รู้แล้ว “น้ำมันไทยนำเข้าจากไหน” ทั้งที่ผลิตเองได้จากอ่าวไทย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 12:17 น.| อัปเดต: 05 มี.ค. 2569 11:19 น.
101
ปตท. ไขข้อสงสัย ทำไมไทยมีแหล่งขุดเจาะในอ่าวไทย แต่ยังต้องนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ

หลายคนคงเคยตั้งคำถามว่า ประเทศไทยก็มีแหล่งผลิตน้ำมันในอ่าวไทย แล้วทำไมเราถึงยังต้องซื้อน้ำมันจากต่างประเทศเข้ามาใช้อีก ข้อมูลจากทาง PTT News ได้ออกมาอธิบายเรื่องนี้ให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้น

ความจริงก็คือ ปริมาณน้ำมันดิบที่เราผลิตได้เองในประเทศนั้นอยู่ที่ประมาณ 152,000 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งครอบคลุมความต้องการใช้ทั้งประเทศได้แค่ 10-20% เท่านั้น เราจึงจำเป็นต้องนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศมาเป็นหลัก สูงถึงประมาณ 981,548 บาร์เรลต่อวัน โดยแหล่งน้ำมันดิบหลักที่เราซื้อเข้ามา มีสัดส่วนดังนี้

  • กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง 57%

  • ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 19%

  • ประเทศอื่นๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ลิเบีย และออสเตรเลีย รวมกันอีก 24%

อีกหนึ่งเหตุผลสำคัญคือ น้ำมันดิบที่เราขุดเจาะได้ในประเทศบางส่วน มีคุณสมบัติไม่ตรงกับรูปแบบของโรงกลั่นน้ำมันในบ้านเรา เราจึงต้องนำน้ำมันส่วนนี้ส่งออกไปขายต่างประเทศ แล้วไปหาซื้อน้ำมันดิบชนิดที่โรงกลั่นของเราใช้ได้เข้ามาทดแทน

ส่วนเรื่องราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่หลายคนสงสัยว่าทำไมไทยต้องอิงราคาจากตลาดสิงคโปร์ ทาง ปตท. ชี้แจงว่า เป็นเพราะสิงคโปร์คือศูนย์กลางการซื้อขายน้ำมันในเอเชีย ซึ่งตัวเลขจากตลาดนี้จะสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและความต้องการใช้น้ำมันในภูมิภาคได้อย่างชัดเจนที่สุด

10 ประเทศ ไทยนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงมากที่สุด ปี 2568

1. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มูลค่า 416,060.06 ล้านบาท (28.87%)
2. สหรัฐอเมริกา มูลค่า 184,931.44 ล้านบาท (12.83%)
3. ซาอุดีอาระเบีย มูลค่า 130,918.71 ล้านบาท (9.08%)
4. กาตาร์ มูลค่า 94,987.09 ล้านบาท (6.59%)
5. มาเลเซีย มูลค่า 92,702.09 ล้านบาท (6.43%)
6. อินโดนีเซีย มูลค่า 89,995.11 ล้านบาท (6.25%)
7. สปป.ลาว มูลค่า 78,439.15 ล้านบาท (5.44%)
8. ออสเตรเลีย มูลค่า 61,468.69 ล้านบาท (4.27%)
9. เมียนมา มูลค่า 51,774.76 ล้านบาท (3.59%)
10. ไนจีเรีย มูลค่า 31,517.44 ล้านบาท (2.19%)
10 ประเทศ ไทยนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงมากที่สุด ปี 2568

สงครามสหรัฐอิหร่าน ส่งผลต่อน้ำมันโลกยังไง

ปฏิบัติการโจมตีอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากอิหร่านเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับ 4 ของกลุ่ม OPEC

อิหร่านได้ประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือน้ำมันที่สำคัญที่สุดของโลก หากสถานการณ์ยืดเยื้ออาจส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบโลกทะลุ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

มีรายงานการโจมตีแหล่งผลิตน้ำมันและคลังน้ำมันทั้งในอิหร่านและพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ซาอุดีอาระเบียและกาตาร์ ซึ่งซ้ำเติมภาวะขาดแคลน

สถานการณ์ความไม่สงบทำให้ค่าขนส่งน้ำมันทางเรือพุ่งสูงขึ้นถึง 2 เท่า ส่งผลต่อต้นทุนพลังงานทั่วโลก

ไทยมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากนำเข้าน้ำมันและก๊าซในสัดส่วนที่สูง รัฐบาลไทยต้องใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าแทรกแซงเพื่อตรึงราคาขายปลีก (เช่น ดีเซลที่ 29.94 บาท) หากสงครามยืดเยื้อ ราคาน้ำมันในไทยอาจพุ่งสูงถึง 60 บาทต่อลิตร

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

