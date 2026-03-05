ทุบสถิติ 18 ปี ยอดสมัคร เตรียมอุดมศึกษา 69 พุ่งเฉียด 1.4 หมื่นคน อัตราแข่งขัน 1:9
ศึกชิงเก้าอี้ 1,520 ที่นั่ง รร. เตรียมอุดมศึกษา เปิดอัตราแข่งขันเฉลี่ยกว่า 9 คนต่อ 1 ที่นั่ง สาย ภาษา-คณิต แข่งดุสุด เช็กไทม์ไลน์สอบจริงที่อิมแพ็ค เมืองทองฯ 7 มี.ค. นี้
สมรภูมิการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2569 หรือ #TU89 กลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการศึกษาไทย เมื่อยอดผู้สมัครสอบพุ่งทะยานปิดที่ 13,895 คน ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดในรอบ 18 ปี โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 534 คน (คิดเป็นประมาณ 4%)
เจาะลึกอัตราการแข่งขัน “ภาษา-คณิต” เบียดหนักกว่า “วิทย์-คณิต”
ปีนี้ทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปิดรับนักเรียนทั้งหมด 1,520 ที่นั่ง เมื่อเทียบกับจำนวนผู้สมัครเกือบ 1.4 หมื่นคน ทำให้อัตราการแข่งขันเฉลี่ยทั้งระบบอยู่ที่ประมาณ 9.14 คน ต่อ 1 ที่นั่ง
อย่างไรก็ตาม เมื่อเจาะลึกรายแผนการเรียน พบตัวเลขที่น่าตกใจ ดังนี้
สายวิทย์-คณิต
- ยังคงครองแชมป์จำนวนผู้สมัครสูงสุดที่ 10,220 คน เพื่อชิง 1,000 ที่นั่ง คิดเป็นอัตราแข่งขันประมาณ 10.22 คน ต่อ 1 ที่นั่ง
สายภาษา-คณิต (ศิลป์-คำนวณ)
- กลายเป็นสายที่ “เข้ายากที่สุด” ในเชิงสถิติปีนี้ โดยมีผู้สมัคร 1,245 คน แย่งชิงเพียง 120 ที่นั่ง คิดเป็นอัตราแข่งขันสูงถึง 10.38 คน ต่อ 1 ที่นั่ง
สำหรับสายภาษาต่างประเทศ (ศิลป์-ภาษา) อัตราการแข่งขันลดหลั่นกันไป ดังนี้
-
ภาษาจีน: 1 ต่อ 8.35 (สมัคร 668 รับ 80)
-
ภาษาเกาหลี: 1 ต่อ 6.25 (สมัคร 250 รับ 40)
-
ภาษาญี่ปุ่น: 1 ต่อ 5.83 (สมัคร 466 รับ 80)
-
ภาษาสเปน: 1 ต่อ 5.70 (สมัคร 228 รับ 40)
-
ภาษาฝรั่งเศส: 1 ต่อ 5.39 (สมัคร 431 รับ 80)
-
ภาษาเยอรมัน: 1 ต่อ 4.84 (สมัคร 387 รับ 80)
ไทม์ไลน์สอบ #TU89 และสิ่งที่ต้องเตรียมตัว
-
5 – 6 มี.ค. 2569 (วันนี้-พรุ่งนี้): ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบผ่านระบบรับสมัครออนไลน์
-
7 มี.ค. 2569 (วันสอบจริง): ณ สนามสอบ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
-
17 มี.ค. 2569: ประกาศผลสอบ และรายงานตัว
-
21 มี.ค. 2569: วันมอบตัว
ข้อควรระวังหน้าสนามสอบ
โรงเรียนเน้นย้ำเรื่องระเบียบการเข้าห้องสอบอย่างเคร่งครัด สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าได้แก่ บัตรประจำตัวผู้สอบ, บัตรประชาชน, ดินสอ 2B, และปากกาสีน้ำเงิน ส่วนสิ่งของต้องห้าม ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ อาหาร และน้ำดื่ม
สรุปตาราง: ยอดสมัคร vs ที่นั่งสอบ เตรียมอุดมศึกษา 2569 (#TU89)
|แผนการเรียน
|จำนวนที่รับ (คน)
|ยอดผู้สมัคร (คน)
|อัตราการแข่งขัน (ต่อ 1 ที่นั่ง)
|ภาษา-คณิต
|120
|1,245
|1 : 10.38
|วิทย์-คณิต
|1,000
|10,220
|1 : 10.22
|ภาษา-จีน
|80
|668
|1 : 8.35
|ภาษา-เกาหลี
|40
|250
|1 : 6.25
|ภาษา-ญี่ปุ่น
|80
|466
|1 : 5.83
|ภาษา-สเปน
|40
|228
|1 : 5.70
|ภาษา-ฝรั่งเศส
|80
|431
|1 : 5.39
|ภาษา-เยอรมัน
|80
|387
|1 : 4.84
|รวมทั้งสิ้น
|1,520
|13,895
|1 : 9.14
|(ข้อมูลอ้างอิงจาก: www.thairath.co.th และ Triam Udom Open House 2026)
FAQ คำถามพบบ่อย สอบเตรียมอุดมฯ 69
Q: ตรวจสอบที่นั่งสอบได้ที่ไหน?
A: สามารถตรวจสอบได้ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ของโรงเรียน ในวันที่ 5-6 มี.ค. 2569
Q: สนามสอบอยู่ที่ไหน?
A: อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี (ควรวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเนื่องจากจำนวนคนสอบเกือบ 1.4 หมื่นคน)
Q: ประกาศผลสอบวันไหน?
A: วันที่ 17 มีนาคม 2569 พร้อมกับการรายงานตัวในวันเดียวกัน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สมัครสอบ ก.พ. 69 รอบ Paper & Pencil เช็ก 3 จุดสำคัญ พลาดแล้วรอปีหน้า
- สมัครสอบ ก.พ. 69 ระบบล่ม คนแห่เข้าจนเว็บค้าง สำนักงาน ก.พ. ประกาศเลื่อนเวลาวุ่น
- ประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 ภาคใต้ เช็กคะแนน-รายชื่อ ผู้ผ่านภาค ก-ข ล่าสุด
ข้อมูลจาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: