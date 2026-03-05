น็อต วรฤทธิ์ โพสต์ซึ้งถึง ม้า อรนภา ยกย่องความอดทน ยืนหยัดในอุดมการณ์

น็อต วรฤทธิ์ โพสต์ซึ้งถึง พี่ม้า อรนภา ยกย่องหัวใจแกร่ง ยืนหยัดในอุดมการณ์ไม่หวั่นกระแส “คนดีพิสูจน์ด้วยความอดทน” ย้ำ เคารพในความจริงใจเสมอมา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2569 กลายเป็นโมเมนต์มิตรภาพที่น่าจับตามองในโลกโซเชียล เมื่อนักแสดงหนุ่ม น็อต-วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์ ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โพสต์ภาพคู่กับรุ่นพี่คนสนิทในวงการอย่าง ม้า-อรนภา กฤษฎี พร้อมระบุข้อความแสดงความนับถือและให้กำลังใจอย่างสุดซึ้ง
โดยในโพสต์ดังกล่าว น็อต วรฤทธิ์ ได้เขียนข้อความบรรยายความรู้สึกที่มีต่อ ม้า อรนภา โดยเน้นย้ำถึงเรื่องของ “อุดมการณ์” และ “ความอดทน” ท่ามกลางกระแสกดดันต่างๆ ที่ผ่านมา ระบุว่า
“การเดินบนเส้นทางของอุดมการณ์ ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องใช้ทั้งความอดทน ความกล้า และความเชื่อในสิ่งที่ถูกต้อง.. บางครั้งอาจต้องเจอคำวิจารณ์ หรือแรงกดดันมากมาย แต่คนที่ยึดมั่นในสิ่งที่ดี จะไม่เปลี่ยนแปลงเพียงเพราะกระแส..
นับถือคนที่มีอุดมการณ์เดียวกัน และยืนหยัดด้วยหัวใจที่มั่นคง.. รักและเคารพพี่ม้าเสมอ เพราะความอดทนและความจริงใจ คือสิ่งที่พิสูจน์ตัวตนของคนได้ดีที่สุด ครับ #Respect”
โพสต์ดังกล่าวได้สร้างความสนใจให้กับชาวเน็ตและแฟนคลับของทั้งคู่ โดยมีการติดแฮชแท็ก #Respect ทิ้งท้าย เพื่อแสดงความเคารพต่อรุ่นพี่ร่วมวงการอย่างชัดเจน สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีและความเข้าใจที่มีต่อกันในฐานะคนบันเทิงที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกัน
ในส่วนของแฟนคลับต่างเข้ามาให้กำลังใจทั้งสองกันอย่างเนืองแน่น อาทิ “คนดีจ้องมีมารผจญ บุญกุศลเท่านั้นที่ช่วยปกป้องผองภัย” , “ขบวนการพวกนี้ มีแค่ก้อนเล็กก้อนเดียว แต่พวกเขาใช้สื่อและกลุ่มก้อนทำให้ดูเหมือนใหญ่โต คนพาลก็แบบนี้ ถือซะว่าเขาช่วยกระตุ้นสปอนไลท์ให้มาส่องเราชัดเจนขึ้นนะคะ เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ค่ะ” , “ขอเพิ่มจากความอดทนคือ ต้องมีความอดกลั้นด้วยครับน๊อต”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “น็อต วรฤทธิ์” โพสต์คติสอนตัวเองและครอบครัว 6 ข้อ ติด #เลือกคบคน
- “เพชร กรุณพล” ตอบแล้วเลิกคบ “น็อต” ไหม เถียงเดือด หลังจบรายการ
- มดดำ เล่าเกิดอะไรขึ้น หลังภาพเดือด “น็อต วรฤทธิ์” ปะทะ “เพชร กรุณพล”
ข้อมูลจาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: