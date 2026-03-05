ข่าวต่างประเทศ

ราคาน้ำมันโลก ยังดีดพุ่งต่อเนื่อง หลังสหรัฐฯ ถล่มอิหร่าน ขนส่งต้องหยุดชะงัก

เผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 13:06 น.| อัปเดต: 05 มี.ค. 2569 13:06 น.
ราคาน้ำมันดิบโลก พุ่งสูงรับข่าว สงครามสหรัฐฯ-อิหร่านขยายวงกว้าง ช่องแคบฮอร์มุซ ถูกปิดวันที่ 5 ทำเรือน้ำมันติดค้างกว่า 300 ลำ

ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ได้ปรับตัวพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงการซื้อขายวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ท่ามกลางความกังวลของนักลงทุนต่อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านที่กำลังทวีความรุนแรงและขยายวงกว้าง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

ล่าสุด ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.67 ดอลลาร์ หรือคิดเป็น 2.05% มาอยู่ที่ 83.07 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เมื่อเวลา 01.41 น. ตามเวลามาตรฐานกรีนิช (หรือเวลา 08.41 น. ตามเวลาประเทศไทย) ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ของสหรัฐฯ ปรับขึ้นแรงกว่าที่ 1.94 ดอลลาร์ หรือ 2.60% แตะระดับ 76.60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

สถานการณ์สงครามได้ยกระดับความตึงเครียดขึ้นอีกขั้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมา หลังจากสหรัฐฯ เปิดฉากโจมตีเรือรบอิหร่านบริเวณนอกชายฝั่งศรีลังกา ประกอบกับวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันได้ลงมติสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โดยคัดค้านมติที่จะให้ยุติสงครามทางอากาศและจำกัดอำนาจประธานาธิบดีในการทำสงคราม

ผลกระทบจากสงครามเริ่มส่งผลให้ประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ต้องปรับลดกำลังการผลิตลง โดยอิรัก ซึ่งเป็นผู้ผลิตอันดับสองของกลุ่มโอเปก ได้ลดกำลังการผลิตลงเกือบ 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนคลังเก็บน้ำมันและเส้นทางการส่งออกถูกตัดขาด เช่นเดียวกับกาตาร์ ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวรายใหญ่ที่สุดในอ่าวเปอร์เซีย ที่ต้องประกาศเหตุสุดวิสัยสำหรับการส่งออกก๊าซ ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือนกว่าจะกลับมาผลิตได้ตามปกติ

การขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของพลังงานโลก ได้หยุดชะงักเกือบสมบูรณ์เป็นวันที่ห้าแล้ว เจ.พี. มอร์แกน สถาบันการเงินชื่อดัง ประเมินว่า ขณะนี้มีเรือบรรทุกน้ำมันประมาณ 329 ลำติดค้างอยู่ในอ่าวเปอร์เซีย แม้ว่าอิหร่านจะยังหลีกเลี่ยงการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานโดยตรง แต่ความเสี่ยงในการเดินเรือยังคงอยู่ในระดับสูงมาก โดยล่าสุดมีรายงานเหตุระเบิดใกล้กับท่าเรือมูบารัค อัล คาเบียร์ ของคูเวต

อย่างไรก็ตาม เจ.พี. มอร์แกน วิเคราะห์ว่า บ่อน้ำมันส่วนใหญ่น่าจะสามารถกลับมาดำเนินการได้ภายในไม่กี่วัน และฟื้นฟูกำลังการผลิตเต็มที่ได้ภายในสองถึงสามสัปดาห์หากสถานการณ์คลี่คลาย โดยข้อจำกัดหลักในขณะนี้อยู่ที่ปัญหาด้านการขนส่งมากกว่าปัญหาทางเทคนิคของการขุดเจาะ

ที่มา: CNBC

