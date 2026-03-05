ชาวปากีในญี่ปุ่นผวา มือมืดเผามัสยิด จุดกระแสเกลียดคนมุสลิม
เจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองเอเบตสึ จังหวัดฮอกไกโด กำลังสืบสวนเหตุคนร้ายก่อเหตุทำความเสียหายสถานที่ของชาวมุสลิม 3 แห่ง หลังจากมีผู้แชร์ข้อมูลบนโซเชียลมีเดียกล่าวหาชาวต่างชาติเรื่องการก่อสร้างอาคารผิดระเบียบ
ย้อนกลับไปเดือนตุลาคมปีที่แล้ว มีคนจุดดอกไม้ไฟโยนเข้าไปในร้านขายอะไหล่รถยนต์ของชาวปากีสถาน จากนั้นเกิดเหตุทำความเสียหายที่มัสยิดขนาด 138 ตารางเมตรและอาคารที่อยู่ติดกัน ซึ่งปกติมัสยิดแห่งนี้จะเปิดประตูไว้ตลอดเพื่อให้คนเข้ามาสวดมนต์
ในวันถัดมา คนร้ายยังไปก่อเหตุที่ร้านค้าของชาวปากีสถานอีกแห่ง จนมีรอยไหม้บนกำแพง
จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งมาจากช่วงเดือนกันยายน มีคนโพสต์ข้อความกล่าวหาว่าชาวต่างชาติสร้างอาคารผิดกฎหมายถึง 76 แห่งในย่านที่คนเรียกกันว่า “เมืองปากีสถาน” แม้ว่าในพื้นที่จะมีชาวมุสลิมจากประเทศอื่นอย่างอินโดนีเซียและมาเลเซียอาศัยอยู่ด้วยก็ตาม แต่ต่อมา ทางการเมืองเอเบตสึออกมาชี้แจงว่า สิ่งปลูกสร้างผิดกฎหมายส่วนใหญ่เป็นของคนญี่ปุ่น ไม่ใช่ของชาวต่างชาติ
ตัวแทนชาวปากีสถานในพื้นที่ เล่าว่ามีร้านขายอะไหล่รถยนต์ของชาวต่างชาติเพียงแห่งเดียวที่สร้างผิดระเบียบผังเมืองจริง เพราะพวกเขาไม่ทราบกฎหมายตั้งแต่แรก แต่เมื่อเจ้าหน้าที่เข้ามาตักเตือน พวกเขาก็เข้าไปพูดคุยและแก้ไขปัญหาจนจบลงอย่างรวดเร็ว
ถึงอย่างนั้น การโจมตีบนโลกออนไลน์ก็ยังไม่หยุด ทางการเมืองเอเบตสึได้รับคำร้องเรียนราว 500 ครั้ง หลายคนเรียกร้องให้ผลักดันชาวต่างชาติออกจากพื้นที่ บางความเห็นกล่าวหาว่าพื้นที่นี้จะกลายเป็นแหล่งสะสมกองกำลังก่อการร้าย หรือหาว่าชาวมุสลิมสร้างสถานการณ์ไฟไหม้เพื่อเรียกร้องความสนใจ
อิมรานซึ่งใช้ชีวิตในญี่ปุ่นมา 26 ปี บอกว่าเขาไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อน รู้สึกเสียใจเพราะพยายามเป็นเพื่อนบ้านที่ดีมาตลอด เขาคิดว่าคนที่เข้ามาสร้างกระแสเกลียดชังผู้อพยพคือคนนอกพื้นที่ที่ไม่รู้จักพวกเขา
ด้าน คาน มูฮัมหมัด ทาฮีร์ อับบาส หัวหน้าสมาคมมุสลิมเบปปุในคิวชู กล่าวว่าชุมชนมุสลิมที่อื่นกำลังติดตามเหตุการณ์นี้อย่างใกล้ชิด เขามองว่าคนญี่ปุ่นบางส่วนอาจรับแนวคิดฝ่ายขวามาจากสหรัฐอเมริกาและยุโรป ซึ่งทำให้เกิดกระแสต่อต้านชาวมุสลิมเพิ่มขึ้น แต่เขายังเชื่อว่าสถานการณ์นี้จะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว เพราะคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่มีนิสัยดีและต้องการอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านอย่างสงบสุข
