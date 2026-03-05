อาลัย ซูเปอร์โมเดลยุค 80 เสียชีวิตวัย 62 ปี หลังต่อสู้กับโรคมะเร็ง

ช็อกวงการแฟชั่น! แอนนาเบล โชฟิลด์ ซูเปอร์โมเดลยุค 80 เสียชีวิตแล้วในวัย 62 ปี หลังต่อสู้กับโรคมะเร็ง
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน แอนนาเบล โชฟิลด์ (Annabel Schofield) อดีตซูเปอร์โมเดลและนักแสดงชื่อดังในยุค 80 ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบในวัย 62 ปี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ที่เมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย หลังจากต่อสู้กับโรคมะเร็งมาอย่างยาวนาน
แอนนาเบลเกิดที่เวลส์ กลายมาเป็นดาวเด่นในวงการแฟชั่นของลอนดอนในช่วงปี 1980 เธอมีผลงานถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสารนับร้อยฉบับ เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ดังระดับโลกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Yves Saint Laurent, Rimmel, Revlon และ Boots No.7 แต่ผลงานที่ทำให้เธอเป็นที่จดจำมากที่สุดชิ้นหนึ่งคือโฆษณากางเกงยีนส์แบรนด์ Bugle Boy ที่ขับรถเฟอร์รารีสีดำกลางทะเลทราย พร้อมกับพูดประโยคเด็ดว่า “ขอโทษนะคะ นั่นใช่กางเกงยีนส์ Bugle Boy ที่คุณใส่อยู่หรือเปล่า?”
นอกจากงานนางแบบแล้ว แอนนาเบลยังประสบความสำเร็จในฐานะนักแสดง ร่วมแสดงประกบ ลาร์รี แฮกแมน (Larry Hagman) ในซีรีส์สุดฮิตอย่าง Dallas และยังมีผลงานภาพยนตร์อีกหลายเรื่อง เช่น Solar Crisis, Eye of the Widow, Blood Tide และ Dragonard ความผูกพันกับวงการภาพยนตร์ของเธอส่วนหนึ่งมาจากคุณพ่อ ซึ่งเป็นผู้บริหารฝ่ายผลิตภาพยนตร์ชาวอังกฤษ
เมลิสซา ริชาร์ดสัน อดีตเจ้าของสังกัด Take Two Agency ที่แอนนาเบลเคยอยู่ ได้ออกมากล่าวไว้อาลัยว่า แอนนาเบลคือคนสำคัญที่ทำให้เอเจนซี่ประสบความสำเร็จ เธอเป็นนางแบบคนโปรดของช่างภาพชื่อดังอย่าง เดวิด เบลีย์ และถ่ายแบบให้กับ Vogue อิตาลี บ่อยครั้ง เมลิสซายังบอกอีกว่า สิ่งที่ทำให้ทุกคนรักแอนนาเบลคือความตลก จริงใจ ติดดิน และไม่เคยเปลี่ยนไปจากเด็กสาววัย 17 ปีจากเวลส์ที่เธอเคยรู้จักเลย
ในช่วงหลัง แอนนาเบลได้ผันตัวมาทำงานเบื้องหลัง ทั้งการเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับภาพยนตร์และโฆษณาต่างๆ โดยได้เปิดบริษัทโปรดักชั่นของตัวเองชื่อ Bella Bene Productions ในปี 2010 เธอเคยร่วมงานกับผู้กำกับและช่างภาพชื่อดังมากมาย รวมถึงการทำแคมเปญ 3D ให้กับแบรนด์ Guerlain ที่มี แองเจลินา โจลี เป็นพรีเซนเตอร์ นอกจากนี้เธอยังเคยเขียนนิยายกึ่งอัตชีวประวัติเรื่อง The Cherry Alignment ที่ได้แรงบันดาลใจจากชีวิตนางแบบและนักแสดงของเธอในยุค 80 ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ เธอได้เขียนคำอุทิศให้กับ ฮีธ เลดเจอร์ (Heath Ledger) เพื่อนนักแสดงผู้ล่วงลับของเธอด้วย
