ทุบสถิติ 18 ปี ยอดสมัคร เตรียมอุดมศึกษา 69 พุ่งเฉียด 1.4 หมื่นคน อัตราแข่งขัน 1:9

เผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 10:35 น.| อัปเดต: 05 มี.ค. 2569 10:36 น.
เจาะสนามสอบเตรียมอุดมฯ 69: อัตราแข่งขัน 1:10

ศึกชิงเก้าอี้ 1,520 ที่นั่ง รร. เตรียมอุดมศึกษา เปิดอัตราแข่งขันเฉลี่ยกว่า 9 คนต่อ 1 ที่นั่ง สาย ภาษา-คณิต แข่งดุสุด เช็กไทม์ไลน์สอบจริงที่อิมแพ็ค เมืองทองฯ 7 มี.ค. นี้

สมรภูมิการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2569 หรือ #TU89 กลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการศึกษาไทย เมื่อยอดผู้สมัครสอบพุ่งทะยานปิดที่ 13,895 คน ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดในรอบ 18 ปี โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 534 คน (คิดเป็นประมาณ 4%)

เจาะลึกอัตราการแข่งขัน “ภาษา-คณิต” เบียดหนักกว่า “วิทย์-คณิต”

ปีนี้ทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปิดรับนักเรียนทั้งหมด 1,520 ที่นั่ง เมื่อเทียบกับจำนวนผู้สมัครเกือบ 1.4 หมื่นคน ทำให้อัตราการแข่งขันเฉลี่ยทั้งระบบอยู่ที่ประมาณ 9.14 คน ต่อ 1 ที่นั่ง

อย่างไรก็ตาม เมื่อเจาะลึกรายแผนการเรียน พบตัวเลขที่น่าตกใจ ดังนี้

สายวิทย์-คณิต

  • ยังคงครองแชมป์จำนวนผู้สมัครสูงสุดที่ 10,220 คน เพื่อชิง 1,000 ที่นั่ง คิดเป็นอัตราแข่งขันประมาณ 10.22 คน ต่อ 1 ที่นั่ง

สายภาษา-คณิต (ศิลป์-คำนวณ)

  • กลายเป็นสายที่ “เข้ายากที่สุด” ในเชิงสถิติปีนี้ โดยมีผู้สมัคร 1,245 คน แย่งชิงเพียง 120 ที่นั่ง คิดเป็นอัตราแข่งขันสูงถึง 10.38 คน ต่อ 1 ที่นั่ง
สรุปครบ! ไทม์ไลน์สอบ-ประกาศผล-รายงานตัว เตรียมอุดมศึกษา 69
Triamudom Family สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

สำหรับสายภาษาต่างประเทศ (ศิลป์-ภาษา) อัตราการแข่งขันลดหลั่นกันไป ดังนี้

  • ภาษาจีน: 1 ต่อ 8.35 (สมัคร 668 รับ 80)

  • ภาษาเกาหลี: 1 ต่อ 6.25 (สมัคร 250 รับ 40)

  • ภาษาญี่ปุ่น: 1 ต่อ 5.83 (สมัคร 466 รับ 80)

  • ภาษาสเปน: 1 ต่อ 5.70 (สมัคร 228 รับ 40)

  • ภาษาฝรั่งเศส: 1 ต่อ 5.39 (สมัคร 431 รับ 80)

  • ภาษาเยอรมัน: 1 ต่อ 4.84 (สมัคร 387 รับ 80)

ไทม์ไลน์สอบ #TU89 และสิ่งที่ต้องเตรียมตัว

  • 5 – 6 มี.ค. 2569 (วันนี้-พรุ่งนี้): ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบผ่านระบบรับสมัครออนไลน์

  • 7 มี.ค. 2569 (วันสอบจริง): ณ สนามสอบ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

  • 17 มี.ค. 2569: ประกาศผลสอบ และรายงานตัว

  • 21 มี.ค. 2569: วันมอบตัว

เปิดกฎเหล็ก #TU89: เช็กข้อห้าม-สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนสอบจริง 7 มี.ค. นี้
Triam Udom Open House 2026

ข้อควรระวังหน้าสนามสอบ

โรงเรียนเน้นย้ำเรื่องระเบียบการเข้าห้องสอบอย่างเคร่งครัด สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าได้แก่ บัตรประจำตัวผู้สอบ, บัตรประชาชน, ดินสอ 2B, และปากกาสีน้ำเงิน ส่วนสิ่งของต้องห้าม ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ อาหาร และน้ำดื่ม

สรุปตาราง: ยอดสมัคร vs ที่นั่งสอบ เตรียมอุดมศึกษา 2569 (#TU89)

แผนการเรียน จำนวนที่รับ (คน) ยอดผู้สมัคร (คน) อัตราการแข่งขัน (ต่อ 1 ที่นั่ง)
ภาษา-คณิต 120 1,245 1 : 10.38
วิทย์-คณิต 1,000 10,220 1 : 10.22
ภาษา-จีน 80 668 1 : 8.35
ภาษา-เกาหลี 40 250 1 : 6.25
ภาษา-ญี่ปุ่น 80 466 1 : 5.83
ภาษา-สเปน 40 228 1 : 5.70
ภาษา-ฝรั่งเศส 80 431 1 : 5.39
ภาษา-เยอรมัน 80 387 1 : 4.84
รวมทั้งสิ้น 1,520 13,895 1 : 9.14
(ข้อมูลอ้างอิงจาก: www.thairath.co.th และ Triam Udom Open House 2026)

FAQ คำถามพบบ่อย สอบเตรียมอุดมฯ 69

Q: ตรวจสอบที่นั่งสอบได้ที่ไหน?

A: สามารถตรวจสอบได้ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ของโรงเรียน ในวันที่ 5-6 มี.ค. 2569

Q: สนามสอบอยู่ที่ไหน?

A: อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี (ควรวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเนื่องจากจำนวนคนสอบเกือบ 1.4 หมื่นคน)

Q: ประกาศผลสอบวันไหน?

A: วันที่ 17 มีนาคม 2569 พร้อมกับการรายงานตัวในวันเดียวกัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจาก

