บันเทิง

ประวัติ “รัล ณัทธมนกาญจน์” อดีตนักแสดง ยุค 90 สวยแซ่บครบรส ยังเป๊ะปังไม่มีเปลี่ยน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 10:30 น.| อัปเดต: 05 มี.ค. 2569 10:30 น.
108
Biography of Run Natthamonkan, a former actress from the 90s. Beautiful, sassy, and full of charm; still stunning and unchanged.

เปิดประวัติ “รัล ณัทธมนกาญจน์” อดีตเซ็กซี่สตาร์ จากเวทีสาวแฮ็คสู่บทบาทใหม่ ผันตัวเป็นบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวและนักธุรกิจสาวสวยในวัย 41 ปี

หากเอ่ยชื่อ รัล ณัทธมนกาญจน์ เชื่อว่าแฟนละครยุค 90 คงคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดี กับภาพจำของนักแสดงสาวสวยเจ้าบทบาท ที่แจ้งเกิดจากเวทีประกวดสาวแฮ็ค และฝากผลงานการแสดงไว้มากมายทั้งละครและภาพยนตร์ โดยเฉพาะภาพลักษณ์ความเซ็กซี่ที่ทำให้เธอกลายเป็นขวัญใจหนุ่มๆ ทั่วประเทศ แต่น่าเสียดายที่ช่วงหลังเธอห่างหายจากหน้าจอไป จนหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าตอนนี้เธอไปทำอะไรและมีความเป็นอยู่อย่างไรบ้าง

วันนี้เราจะพาไปย้อนเส้นทางบันเทิงและอัปเดตชีวิตปัจจุบันของ รัล ณัทธมนกาญจน์ สาวเก่งมากความสามารถ ที่แม้จะห่างหายจากงานแสดงไปบ้าง แต่ชีวิตนอกจอของเธอก็ยังมีสีสันและน่าติดตามไม่แพ้กัน ทั้งบทบาทนักธุรกิจ บล็อกเกอร์ท่องเที่ยว และการเตรียมตัวกลับมาทวงบัลลังก์ในวงการบันเทิงอีกครั้ง

ประวัติ รัล ณัทธมนกาญจน์

  • ชื่อ-นามสกุล: ณัทธมนกาญจน์ ศรีนิกรโชติ (ชื่อเดิม นพวรรณ ศรีนิกร)
  • วันเกิด: 6 สิงหาคม พ.ศ. 2527 (ปัจจุบันอายุ 41 ปี)
  • การศึกษา: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ความสามารถพิเศษ: รำไทย, ร้องเพลง, มวยไทย, ยิมนาสติก
  • กีฬาที่ชื่นชอบ: วิ่ง, บาสเกตบอล, มวยไทย
  • อาชีพปัจจุบัน: บล็อกเกอร์ท่องเที่ยว, นักแสดงอิสระ
รัล ณัทธมนกาญจน์ อดีตนางเอกสาว ยุค 90
IG/ @run_natthamonkarn

เส้นทางสู่วงการบันเทิง

รัล ณัทธมนกาญจน์ ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดเวที “สาวแฮ็ค ปี 2000” และสามารถคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 มาครองได้สำเร็จ ก่อนจะได้เซ็นสัญญาเข้าสังกัดของ “มด นพพร วาทิน” ผ่านการแนะนำของ “ตุ๊ด นาฬิกา” นักปั้นมือทองในยุคนั้น

ผลงานแจ้งเกิดชิ้นแรกของเธอคือละครเรื่อง “พระจันทร์แดง” ที่ได้ประกบคู่กับพระเอกตลอดกาลอย่าง “นก ฉัตรชัย เปล่งพานิช” ตามมาด้วยภาพยนตร์เรื่องแรกที่สร้างชื่อเสียงให้เธอเป็นที่รู้จักในวงกว้างอย่าง “ผีหัวขาด” จากนั้นเธอก็มีผลงานการแสดงอย่างต่อเนื่อง และค่อยๆ ปรับลุคมาเป็นสาวเซ็กซี่จนกลายเป็นภาพจำติดตัว

ชีวิตปัจจุบันและการสูญเสีย

หลังจากห่างหายจากหน้าจอไปพักใหญ่ ปัจจุบัน รัล ณัทธมนกาญจน์ ได้ผันตัวมาเป็นนักแสดงอิสระ รับงานพิธีกร และเป็นบล็อกเกอร์สายท่องเที่ยว เจ้าของเพจ “Runways.Natthamonkarn” ที่พาทุกคนไปสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวและรีวิวที่พักสวยๆ จนมีผู้ติดตามจำนวนไม่น้อย

แม้ชีวิตในบทบาทใหม่จะมีความสุขกับการเดินทาง แต่ รัล ณัทธมนกาญจน์ ก็ต้องเผชิญกับข่าวเศร้าที่สุดในชีวิต เมื่อเธอได้ออกมาเปิดเผยผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่า ได้สูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับจากการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับครอบครัวเป็นอย่างมาก

IG/ @run_natthamonkarn

เมื่อปี 2565 รัล ณัทธมนกาญจน์ เคยให้สัมภาษณ์ว่า “ตอนนี้ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ค่ะ มีเปิดร้านอาหาร ร้านขายของ ทำรีสอร์ทที่เชียงใหม่ สาเหตุที่หายไปจากวงการ เพราะไม่มีใครจ้าง ทางผู้จัดคิดว่าเราออกจากวงการไปแล้วมั้ง บางคนก็คิดว่าแต่งงานมีครอบครัว หรือมีเสี่ยเลี้ยงไปแล้วหรือเปล่า ยืนยันไม่มีเสี่ยเลี้ยงหรือแอบแต่งงาน ยังอยู่คนเดียวเหมือนเดิม อยากกลับเข้ามาทำงานในวงการ ล่าสุดก็มีภาพยนตร์เรื่อง ใครฆ่า แต่ไม่รู้จะฉายเมื่อไหร่ อยากกลับไปเล่นละคร บทอะไรก็ได้รับได้หมด”

“รันเข้าใจวงการนะ สมัยนี้ต้องมีค่ายมีสังกัดถึงจะมีงาน ดาราใหม่ๆ ก็เยอะขึ้น อายุเราก็มาก ขึ้น บางคนอาจลืมเราไปแล้วก็ได้ ส่วนที่มีข่าวว่าตกอับ ความจริงไม่ได้ตกอับอะไรนะ ยังทำงานของเราเพียงแต่ไม่ได้ออกสื่อ หายไปจากหน้าจอทีวี คนเลยมองว่าเป็นดาราตกอับ ตกกระป๋อง แล้วแต่จะลือกันไป”

“ถามว่าโกรธไหม ไม่โกรธหรอก วงการบันเทิงมันก็ต้องมีข่าวแบบนี้แหละ ดารามีรุ่งมีร่วง บางคนหายหน้าหายตาไปนานก็ถูกลือว่าตกอับ ตอนนี้รันเริ่มๆ กลับมารับงานบ้างแล้ว อย่างล่าสุดกทำละครสั้นลงยูทูป ช่อง “ใจเกเร เพราะทุกคนเท่าเทียม” เป็นละครสั้นนำเสนอความเท่าเทียมเป็นหลัก มีทั้งแสดงเองด้วยและก็เป็นผู้ช่วยผู้กำกับ มี “พี่ต้น ชานนท์” เป็นผู้กำกับ อยากให้ทุกคนติดตามและเป็นกำลังใจให้ทีม “ใจเกเร” ด้วยนะคะ”

รวมผลงานเด่น

ละครโทรทัศน์

  • พระจันทร์แดง
  • ผู้ยิ่งใหญ่
  • มนต์รักอสูร
  • เหนือเมฆ

ภาพยนตร์

  • ผีหัวขาด
  • วิญญาณ โลก คน ตาย
  • ศพ อาจารย์ใหญ่
  • ปายอินเลิฟ
  • ใครฆ่า
IG/ @run_natthamonkarn
IG/ @run_natthamonkarn
IG/ @run_natthamonkarn
IG/ @run_natthamonkarn

