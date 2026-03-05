ข่าว

รู้จักวิธีทำ “สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ” เมื่อตกในอันตราย และสิ่งที่ต้องทำเมื่อเห็น

เผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 14:08 น.
รู้จักวิธีทำ "สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ" เมื่อตกในอันตราย และสิ่งที่ต้องทำเมื่อเห็น

เปิดวิธีทำ “สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ” รหัสลับสากล เมื่อตกอยู่ในอันตราย พร้อมวิธีสังเกต และช่วยเหลืออย่างถูกวิธี

จากกรณีที่เกิดขึ้นใน จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ชายวัย 42 ปี ป่วยด้วยภาวะเส้นเลือดในสมองตีบ พยายามส่งสัญญาณมือขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังเกิดอุบัติเหตุ แต่กลับถูกเข้าใจผิดคิดว่ามีอาการมึนเมา เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้จับกุมใส่กุญแจมือและความล่าช้าในการนำส่งโรงพยาบาล ส่งผลให้ชายดังกล่าวมีอาการทรุดหนักถึงขั้นเส้นเลือดในสมองแตก เหตุการณ์นี้ได้จุดประกายให้สังคมตั้งคำถามถึงความรู้ความเข้าใจเรื่องการสังเกตความผิดปกติและการตีความสัญญาณขอความช่วยเหลือของผู้ป่วยหรือผู้ประสบภัย

วันนี้เราจึงขอพาผู้อ่านไปทำความรู้จักกับ “สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ” หรือ Signal for Help สัญลักษณ์สากลที่เปรียบเสมือนรหัส SOS ลับๆ ที่ทั่วโลกใช้เพื่อเอาตัวรอดในสถานการณ์คับขัน ซึ่งหากทุกคนในสังคมมีความรู้และเข้าใจสัญญาณเหล่านี้ อาจช่วยป้องกันเหตุสลดและความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นซ้ำรอยได้

ทำความรู้จัก “Signal for Help” สัญญาณมือช่วยชีวิต

สัญญาณมือขอความช่วยเหลือสากล หรือ Signal for Help ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2020 โดยมูลนิธิสตรีแคนาดา (Canadian Women’s Foundation) มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการต่อต้านความรุนแรงในครอบครัวและการคุกคามจากคนใกล้ชิด ซึ่งเป็นปัญหาที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงวิกฤตการระบาดของโควิด-19 ที่มาตรการล็อกดาวน์ทำให้ผู้คนต้องกักตัวอยู่แต่ในบ้าน ส่งผลให้เหยื่อความรุนแรงถูกตัดขาดจากโลกภายนอก

การส่งสัญญาณมือนี้ถูกออกแบบมาให้ทำได้ง่าย รวดเร็ว และแนบเนียน เพื่อให้เหยื่อสามารถขอความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอก เจ้าหน้าที่ หรือแม้แต่คนแปลกหน้าได้โดยไม่ให้ผู้ก่อเหตุรู้ตัวหรือจับพิรุธได้ ซึ่งในปัจจุบันสัญญาณนี้ถูกนำมาใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการถูกล่วงละเมิด การถูกกักขังหน่วงเหนี่ยว หรือการถูกข่มขู่คุกคาม

วิธีการส่งสัญญาณมือขอความช่วยเหลือ

  • หันฝ่ามือออก
  • พับนิ้วโป้ง (ให้เหมือนนับเลข 4)
  • พับนิ้วที่เหลือทั้งหมด คล้ายกับกำปั้น (ซ่อนนิ้วโป้งไว้ด้านใน)
  • ยื่นมือค้างไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ และทำซ้ำ ๆ หลายครั้ง
อินโฟกราฟิก สอนวิธีทำสัญญาณมือขอความช่วยเหลือ
FB/ SOS Children’s Villages Thailand

สิ่งควรทำเมื่อพบเห็นผู้ส่งสัญญาณมือขอความช่วยเหลือ

  1. หากสามารถเข้าถึงตัวพวกเขาได้ ให้เข้าหาพวกเขาอย่างปลอดภัย
  2. รับฟังในสิ่งที่พวกเขาประสบมาและความต้องการของพวกเขา
  3. แนะนำหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือ
  4. หากพวกเขากำลังตกอยู่ในอันตรายให้โทรแจ้ง 191 ทันที

ที่มา: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล , Creative Thailand , ทรูปลูกปัญญา

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

