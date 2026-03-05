ประวัติ “รัล ณัทธมนกาญจน์” อดีตนักแสดง ยุค 90 สวยแซ่บครบรส ยังเป๊ะปังไม่มีเปลี่ยน
เปิดประวัติ “รัล ณัทธมนกาญจน์” อดีตเซ็กซี่สตาร์ จากเวทีสาวแฮ็คสู่บทบาทใหม่ ผันตัวเป็นบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวและนักธุรกิจสาวสวยในวัย 41 ปี
หากเอ่ยชื่อ รัล ณัทธมนกาญจน์ เชื่อว่าแฟนละครยุค 90 คงคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดี กับภาพจำของนักแสดงสาวสวยเจ้าบทบาท ที่แจ้งเกิดจากเวทีประกวดสาวแฮ็ค และฝากผลงานการแสดงไว้มากมายทั้งละครและภาพยนตร์ โดยเฉพาะภาพลักษณ์ความเซ็กซี่ที่ทำให้เธอกลายเป็นขวัญใจหนุ่มๆ ทั่วประเทศ แต่น่าเสียดายที่ช่วงหลังเธอห่างหายจากหน้าจอไป จนหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าตอนนี้เธอไปทำอะไรและมีความเป็นอยู่อย่างไรบ้าง
วันนี้เราจะพาไปย้อนเส้นทางบันเทิงและอัปเดตชีวิตปัจจุบันของ รัล ณัทธมนกาญจน์ สาวเก่งมากความสามารถ ที่แม้จะห่างหายจากงานแสดงไปบ้าง แต่ชีวิตนอกจอของเธอก็ยังมีสีสันและน่าติดตามไม่แพ้กัน ทั้งบทบาทนักธุรกิจ บล็อกเกอร์ท่องเที่ยว และการเตรียมตัวกลับมาทวงบัลลังก์ในวงการบันเทิงอีกครั้ง
ประวัติ รัล ณัทธมนกาญจน์
- ชื่อ-นามสกุล: ณัทธมนกาญจน์ ศรีนิกรโชติ (ชื่อเดิม นพวรรณ ศรีนิกร)
- วันเกิด: 6 สิงหาคม พ.ศ. 2527 (ปัจจุบันอายุ 41 ปี)
- การศึกษา: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- ความสามารถพิเศษ: รำไทย, ร้องเพลง, มวยไทย, ยิมนาสติก
- กีฬาที่ชื่นชอบ: วิ่ง, บาสเกตบอล, มวยไทย
- อาชีพปัจจุบัน: บล็อกเกอร์ท่องเที่ยว, นักแสดงอิสระ
เส้นทางสู่วงการบันเทิง
รัล ณัทธมนกาญจน์ ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดเวที “สาวแฮ็ค ปี 2000” และสามารถคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 มาครองได้สำเร็จ ก่อนจะได้เซ็นสัญญาเข้าสังกัดของ “มด นพพร วาทิน” ผ่านการแนะนำของ “ตุ๊ด นาฬิกา” นักปั้นมือทองในยุคนั้น
ผลงานแจ้งเกิดชิ้นแรกของเธอคือละครเรื่อง “พระจันทร์แดง” ที่ได้ประกบคู่กับพระเอกตลอดกาลอย่าง “นก ฉัตรชัย เปล่งพานิช” ตามมาด้วยภาพยนตร์เรื่องแรกที่สร้างชื่อเสียงให้เธอเป็นที่รู้จักในวงกว้างอย่าง “ผีหัวขาด” จากนั้นเธอก็มีผลงานการแสดงอย่างต่อเนื่อง และค่อยๆ ปรับลุคมาเป็นสาวเซ็กซี่จนกลายเป็นภาพจำติดตัว
ชีวิตปัจจุบันและการสูญเสีย
