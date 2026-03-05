ข่าวต่างประเทศ

ชาวปากีในญี่ปุ่นผวา มือมืดเผามัสยิด จุดกระแสเกลียดคนมุสลิม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 14:33 น.| อัปเดต: 05 มี.ค. 2569 14:33 น.
50
ชาวปากีในญี่ปุ่นผวา มือมืดเผามัสยิด จุดกระแสเกลียดคนมุสลิม
ภาพจาก: Facebook Kamran Khan

เจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองเอเบตสึ จังหวัดฮอกไกโด กำลังสืบสวนเหตุคนร้ายก่อเหตุทำความเสียหายสถานที่ของชาวมุสลิม 3 แห่ง หลังจากมีผู้แชร์ข้อมูลบนโซเชียลมีเดียกล่าวหาชาวต่างชาติเรื่องการก่อสร้างอาคารผิดระเบียบ

ย้อนกลับไปเดือนตุลาคมปีที่แล้ว มีคนจุดดอกไม้ไฟโยนเข้าไปในร้านขายอะไหล่รถยนต์ของชาวปากีสถาน จากนั้นเกิดเหตุทำความเสียหายที่มัสยิดขนาด 138 ตารางเมตรและอาคารที่อยู่ติดกัน ซึ่งปกติมัสยิดแห่งนี้จะเปิดประตูไว้ตลอดเพื่อให้คนเข้ามาสวดมนต์

ในวันถัดมา คนร้ายยังไปก่อเหตุที่ร้านค้าของชาวปากีสถานอีกแห่ง จนมีรอยไหม้บนกำแพง

จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งมาจากช่วงเดือนกันยายน มีคนโพสต์ข้อความกล่าวหาว่าชาวต่างชาติสร้างอาคารผิดกฎหมายถึง 76 แห่งในย่านที่คนเรียกกันว่า “เมืองปากีสถาน” แม้ว่าในพื้นที่จะมีชาวมุสลิมจากประเทศอื่นอย่างอินโดนีเซียและมาเลเซียอาศัยอยู่ด้วยก็ตาม แต่ต่อมา ทางการเมืองเอเบตสึออกมาชี้แจงว่า สิ่งปลูกสร้างผิดกฎหมายส่วนใหญ่เป็นของคนญี่ปุ่น ไม่ใช่ของชาวต่างชาติ

ภาพจาก: Ebetsu Hokkido Masjid

ตัวแทนชาวปากีสถานในพื้นที่ เล่าว่ามีร้านขายอะไหล่รถยนต์ของชาวต่างชาติเพียงแห่งเดียวที่สร้างผิดระเบียบผังเมืองจริง เพราะพวกเขาไม่ทราบกฎหมายตั้งแต่แรก แต่เมื่อเจ้าหน้าที่เข้ามาตักเตือน พวกเขาก็เข้าไปพูดคุยและแก้ไขปัญหาจนจบลงอย่างรวดเร็ว

ถึงอย่างนั้น การโจมตีบนโลกออนไลน์ก็ยังไม่หยุด ทางการเมืองเอเบตสึได้รับคำร้องเรียนราว 500 ครั้ง หลายคนเรียกร้องให้ผลักดันชาวต่างชาติออกจากพื้นที่ บางความเห็นกล่าวหาว่าพื้นที่นี้จะกลายเป็นแหล่งสะสมกองกำลังก่อการร้าย หรือหาว่าชาวมุสลิมสร้างสถานการณ์ไฟไหม้เพื่อเรียกร้องความสนใจ

อิมรานซึ่งใช้ชีวิตในญี่ปุ่นมา 26 ปี บอกว่าเขาไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อน รู้สึกเสียใจเพราะพยายามเป็นเพื่อนบ้านที่ดีมาตลอด เขาคิดว่าคนที่เข้ามาสร้างกระแสเกลียดชังผู้อพยพคือคนนอกพื้นที่ที่ไม่รู้จักพวกเขา

ด้าน คาน มูฮัมหมัด ทาฮีร์ อับบาส หัวหน้าสมาคมมุสลิมเบปปุในคิวชู กล่าวว่าชุมชนมุสลิมที่อื่นกำลังติดตามเหตุการณ์นี้อย่างใกล้ชิด เขามองว่าคนญี่ปุ่นบางส่วนอาจรับแนวคิดฝ่ายขวามาจากสหรัฐอเมริกาและยุโรป ซึ่งทำให้เกิดกระแสต่อต้านชาวมุสลิมเพิ่มขึ้น แต่เขายังเชื่อว่าสถานการณ์นี้จะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว เพราะคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่มีนิสัยดีและต้องการอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านอย่างสงบสุข

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

เจอสาเหตุแล้ว มอไซค์ดับขณะผ่านย่านทาวน์อินทาวน์ ต้นเหตุมาจากตึก กสทช.

6 วินาที ที่แล้ว
ชาวปากีในญี่ปุ่นผวา มือมืดเผามัสยิด จุดกระแสเกลียดคนมุสลิม ข่าวต่างประเทศ

ชาวปากีในญี่ปุ่นผวา มือมืดเผามัสยิด จุดกระแสเกลียดคนมุสลิม

3 นาที ที่แล้ว
เทียบสเปก MacBook Neo กับ MacBook Air M1 และ M5 ซื้อตัวไหนคุ้มที่สุด เทคโนโลยี

เทียบสเปก MacBook Neo กับ MacBook Air M1 และ M5 ซื้อตัวไหนคุ้มที่สุด

21 นาที ที่แล้ว
รู้จักวิธีทำ &quot;สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ&quot; เมื่อตกในอันตราย และสิ่งที่ต้องทำเมื่อเห็น ข่าว

รู้จักวิธีทำ “สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ” เมื่อตกในอันตราย และสิ่งที่ต้องทำเมื่อเห็น

28 นาที ที่แล้ว
อ้อย จิระวดี อัปเดตอาการ คุณยายมารศรี ย่าง 105 ปี ข่าว

อัปเดตชีวิต คุณยายมารศรี ย่าง 105 ปี ดูแลเข้มงวด แข็งแรง-อารมณ์ดี บ่นอยากเล่นละคร

32 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สงครามตะวันออกกลางเข้าวันที่ 6 ยอดชาวอิหร่านเสียชีวิตพุ่งทะลุ 1100 ศพ

40 นาที ที่แล้ว
เจ้าของปั๊มหลั่งน้ำตา หยุดขายน้ำมันครั้งแรกในรอบ 15 ปี หลังสู้ราคาต้นทุนหน้าคลังไม่ไหว ข่าว

เจ้าของปั๊มหลั่งน้ำตา หยุดขายน้ำมันครั้งแรกในรอบ 15 ปี หลังสู้ราคาต้นทุนหน้าคลังไม่ไหว

49 นาที ที่แล้ว
เปิดสถิติ ผู้หญิงอิหร่าน ทำอาชีพอะไรได้บ้าง ในสังคมรัฐศาสนา เศรษฐกิจ

เปิดสถิติ ผู้หญิงอิหร่าน ทำอาชีพอะไรได้บ้าง ในสังคมรัฐศาสนา

58 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? เพจ เฟ็ดเฟ่ โพสต์แฉ คนใกล้ตัว ฮุบเงิน 10 ล้าน ไล่เพื่อนพ้นทาง-ฟ้องปิดปาก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพ็ชร ฐกฤต อวดชีวิตเรียบง่าย ลงมือทำสวนจากพื้นที่ 6 ไร่ สู่อาณาจักรแบบพอเพียง 13 ไร่ บันเทิง

เพ็ชร ฐกฤต อวดชีวิตเรียบง่าย ลงมือทำสวนจากพื้นที่ 6 ไร่ สู่อาณาจักรแบบพอเพียง 13 ไร่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ราเชน” เผยสาเหตุสั่งยุติหยุดบทบาท “พี่เต้” ก้าวร้าว ไม่เกี่ยวกับไดโนเสาร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่วยแชร์ ดญ.พัทธ์ชริญญา อายุ 13 หายตัวจากบ้าน 5 วันแล้วยังหาไม่พบ ข่าว

ช่วยแชร์ ดญ.พัทธ์ชริญญา อายุ 13 หายตัวจากบ้าน 5 วันแล้วยังหาไม่พบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันโลก ยังดีดพุ่งต่อเนื่อง หลังสหรัฐฯ ถล่มอิหร่าน ขนส่งต้องหยุดชะงัก ข่าวต่างประเทศ

ราคาน้ำมันโลก ยังดีดพุ่งต่อเนื่อง หลังสหรัฐฯ ถล่มอิหร่าน ขนส่งต้องหยุดชะงัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

กองทัพบก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ประจำปี 2569 รวม 6 อัตรา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อิ๊งค์” เข้าเยี่ยม “ทักษิณ” ส่งกำลังใจให้พ่อ อีก 2 เดือนจะได้ออกแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึกกลางสวนสัตว์ ลิงโบโนโบพุ่งกระแทกกระจกแตก หลังโดนเด็กวัยรุ่นยั่วโมโห ข่าวต่างประเทศ

ระทึกกลางสวนสัตว์ ลิงโบโนโบพุ่งชนกระจกแตก หลังโดนเด็กวัยรุ่นยั่วโมโห

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้แล้ว &quot;น้ำมันไทยนำเข้าจากไหน&quot; ทั้งที่ผลิตเองได้จากอ่าวไทย เศรษฐกิจ

รู้แล้ว “น้ำมันไทยนำเข้าจากไหน” ทั้งที่ผลิตเองได้จากอ่าวไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลวิจัยชี้ เครื่องดื่มมะเร็งชอบ เสี่ยงมะเร็งช่องปาก ชายไทยฮิตมาก สุขภาพและการแพทย์

ผลวิจัยชี้ เครื่องดื่มมะเร็งชอบ เสี่ยงมะเร็งช่องปาก ชายไทยฮิตมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซีเค เจิง ซีอีโอ Fastwork โพสต์เดือดท้า บังแจ็ค และ CSI LA ขุดหลักฐานคดีลวนลามที่อเมริกา ข่าว

ซีเค จัดหนัก! ให้ 15 วัน บังแจ็ค-CSI LA หาหลักฐานคดีฉาว ถ้ามั่วต้องขอโทษ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดขุมทรัพย์ ท็อป วราวุธ รวยมาก 497 ล้าน ไม่มีหนี้สิน เศรษฐกิจ

เปิดขุมทรัพย์ ท็อป วราวุธ รวยมาก 497 ล้าน ไม่มีหนี้สิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กางไทมไลน์เปิดประชุมสภา คาดเลือกประธานสภา ช่วงเดือนมีนาคม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตร.อยุธยา แจงจับชายป่วย เส้นเลือดสมองแตก คิดว่าเมา ยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย ข่าว

ตร.อยุธยา แจงจับชายป่วย เส้นเลือดสมองแตก คิดว่าเมา ยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เฉลยไวรัล สาวนั่งงอนแฟนกลางถนน ปาของ-เขวี้ยงรองเท้า ที่แท้เพราะสาเหตุนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“วันนอร์” ชื่นชม “อนุทิน” วางตัวเป็นกลาง เตรียมเช่าเครื่องบินพาคนไทยกลับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบ &quot;อดีตนาวิกโยธิน&quot; ค้านสงครามอิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

คลิปเดือด! อดีตนาวิกโยธิน ค้านสงครามอิหร่าน ถูกตำรวจรวบจนแขนหักกลางสภาสหรัฐฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 14:33 น.| อัปเดต: 05 มี.ค. 2569 14:33 น.
50
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เจอสาเหตุแล้ว มอไซค์ดับขณะผ่านย่านทาวน์อินทาวน์ ต้นเหตุมาจากตึก กสทช.

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569
เทียบสเปก MacBook Neo กับ MacBook Air M1 และ M5 ซื้อตัวไหนคุ้มที่สุด

เทียบสเปก MacBook Neo กับ MacBook Air M1 และ M5 ซื้อตัวไหนคุ้มที่สุด

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569
รู้จักวิธีทำ &quot;สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ&quot; เมื่อตกในอันตราย และสิ่งที่ต้องทำเมื่อเห็น

รู้จักวิธีทำ “สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ” เมื่อตกในอันตราย และสิ่งที่ต้องทำเมื่อเห็น

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569
อ้อย จิระวดี อัปเดตอาการ คุณยายมารศรี ย่าง 105 ปี

อัปเดตชีวิต คุณยายมารศรี ย่าง 105 ปี ดูแลเข้มงวด แข็งแรง-อารมณ์ดี บ่นอยากเล่นละคร

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569
Back to top button