รู้จักวิธีทำ “สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ” เมื่อตกในอันตราย และสิ่งที่ต้องทำเมื่อเห็น
เปิดวิธีทำ “สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ” รหัสลับสากล เมื่อตกอยู่ในอันตราย พร้อมวิธีสังเกต และช่วยเหลืออย่างถูกวิธี
จากกรณีที่เกิดขึ้นใน จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ชายวัย 42 ปี ป่วยด้วยภาวะเส้นเลือดในสมองตีบ พยายามส่งสัญญาณมือขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังเกิดอุบัติเหตุ แต่กลับถูกเข้าใจผิดคิดว่ามีอาการมึนเมา เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้จับกุมใส่กุญแจมือและความล่าช้าในการนำส่งโรงพยาบาล ส่งผลให้ชายดังกล่าวมีอาการทรุดหนักถึงขั้นเส้นเลือดในสมองแตก เหตุการณ์นี้ได้จุดประกายให้สังคมตั้งคำถามถึงความรู้ความเข้าใจเรื่องการสังเกตความผิดปกติและการตีความสัญญาณขอความช่วยเหลือของผู้ป่วยหรือผู้ประสบภัย
วันนี้เราจึงขอพาผู้อ่านไปทำความรู้จักกับ “สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ” หรือ Signal for Help สัญลักษณ์สากลที่เปรียบเสมือนรหัส SOS ลับๆ ที่ทั่วโลกใช้เพื่อเอาตัวรอดในสถานการณ์คับขัน ซึ่งหากทุกคนในสังคมมีความรู้และเข้าใจสัญญาณเหล่านี้ อาจช่วยป้องกันเหตุสลดและความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นซ้ำรอยได้
ทำความรู้จัก “Signal for Help” สัญญาณมือช่วยชีวิต
สัญญาณมือขอความช่วยเหลือสากล หรือ Signal for Help ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2020 โดยมูลนิธิสตรีแคนาดา (Canadian Women’s Foundation) มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการต่อต้านความรุนแรงในครอบครัวและการคุกคามจากคนใกล้ชิด ซึ่งเป็นปัญหาที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงวิกฤตการระบาดของโควิด-19 ที่มาตรการล็อกดาวน์ทำให้ผู้คนต้องกักตัวอยู่แต่ในบ้าน ส่งผลให้เหยื่อความรุนแรงถูกตัดขาดจากโลกภายนอก
การส่งสัญญาณมือนี้ถูกออกแบบมาให้ทำได้ง่าย รวดเร็ว และแนบเนียน เพื่อให้เหยื่อสามารถขอความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอก เจ้าหน้าที่ หรือแม้แต่คนแปลกหน้าได้โดยไม่ให้ผู้ก่อเหตุรู้ตัวหรือจับพิรุธได้ ซึ่งในปัจจุบันสัญญาณนี้ถูกนำมาใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการถูกล่วงละเมิด การถูกกักขังหน่วงเหนี่ยว หรือการถูกข่มขู่คุกคาม
วิธีการส่งสัญญาณมือขอความช่วยเหลือ
- หันฝ่ามือออก
- พับนิ้วโป้ง (ให้เหมือนนับเลข 4)
- พับนิ้วที่เหลือทั้งหมด คล้ายกับกำปั้น (ซ่อนนิ้วโป้งไว้ด้านใน)
- ยื่นมือค้างไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ และทำซ้ำ ๆ หลายครั้ง
สิ่งควรทำเมื่อพบเห็นผู้ส่งสัญญาณมือขอความช่วยเหลือ
- หากสามารถเข้าถึงตัวพวกเขาได้ ให้เข้าหาพวกเขาอย่างปลอดภัย
- รับฟังในสิ่งที่พวกเขาประสบมาและความต้องการของพวกเขา
- แนะนำหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือ
- หากพวกเขากำลังตกอยู่ในอันตรายให้โทรแจ้ง 191 ทันที
ที่มา: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล , Creative Thailand , ทรูปลูกปัญญา
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตร.อยุธยา แจงจับชายป่วย เส้นเลือดสมองแตก คิดว่าเมา ยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย
- สัญญาณมือสากล 540 คืออะไร รู้ไว้ปลอดภัย ขอความช่วยเหลือได้ทันที
ติดตาม The Thaiger บน Google News: