBook Air M5 ถ้า คุณต้องการคอมพิวเตอร์ที่ซื้อครั้งเดียวแล้วใช้งานได้ยาวๆ รองรับงานที่หนักขึ้นมาหน่อยอย่างการแต่งรูปหรือตัดต่อวิดีโอแบบเบื้องต้นถึงระดับกลาง เพราะชิปตระกูล M และ RAM 16GB จะช่วยให้การทำงานลื่นไหลกว่ามากครับ

MacBook Air M5 MacBook Air M1 MacBook Neo

เผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 14:16 น.| อัปเดต: 05 มี.ค. 2569 14:16 น.
54
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

