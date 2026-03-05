อิหร่าน โกหกคำโต ถล่มเรือบรรทุกเครื่องบิน “ลินคอล์น” ของสหรัฐ
สหรัฐฯ โต้ข่าว ยืนยันเรือบรรทุกเครื่องบิน “ลินคอล์น” ปลอดภัยดี หลังเปิดฉากถล่มเรือโดรนอิหร่าน
กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) ได้ออกมาปฏิเสธคำกล่าวอ้างของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ที่อ้างว่าได้ยิงขีปนาวุธทิ้งตัวโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบิน ยูเอสเอส อับราฮัม ลินคอล์น (USS Abraham Lincoln) ของสหรัฐฯ โดยยืนยันอย่างชัดเจนว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นเรื่องเท็จ
การออกมาชี้แจงของสหรัฐฯ เกิดขึ้นหลังจากที่กองทัพสหรัฐฯ ได้โจมตี “ชาฮิด บาเกรี” (Shahid Bagheri) ซึ่งเป็นเรือทหารของอิหร่านที่ใช้สำหรับปฏิบัติการโดรน การโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่สหรัฐฯ ได้เริ่มปฏิบัติการทางทหารที่ชื่อว่า “Epic Fury” เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
แม้แหล่งข่าวฝั่งอิหร่านจะพยายามระบุว่าเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐฯ ตกเป็นเป้าหมายในการโจมตี แต่ทาง CENTCOM ย้ำว่าเรือลินคอล์นไม่ได้รับผลกระทบใดๆ และขีปนาวุธที่ยิงมาก็ไม่ได้เฉียดเข้าใกล้ตัวเรือเลยแม้แต่น้อย ปัจจุบันเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นนิมิตซ์ลำนี้ยังคงใช้งานได้ตามปกติ 100% และยังคงเดินหน้าปล่อยเครื่องบินรบเพื่อสนับสนุนภารกิจทางทหารของสหรัฐฯ ในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง เพื่อปกป้องผลประโยชน์และรับมือกับภัยคุกคามจากรัฐบาลอิหร่าน
สำหรับเรือชาฮิด บาเกรี ของอิหร่านที่ถูกสหรัฐฯ โจมตีนั้น สื่อท้องถิ่นรายงานว่าเพิ่งมีการจัดพิธีนำเข้าประจำการในอ่าวเปอร์เซียไปเมื่อเดือนที่แล้วนี่เอง โดยเจ้าหน้าที่ของอิหร่านระบุว่าเรือลำนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นฐานปฏิบัติการเคลื่อนที่อเนกประสงค์ ซึ่งครอบคลุมทั้งการรวบรวมข่าวกรอง การยิงขีปนาวุธ และการลาดตระเวนทางอากาศ
เจาะลึกตำนาน ยูเอสเอส อับราฮัม ลินคอล์น (USS Abraham Lincoln) เรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ผู้กุมชะตาโลก
USS Abraham Lincoln (CVN-72) เรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ชั้นนิมิตซ์ ลำดับที่ 5 ของกองทัพเรือสหรัฐฯ เปรียบเสมือนฐานทัพลอยน้ำ ที่พร้อมแผ่ขยายแสนยานุภาพและอิทธิพลของพญาอินทรีไปได้ทุกมุมโลก
ตำนานของ USS Abraham Lincoln เริ่มต้นขึ้นเมื่อมีการวางกระดูกงูเรือในปี 1984 ที่อู่ต่อเรือ Newport News มลรัฐเวอร์จิเนีย ก่อนจะปล่อยลงน้ำในปี 1988 และเข้าประจำการอย่างเป็นทางการในวันที่ 11 พฤศจิกายน 1989 ปัจจุบันเรือสังกัดกองเรือแปซิฟิกของสหรัฐฯ โดยมีท่าเรือหลักอยู่ที่เมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย
USS Abraham Lincoln ทำหน้าที่เป็นเรือธงของกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีที่ 3 และเป็นฐานบัญชาการลอยน้ำของกองบินประจำเรือบรรทุกเครื่องบินที่ 9 (Carrier Air Wing Nine) นอกจากนี้ ยังมีเรือพิฆาตชั้น Arleigh Burke คอยคุ้มกันอย่างใกล้ชิดถึง 3 ลำ ได้แก่ USS O’Kane, USS Spruance และ USS Frank E. Petersen Jr.
ด้านเขี้ยวเล็บทางอากาศ USS Abraham Lincoln จัดเต็มด้วยฝูงบินรบที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกภารกิจ ไม่ว่าจะเป็น
-
F/A-18E/F Super Hornet: เครื่องบินขับไล่โจมตีตัวหลัก ขุมกำลังสำคัญในการครองอากาศและโจมตีเป้าหมาย
-
F-35C Lightning II: เครื่องบินรบยุคที่ 5 ล่องหนได้ (Stealth) สุดยอดเทคโนโลยีการบินของยุคนี้
-
EA-18G Growler: เครื่องบินสงครามอิเล็กทรอนิกส์ หน้าที่หลักคือการรบกวนและทำลายระบบเรดาร์ของข้าศึก
-
E-2D Hawkeye: เครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้า เปรียบเสมือน “ตา” ของกองเรือ ที่คอยเฝ้าระวังภัยคุกคามจากระยะไกล
-
MH-60S/R Seahawk: เฮลิคอปเตอร์อเนกประสงค์ สำหรับภารกิจค้นหา กู้ภัย และปราบเรือดำน้ำ
วีรกรรม ภารกิจก้องโลก
ตลอดอายุการใช้งานกว่า 3 ทศวรรษ USS Abraham Lincoln ผ่านสมรภูมิและภารกิจสำคัญมาแล้วนับไม่ถ้วน
พายุทรายแห่งตะวันออกกลางใน Operation Desert Shield/Desert Storm (1991), Operation Southern Watch (1995, 1998, 2000), Operation Enduring Freedom (2002) และ Operation Iraqi Freedom (2003) ในปฏิบัติการบุกอิรักปี 2003 ฝูงบินรบของเรือลำนี้ออกปฏิบัติการกว่า 16,500 เที่ยวบิน และทิ้งระเบิดไปกว่า 1.6 ล้านปอนด์!
นอกจากการรบแล้ว USS Abraham Lincoln ยังเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เช่น ปฏิบัติการอพยพผู้คนกว่า 45,000 คนจากภัยภูเขาไฟปินาตูโบระเบิดที่ฟิลิปปินส์ในปี 1991 (Operation Fiery Vigil) และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิในอินโดนีเซียปี 2004 (Operation Unified Assistance) ซึ่งมีการส่งมอบเสบียงบรรเทาทุกข์น้ำหนักรวมกว่า 5.9 ล้านปอนด์
ในปี 2021 USS Abraham Lincoln สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ เมื่อกัปตัน Amy Bauernschmidt เข้ารับตำแหน่งผู้บังคับการเรือ นับเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้บัญชาการเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐฯ และในปี 2022 กองกำลังนาวิกโยธินฝูงบิน F-35C ก็ได้ประจำการบนเรือลำนี้เป็นครั้งแรก
ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงเป็นความท้าทายหลัก ในเดือนพฤศจิกายน 2024 ฝูงบิน F-35C ของเรือลำนี้ได้โจมตีกองกำลังฮูตีในเยเมน ท่ามกลางวิกฤตการณ์ทะเลแดง
USS Abraham Lincoln (CVN-72) ยังคงทำหน้าที่เป็นปราการเหล็กแห่งน่านน้ำ คอยพิทักษ์ผลประโยชน์และแสดงแสนยานุภาพของสหรัฐฯ ต่อไป ท่ามกลางกระแสโลกที่แปรปรวนอยู่ตลอดเวลา