ช่องทางติดตาม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ซีเค เจิง ซีอีโอ Fastwork โพสต์เดือดท้า บังแจ็ค และ CSI LA ขุดหลักฐานคดีลวนลามที่อเมริกา ข่าว

ซีเค จัดหนัก! ให้ 15 วัน บังแจ็ค-CSI LA หาหลักฐานคดีฉาว ถ้ามั่วต้องขอโทษ

58 วินาที ที่แล้ว
เปิดขุมทรัพย์ ท็อป วราวุธ รวยมาก 497 ล้าน ไม่มีหนี้สิน เศรษฐกิจ

เปิดขุมทรัพย์ ท็อป วราวุธ รวยมาก 497 ล้าน ไม่มีหนี้สิน

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กางไทมไลน์เปิดประชุมสภา คาดเลือกประธานสภา ช่วงเดือนมีนาคม

10 นาที ที่แล้ว
ตร.อยุธยา แจงจับชายป่วย เส้นเลือดสมองแตก คิดว่าเมา ยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย ข่าว

ตร.อยุธยา แจงจับชายป่วย เส้นเลือดสมองแตก คิดว่าเมา ยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

18 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เฉลยไวรัล สาวนั่งงอนแฟนกลางถนน ปาของ-เขวี้ยงรองเท้า ที่แท้เพราะสาเหตุนี้

22 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“วันนอร์” ชื่นชม “อนุทิน” วางตัวเป็นกลาง เตรียมเช่าเครื่องบินพาคนไทยกลับ

30 นาที ที่แล้ว
รวบ &quot;อดีตนาวิกโยธิน&quot; ค้านสงครามอิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

คลิปเดือด! อดีตนาวิกโยธิน ค้านสงครามอิหร่าน ถูกตำรวจรวบจนแขนหักกลางสภาสหรัฐฯ

34 นาที ที่แล้ว
ในหลวง-พระราชินี เสร็จฯ ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อน พระแก้วมรกต ข่าว

ในหลวง-พระราชินี เสร็จฯ ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อน พระแก้วมรกต

45 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัยชนะ” ยืนยัน “พรรคประชาธิปัตย์” มีเอกภาพ ปัดดีลแอบร่วม รบ.

48 นาที ที่แล้ว
ศาลไต้หวัน สั่งจำคุก 2 สาวไทย แอบยัดเฮโรอีน เข้าช่องคลอด-กลืนลงท้อง เข้าประเทศ ข่าวต่างประเทศ

ศาลไต้หวัน สั่งจำคุก 2 สาวไทย ลอบยัดเฮโรอีน เข้าทวารหนัก-กลืนลงท้อง เข้าประเทศ

50 นาที ที่แล้ว
&quot;น็อต วรฤทธิ์&quot; โพสต์ซึ้งถึง &quot;ม้า อรนภา&quot; ยกย่องหัวใจแกร่ง ยืนหยัดในอุดมการณ์ บันเทิง

น็อต วรฤทธิ์ โพสต์ซึ้งถึง ม้า อรนภา ยกย่องความอดทน ยืนหยัดในอุดมการณ์

56 นาที ที่แล้ว
ทนายแก้ว มนต์ชัย เข้าพิธีอุปสมบทแล้วที่วัดตาลเอน อยุธยา ข่าว

ภาพล่าสุด ทนายแก้ว ห่มผ้าเหลือง ใบหน้าเปี่ยมสุข รับฉายาทางธรรม ‘คัมภีรปัญโญ’

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย &quot;อากงจุน&quot; เจ้าของฮาตาริ มหาเศรษฐีบริจาค 900 ล้าน เสียชีวิตแล้ว ข่าว

อาลัย “อากงจุน” เจ้าของฮาตาริ มหาเศรษฐีบริจาค 900 ล้าน เสียชีวิตแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ใจหาย! ภาพล่าสุดตลาดดัง 20 ปีก่อน กลายสภาพเป็นที่ร้าง เงียบเหงา ไร้คนเดิน หวนนึกถึงวันเก่าๆ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปู่มะกันประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต แยกเดียวกับที่ปู่เรียกร้องให้ติดไฟจราจร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจาะสนามสอบเตรียมอุดมฯ 69: อัตราแข่งขัน 1:10 ข่าว

