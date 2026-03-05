รัล ณัทธมนกาญจน์ โต้หลอกลงทุนทำซีรีส์ 10 ล้าน ลั่น ไม่ชอบมีปัญหากับใคร

รัล ณัทธมนกาญจน์ โต้ถูกโยงหลอกลงทุนทำซีรีส์วาย 10 ล้าน 4 ปีงานไม่คืบ แจงชัดรับรู้ยอดเงินแค่ 1 ล้านบาท งงถูกลากไปเอี่ยวเรื่องนี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีผู้เสียหายไปร้องที่กองปราบกรณีถูกอดีตดารายุค 90 แนะนำลงทุนไปทำซีรีส์วาย สูญเงินเกือบ 10 ล้าน ผ่านไป 3 ปีการถ่ายทำไม่คืบหน้า เรื่องราวเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี 2565 ล่าสุด ห้องข่าวบันเทิง ต่อสายตรงสัมภาษณ์ รัล ณัทธมนกาญจน์ ศรีนิกรโชติ เพราะมีคนพาดพิงไปถึงตัวเธอ
รัล ณัทธมนกาญจน์ เปิดใจว่า “ทางบริษัทผู้จัดซีรีส์ติดต่อมาว่าจะมีการทำซีรีส์วาย รัลสนใจไหม หลังจากนั้นอีกฝ่ายก็บอกว่านอกจากเป็นนักแสดงแล้วรัลสามารถมาทำงานกับพี่ได้นะ ตอนนี้มีโปรเจ็คว่าจะหาคนมาลงทุนเพื่อทำซีรีส์เรื่องนี้ แต่จะมีส่วนแบ่งให้ บังเอิญว่ารัลมีคอนเนคชั่นที่รู้จักจึงติดต่อให้ มีการวางเงินลงทุน 1 ล้านบาท เธอรู้ยอดเงินแค่นี้ หลังจากนั้นเขา 2 คนก็คุยกันต่อเอง เขาไปลงทุนกันอีก 9 ล้านบาท แต่รัลไม่รู้เรื่องเลย
กลุ่มไลน์ที่เราคุยกันเริ่มเงียบ ตนก็สงสัยว่าทำไมเขาไม่คุยกัน เราไปเห็นทีมงานจริง ๆ เห็นนักแสดงซีรีส์วาย เห็นทุกอย่างเหมือนกัน รัลคิดว่าได้แค่ค่าประสานงานแค่นี้ แล้วก็บอกเขาว่าถ้าจะลงทุนต้องทำสัญญานะ เพราะทุกอย่างต้องมีรายละเอียด ถ้าจะทำสัญญาเงินลงทุน 1 ล้านตอนแรก รัลต้องไปรับรู้ด้วย เพราะอย่างน้อยรัลเป็นคนแนะนำให้มาลงทุน แต่สุดท้ายก็เงียบไป เรามารู้ทีหลังว่าเขาไปคุยกันหลังบ้านแล้ว เขาบอกเราเองว่าเขาลงทุนแค่ 1 ล้าน ส่วนอื่นจะลงเป็นสินค้าแทน
วันที่เขาถ่ายทีเซอร์ซีรีส์รัลก็ไม่ได้ไป รัลตัดตัวเองออกตั้งแต่วันนั้นแล้ว ตนก็เห็นข่าวว่าเขาทำงานก็คิดว่าไม่ได้มีเรื่องอะไรมาถึงรัลแล้ว แต่ผ่านมา 3-4 ปีอยู่ ๆ เกิดปัญหา ด่ารัล แล้วฟ้องว่าเป็นชื่อรัล ซึ่งรัลก็งงเหมือนกันว่ารัลไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไง
เอาจริง ๆ รัลไม่ชอบมีปัญหากับใครเลย เขาก็ไปลงทุนกันต่อเอง ตนโดนลากมาเอี่ยวโดยที่ใช้ชื่อรัล”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! ตำรวจออกหมายจับ เบน สมิธ-ภรรยา คดีหลอกลงทุนข้ามชาติ
- คดีใหญ่ ออมทอง เฮีย ต. หลอกลงทุน เหยื่อนับพัน ยอดพุ่ง 15 ล้าน
- เพจดังเผยวีรกรรม “หนุ่มสายเปย์” โหนกระแส ที่แท้นักชักดาบ สาวแห่แฉหลอกลงทุน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: