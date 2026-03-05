ผลวิจัยชี้ เครื่องดื่มมะเร็งชอบ เสี่ยงมะเร็งช่องปาก ชายไทยฮิตมาก
ผลวิจัยชี้ดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งช่องปาก แม้ดื่มเพียงนิดเดียว
หลายคนชอบดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ แต่ผลการศึกษาล่าสุดจากวารสาร BMJ Global Health ระบุว่าการดื่มแอลกอฮอล์ทุกวัน แม้เพียงวันละ 1 แก้ว ก็ไปเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งช่องปากได้อย่างมาก
มะเร็งช่องปากคือโรคมะเร็งที่คนอินเดียป่วยมากเป็นอันดับ 2 มีคนป่วยใหม่ราว 143,759 คน และมีคนเสียชีวิตเกือบ 80,000 คนต่อปี ชนิดที่คนเป็นกันมากที่สุดคือ มะเร็งเยื่อบุแก้ม ซึ่งเกิดบริเวณเนื้อเยื่อสีชมพูด้านในของแก้มและริมฝีปาก
คนป่วยกลุ่มนี้มีอัตราการรอดชีวิตใน 5 ปีอยู่ที่ประมาณ 43%
ทีมนักวิจัยจากสถาบันวิจัยแห่งชาติ Homi Bhabha ประเทศอินเดีย นำโดย Sharayu Mhatre เก็บข้อมูลคนป่วยมะเร็งเยื่อบุแก้ม 1,803 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ 1,903 คน ข้อมูลที่น่าสนใจคือ คนป่วยเกือบ 46% อยู่ในวัยเพียง 25-45 ปีเท่านั้น
ผลวิจัยชี้ว่าคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งเยื่อบุแก้มสูงกว่าคนไม่ดื่มถึง 68% และการรับแอลกอฮอล์เพียง 9 กรัมต่อวัน ก็ทำให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นถึง 50% แล้ว งานวิจัยนี้สรุปอย่างชัดเจนว่า ไม่มีปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ระดับไหนที่ปลอดภัยจากโรคมะเร็งชนิดนี้เลย
ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าคนไหนดื่มแอลกอฮอล์พร้อมกับสูบบุหรี่ ความเสี่ยงจะพุ่งสูงขึ้นกว่าเดิมถึง 4 เท่า นักวิจัยอธิบายว่า เอทานอลในแอลกอฮอล์อาจไปเปลี่ยนโครงสร้างไขมันในเยื่อบุช่องปาก ทำให้สารก่อมะเร็งจากบุหรี่ซึมเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้น นักวิทยาศาสตร์คาดว่าคนอินเดียที่เป็นมะเร็งเยื่อบุแก้มถึง 62% เกิดจากการดื่มและสูบคู่กันแบบนี้
สถิติมะเร็งช่องปากในประเทศไทย ติดอันดับ 1 ใน 10 ของมะเร็งที่พบบ่อยที่สุ เพศชายมีความเสี่ยงและอัตราการเกิดโรคสูงกว่าเพศหญิงอย่างชัดเจน เป็นอันดับ 6 ของมะเร็งในผู้ชายไทย มักพบในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป พบที่บริเวณ ลิ้น มากที่สุด รองลงมาคือพื้นช่องปาก กระพุ้งแก้ม และเพดานปาก
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อาลัย ซูเปอร์โมเดลยุค 80 เสียชีวิตวัย 62 ปี หลังต่อสู้กับโรคมะเร็ง
- ส่งกำลังใจให้ “มู่ทู่” หมาบีเกิลเซเลป ป่วยมะเร็งตับ เตรียมผ่าตัดเร็วๆนี้
- แฟนๆ ช็อก! ดาราสาว ตรวจเจอเนื้องอกในลำไส้ใหญ่ หมอหวั่นเป็น “มะเร็ง” สั่งตัดทิ้งด่วน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: