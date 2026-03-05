รู้แล้ว “น้ำมันไทยนำเข้าจากไหน” ทั้งที่ผลิตเองได้จากอ่าวไทย
ปตท. ไขข้อสงสัย ทำไมไทยมีแหล่งขุดเจาะในอ่าวไทย แต่ยังต้องนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ
หลายคนคงเคยตั้งคำถามว่า ประเทศไทยก็มีแหล่งผลิตน้ำมันในอ่าวไทย แล้วทำไมเราถึงยังต้องซื้อน้ำมันจากต่างประเทศเข้ามาใช้อีก ข้อมูลจากทาง PTT News ได้ออกมาอธิบายเรื่องนี้ให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้น
ความจริงก็คือ ปริมาณน้ำมันดิบที่เราผลิตได้เองในประเทศนั้นอยู่ที่ประมาณ 152,000 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งครอบคลุมความต้องการใช้ทั้งประเทศได้แค่ 10-20% เท่านั้น เราจึงจำเป็นต้องนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศมาเป็นหลัก สูงถึงประมาณ 981,548 บาร์เรลต่อวัน โดยแหล่งน้ำมันดิบหลักที่เราซื้อเข้ามา มีสัดส่วนดังนี้
กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง 57%
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 19%
ประเทศอื่นๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ลิเบีย และออสเตรเลีย รวมกันอีก 24%
อีกหนึ่งเหตุผลสำคัญคือ น้ำมันดิบที่เราขุดเจาะได้ในประเทศบางส่วน มีคุณสมบัติไม่ตรงกับรูปแบบของโรงกลั่นน้ำมันในบ้านเรา เราจึงต้องนำน้ำมันส่วนนี้ส่งออกไปขายต่างประเทศ แล้วไปหาซื้อน้ำมันดิบชนิดที่โรงกลั่นของเราใช้ได้เข้ามาทดแทน
ส่วนเรื่องราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่หลายคนสงสัยว่าทำไมไทยต้องอิงราคาจากตลาดสิงคโปร์ ทาง ปตท. ชี้แจงว่า เป็นเพราะสิงคโปร์คือศูนย์กลางการซื้อขายน้ำมันในเอเชีย ซึ่งตัวเลขจากตลาดนี้จะสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและความต้องการใช้น้ำมันในภูมิภาคได้อย่างชัดเจนที่สุด
10 ประเทศ ไทยนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงมากที่สุด ปี 2568
สงครามสหรัฐอิหร่าน ส่งผลต่อน้ำมันโลกยังไง
ปฏิบัติการโจมตีอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากอิหร่านเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับ 4 ของกลุ่ม OPEC
อิหร่านได้ประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือน้ำมันที่สำคัญที่สุดของโลก หากสถานการณ์ยืดเยื้ออาจส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบโลกทะลุ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
มีรายงานการโจมตีแหล่งผลิตน้ำมันและคลังน้ำมันทั้งในอิหร่านและพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ซาอุดีอาระเบียและกาตาร์ ซึ่งซ้ำเติมภาวะขาดแคลน
สถานการณ์ความไม่สงบทำให้ค่าขนส่งน้ำมันทางเรือพุ่งสูงขึ้นถึง 2 เท่า ส่งผลต่อต้นทุนพลังงานทั่วโลก
ไทยมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากนำเข้าน้ำมันและก๊าซในสัดส่วนที่สูง รัฐบาลไทยต้องใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าแทรกแซงเพื่อตรึงราคาขายปลีก (เช่น ดีเซลที่ 29.94 บาท) หากสงครามยืดเยื้อ ราคาน้ำมันในไทยอาจพุ่งสูงถึง 60 บาทต่อลิตร