หลังจากห่างหายจากหน้าจอไปพักใหญ่ ปัจจุบัน รัล ณัทธมนกาญจน์ ได้ผันตัวมาเป็นนักแสดงอิสระ รับงานพิธีกร และเป็นบล็อกเกอร์สายท่องเที่ยว เจ้าของเพจ “Runways.Natthamonkarn” ที่พาทุกคนไปสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวและรีวิวที่พักสวยๆ จนมีผู้ติดตามจำนวนไม่น้อย
แม้ชีวิตในบทบาทใหม่จะมีความสุขกับการเดินทาง แต่ รัล ณัทธมนกาญจน์ ก็ต้องเผชิญกับข่าวเศร้าที่สุดในชีวิต เมื่อเธอได้ออกมาเปิดเผยผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่า ได้สูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับจากการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับครอบครัวเป็นอย่างมาก
เมื่อปี 2565 รัล ณัทธมนกาญจน์ เคยให้สัมภาษณ์ว่า “ตอนนี้ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ค่ะ มีเปิดร้านอาหาร ร้านขายของ ทำรีสอร์ทที่เชียงใหม่ สาเหตุที่หายไปจากวงการ เพราะไม่มีใครจ้าง ทางผู้จัดคิดว่าเราออกจากวงการไปแล้วมั้ง บางคนก็คิดว่าแต่งงานมีครอบครัว หรือมีเสี่ยเลี้ยงไปแล้วหรือเปล่า ยืนยันไม่มีเสี่ยเลี้ยงหรือแอบแต่งงาน ยังอยู่คนเดียวเหมือนเดิม อยากกลับเข้ามาทำงานในวงการ ล่าสุดก็มีภาพยนตร์เรื่อง ใครฆ่า แต่ไม่รู้จะฉายเมื่อไหร่ อยากกลับไปเล่นละคร บทอะไรก็ได้รับได้หมด”
“รันเข้าใจวงการนะ สมัยนี้ต้องมีค่ายมีสังกัดถึงจะมีงาน ดาราใหม่ๆ ก็เยอะขึ้น อายุเราก็มาก ขึ้น บางคนอาจลืมเราไปแล้วก็ได้ ส่วนที่มีข่าวว่าตกอับ ความจริงไม่ได้ตกอับอะไรนะ ยังทำงานของเราเพียงแต่ไม่ได้ออกสื่อ หายไปจากหน้าจอทีวี คนเลยมองว่าเป็นดาราตกอับ ตกกระป๋อง แล้วแต่จะลือกันไป”
“ถามว่าโกรธไหม ไม่โกรธหรอก วงการบันเทิงมันก็ต้องมีข่าวแบบนี้แหละ ดารามีรุ่งมีร่วง บางคนหายหน้าหายตาไปนานก็ถูกลือว่าตกอับ ตอนนี้รันเริ่มๆ กลับมารับงานบ้างแล้ว อย่างล่าสุดกทำละครสั้นลงยูทูป ช่อง “ใจเกเร เพราะทุกคนเท่าเทียม” เป็นละครสั้นนำเสนอความเท่าเทียมเป็นหลัก มีทั้งแสดงเองด้วยและก็เป็นผู้ช่วยผู้กำกับ มี “พี่ต้น ชานนท์” เป็นผู้กำกับ อยากให้ทุกคนติดตามและเป็นกำลังใจให้ทีม “ใจเกเร” ด้วยนะคะ”
รวมผลงานเด่น
ละครโทรทัศน์
- พระจันทร์แดง
- ผู้ยิ่งใหญ่
- มนต์รักอสูร
- เหนือเมฆ
ภาพยนตร์
- ผีหัวขาด
- วิญญาณ โลก คน ตาย
- ศพ อาจารย์ใหญ่
- ปายอินเลิฟ
- ใครฆ่า
ช่องทางติดตาม
- Facebook: Natthamonkarn Zanarun Srinikornchot
- Instagram: run_natthamonkarn
- Fanpage: Runways.Natthamonkarn
