ผลวิจัยชี้ เครื่องดื่มมะเร็งชอบ เสี่ยงมะเร็งช่องปาก ชายไทยฮิตมาก

เผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 12:15 น.| อัปเดต: 05 มี.ค. 2569 10:52 น.
64
ผลวิจัยชี้ดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งช่องปาก แม้ดื่มเพียงนิดเดียว

หลายคนชอบดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ แต่ผลการศึกษาล่าสุดจากวารสาร BMJ Global Health ระบุว่าการดื่มแอลกอฮอล์ทุกวัน แม้เพียงวันละ 1 แก้ว ก็ไปเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งช่องปากได้อย่างมาก

มะเร็งช่องปากคือโรคมะเร็งที่คนอินเดียป่วยมากเป็นอันดับ 2 มีคนป่วยใหม่ราว 143,759 คน และมีคนเสียชีวิตเกือบ 80,000 คนต่อปี ชนิดที่คนเป็นกันมากที่สุดคือ มะเร็งเยื่อบุแก้ม ซึ่งเกิดบริเวณเนื้อเยื่อสีชมพูด้านในของแก้มและริมฝีปาก

คนป่วยกลุ่มนี้มีอัตราการรอดชีวิตใน 5 ปีอยู่ที่ประมาณ 43%

ทีมนักวิจัยจากสถาบันวิจัยแห่งชาติ Homi Bhabha ประเทศอินเดีย นำโดย Sharayu Mhatre เก็บข้อมูลคนป่วยมะเร็งเยื่อบุแก้ม 1,803 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ 1,903 คน ข้อมูลที่น่าสนใจคือ คนป่วยเกือบ 46% อยู่ในวัยเพียง 25-45 ปีเท่านั้น

ผลวิจัยชี้ว่าคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งเยื่อบุแก้มสูงกว่าคนไม่ดื่มถึง 68% และการรับแอลกอฮอล์เพียง 9 กรัมต่อวัน ก็ทำให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นถึง 50% แล้ว งานวิจัยนี้สรุปอย่างชัดเจนว่า ไม่มีปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ระดับไหนที่ปลอดภัยจากโรคมะเร็งชนิดนี้เลย

ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าคนไหนดื่มแอลกอฮอล์พร้อมกับสูบบุหรี่ ความเสี่ยงจะพุ่งสูงขึ้นกว่าเดิมถึง 4 เท่า นักวิจัยอธิบายว่า เอทานอลในแอลกอฮอล์อาจไปเปลี่ยนโครงสร้างไขมันในเยื่อบุช่องปาก ทำให้สารก่อมะเร็งจากบุหรี่ซึมเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้น นักวิทยาศาสตร์คาดว่าคนอินเดียที่เป็นมะเร็งเยื่อบุแก้มถึง 62% เกิดจากการดื่มและสูบคู่กันแบบนี้

สถิติมะเร็งช่องปากในประเทศไทย ติดอันดับ 1 ใน 10 ของมะเร็งที่พบบ่อยที่สุ เพศชายมีความเสี่ยงและอัตราการเกิดโรคสูงกว่าเพศหญิงอย่างชัดเจน เป็นอันดับ 6 ของมะเร็งในผู้ชายไทย มักพบในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป พบที่บริเวณ ลิ้น มากที่สุด รองลงมาคือพื้นช่องปาก กระพุ้งแก้ม และเพดานปาก

สุขภาพและการแพทย์

