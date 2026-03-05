ภาพล่าสุด ทนายแก้ว ห่มผ้าเหลือง ใบหน้าเปี่ยมสุข รับฉายาทางธรรม ‘คัมภีรปัญโญ’
เปิดภาพ ทนายแก้ว เข้าพิธีอุปสมบทเรียบง่าย ณ วัดตาลเอน จ.อยุธยา รับฉายาทางธรรม ‘คัมภีรปัญโญ’ พร้อมส่งต่อบุญใหญ่ให้ลูกเพจมีความสุขกายสบายใจถ้วนหน้า
โซเชียลร่วมอนุโมทนาบุญ กรณี ทนายแก้ว มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล ตัดสินใจละทางโลกเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ศึกษาพระธรรมและปฏิบัติธรรมอย่างสงบ วัดตาลเอน สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แห่งที่ 15 ท่านได้รับฉายาว่า ‘คัมภีรปัญโญ’
แอดมินเพจทนายแก้วได้โพสต์ภาพหลวงพี่แก้วขณะครองผ้าเหลืองด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มและดูแจ่มใส พร้อมส่งต่อบุญใหญ่ให้สมาชิกในเพจได้รับความสุขกายสบายใจและความร่มเย็นถ้วนหน้ากัน
หลังจากภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตและผู้ติดตามต่างร่วมอนุโมทนาบุญกับการตัดสินใจบวชในครั้งนี้
“แอดมินขออนุญาตเอาบุญมาฝากทุกคนในเพจนะครับ!
หลวงพี่เเก้ว ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้ผลบุญในครั้งนี้ส่งถึงทุกคนให้มีแต่ความสุขกาย สบายใจ ร่มเย็นกันถ้วนหน้านะครับ “สาธุ” ร่วมอนุโมทนาบุญกับพระ หลวงพี่แก้วด้วยกันนะครับ วันนี้แอดมินขอหอบเอาบุญใหญ่มาฝากลูกเพจที่น่ารักทุกคน ขอให้ชีวิตมีแต่ความราบรื่นและเบิกบานใจครับ”
หลวงพี่แก้ว ฉายา คัมภีรปัญโญ”
