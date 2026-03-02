ประกันสังคม รับสมัครงาน เงินเดือนสูงสุด 1.8 แสน เมนต์สนั่น สงสัยตำแหน่งอะไร?
ประกันสังคมเปิดรับสมัครงานกลุ่มวิชาชีพการลงทุนหลายอัตรา วุฒิปริญญาตรี ชูฐานเงินเดือนจูงใจ 20,000 ถึง 180,000 บาท ชาวเน็ตฮือฮา สงสัยตำแหน่งงานไหนได้ค่าจ้างสูงลิ่ว
ชาวเน็ตแสดงความเห็นคึกคัก กรณี สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน – Social Security Office ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มวิชาชีพการลงทุน หลายอัตรา เงินเดือนเริ่มต้น 20,000 – 180,000 บาท วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหลายสาขา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 2569
สำนักงานประกันสังคม เผยวิธีการรับสมัคร พร้อมช่องทางการดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซต์ ดังนี้
1. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
2. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง http://www.sso.go.th
3. วิธีการสมัคร สามารถส่งใบสมัครได้ทาง e-mail : recruitinginvestment@sso.go.th ช่องทางเดียวเท่านั้น โดยให้ส่งเอกสารเป็นรูปแบบของไฟล์ PDF ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
4. สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเมื่อผู้สมัครมีคุณสมบัติครบ และมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่จะได้รับมอบหมายในตำแหน่ง และระดับที่ว่าง ณ ปัจจุบัน โดยผ่านการพิจารณาจากกองบริหารการลงทุน ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบผ่านทาง e-mail ที่ได้แจ้งไว้เท่านั้น
5. ผู้สมัครสามารถ เลือกสมัครในตำแหน่งที่มีคุณสมบัติ ตามประกาศฯ เท่านั้น
หลังประกาศรับสมัครงานของประกันสังคม กระทรวงแรงงานถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างออกมาแสดงความเห็นหลังพบว่าเงินเดือนสูงสุดอยู่ที่ 180,000 บาท บางส่วนสงสัยว่าฐานเงินเดือนค่อนข้างสูงต้องทำหน้าที่ในตำแหน่งใด