ทุบสถิติ 18 ปี ยอดสมัคร เตรียมอุดมศึกษา 69 พุ่งเฉียด 1.4 หมื่นคน อัตราแข่งขัน 1:9

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
Biography of Run Natthamonkan, a former actress from the 90s. Beautiful, sassy, and full of charm; still stunning and unchanged. บันเทิง

ประวัติ “รัล ณัทธมนกาญจน์” อดีตนักแสดง ยุค 90 สวยแซ่บครบรส ยังเป๊ะปังไม่มีเปลี่ยน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิหร่าน โกหกคำโต ถล่มเรือบรรทุกเครื่องบิน &quot;ลินคอล์น&quot; ของสหรัฐ ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน โกหกคำโต ถล่มเรือบรรทุกเครื่องบิน “ลินคอล์น” ของสหรัฐ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัล ณัทธมนกาญจน์ ปัดเอี่ยวลงทุนซีรีส์วาย 10 ล้าน บันเทิง

รัล ณัทธมนกาญจน์ โต้หลอกลงทุนทำซีรีส์ 10 ล้าน ลั่น ไม่ชอบมีปัญหากับใคร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาล วอนประชาชนในตะวันออกกลางดูแลสุขภาพจิต พร้อมเปิดช่องทางช่วยเหลือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาทีชีวิต! มิ้นท์ นวินดา ลูกชิ้นติดคอขณะถ่ายรายการ ไม่มีใครรู้ ทำแฟนคลับอดห่วงไม่ได้ บันเทิง

นาทีชีวิต! มิ้นท์ นวินดา ลูกชิ้นติดคอขณะถ่ายรายการ ไม่มีใครรู้ ทำแฟนคลับอดห่วงไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วุ่นพัทยา 2 สาวสองวิ่งเปลือยกลางถนน ไล่ทวงเงินนักท่องเที่ยวอินเดีย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันนี้ 5 มี.ค. 69 เช็กราคา 4 ปั๊มดัง จับตาสัญญาณดีเซลโลกพุ่ง เศรษฐกิจ

ราคาน้ำมันวันนี้ 5 มี.ค. 69 เช็กราคา 4 ปั๊มดัง จับตาสัญญาณดีเซลโลกพุ่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อาลัย ซูเปอร์โมเดลยุค 80 เสียชีวิตวัย 62 ปี หลังต่อสู้กับโรคมะเร็ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขิง ชุติกาญจน์ ลาออกรองโฆษกพรรครักชาติ อุดมการณ์ไปต่อกันไม่ได้ บันเทิง

ขิง ชุติกาญจน์ ลาออกรองโฆษกพรรครักชาติ อุดมการณ์ไปต่อกันไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 10:30 น.| อัปเดต: 05 มี.ค. 2569 10:30 น.
108
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ซีเค เจิง ซีอีโอ Fastwork โพสต์เดือดท้า บังแจ็ค และ CSI LA ขุดหลักฐานคดีลวนลามที่อเมริกา

ซีเค จัดหนัก! ให้ 15 วัน บังแจ็ค-CSI LA หาหลักฐานคดีฉาว ถ้ามั่วต้องขอโทษ

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569
เปิดขุมทรัพย์ ท็อป วราวุธ รวยมาก 497 ล้าน ไม่มีหนี้สิน

เปิดขุมทรัพย์ ท็อป วราวุธ รวยมาก 497 ล้าน ไม่มีหนี้สิน

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569

กางไทมไลน์เปิดประชุมสภา คาดเลือกประธานสภา ช่วงเดือนมีนาคม

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569
ตร.อยุธยา แจงจับชายป่วย เส้นเลือดสมองแตก คิดว่าเมา ยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

ตร.อยุธยา แจงจับชายป่วย เส้นเลือดสมองแตก คิดว่าเมา ยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569
Back to top button