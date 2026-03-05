สถานทูตฯ แจ้งอพยพคนไทย ออกจากอิหร่าน เปิดลงทะเบียน 2 รอบ เดินทาง 7-10 มี.ค.นี้
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน ออกประกาศ แจ้งอพยพคนไทย ออกจากอิหร่าน เปิดลงทะเบียน 2 รอบ เดินทาง 7-10 มี.ค.นี้
วันที่ 5 มี.ค. 2569 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน ออกหนังสือประกาศเรื่อง การอพยพคนไทยออกจากประเทศอิหร่าน โดยระบุว่า
ตามที่สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านถูกโจมตีโดยอิสราเอลและสหรัฐอเมริกาตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 และสถานการณ์ได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว นั้น ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ด้วยความห่วงใยอย่างมากต่อคนไทยในอิหร่าน และได้สั่งการให้อพยพคนไทยออกจากอิหร่านในโอกาสแรก
ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน ได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี ให้ดำเนินการอพยพคนไทย โดยทางรถยนต์ไปยังสาธารณรัฐตุรกี ผ่านจุดผ่านแดน Razi (ฝั่งอิหร่าน) และเข้าสู่จุดผ่านแดน Kapiköy (ฝั่งตุรกี) และขอออกประกาศแจ้งคนไทยในอิหร่าน ดังนี้
เนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่มีความเสี่ยงสูงและยังมีความไม่แน่นอนอันอาจทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดการอพยพสำหรับคนไทยเดินทางออกจากกรุงเตหะรานไปยังสาธารณรัฐตุรกีเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย จำนวน 2 รอบ ดังนี้
- วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2569 – ขอให้ลงทะเบียนภายในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2569
- วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2569 – ขอให้ลงทะเบียนภายในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2569
กำหนดการเดินทางทั้ง 2 รอบ:
- ออกจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน เวลา 05.00 น.
- ถึงจุดผ่านแดน Razi ประมาณเวลา 19.00 น.
การแต่งกาย: เหมาะสมสำหรับสภาพอากาศของประเทศตุรกี ซึ่งคาดว่าอุณหภูมิอาจลดลงถึง -8 องศาเซลเซียส
สัมภาระสำหรับผู้อพยพ: กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม
ทั้งนี้ กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามพัฒนาการของสถานการณ์ เพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความร่วมมือจากคนไทย ดังต่อไปนี้
1. ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกประเทศอิหร่าน โปรดติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (+98) 912 159 8699 และ (+98) 912 500 7933 เพื่อแจ้งความประสงค์และลงทะเบียนภายในกำหนดเวลาข้างต้นโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ เพื่อให้สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอิหร่าน และกำหนดการจัดรถ รวมถึงจุดนัดหมายที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อไป
2. ผู้ที่หนังสือเดินทางไทยหมดอายุ โปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2569 (เดินทางรอบวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2569) และ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2569 (เดินทางรอบวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2569) เพื่อจัดทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน
หมายเหตุ สำหรับคนไทยที่ทำงานที่อิหร่าน โปรดแจ้งความประสงค์และลงทะเบียนขออพยพกลับประเทศไทยทันที ทั้งนี้ เมื่อราชการอิหร่านเปิดทำการในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2569 ขอให้ติดต่อสถานีตำรวจในพื้นที่เพื่อขอรับ exit visa ก่อนเดินทาง โดยกระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตฯ จะประสานเร่งรัดให้ทางการพิจารณาเป็นการเร่งด่วน
