ปู่มะกันประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต แยกเดียวกับที่ปู่เรียกร้องให้ติดไฟจราจร
ปู่มะกันประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิต บนแยกเดียวกันกับที่เรียกร้องให้ติดไฟจราจร หลังจากที่ภรรยาของเขาเสียชีวิตบนสี่แยกนี้
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม สำนักข่าว 9NEWS รายงานว่า นาย เจอร์จี โกลเบิร์ก วัย 82 ปี ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตที่แยกจราจรในรัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยแยกจราจรที่เขาเสียชีวิตนั้นเป็นแยกเดียวกันกับที่ภรรยาของเขาเสียชีวิตเมื่อปี 2567
ซึ่งจากการตายของภรรยาเขาทำให้เขาได้เรียกร้องให้มีการติดตั้งไฟจราจรที่แยกดังกล่าว ทว่าตลอดสองปีที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้มีการติดตั้งไฟจราจรที่แยกดังกล่าว ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่แย้งว่าไม่จำเป็นต้องติดไฟจราจรเพราะจะทำให้การจราจรติดขัดมากขึ้น
โดยหลังเหตุสลดดังกล่าวทางโฆษกประจำเมืองได้กล่าวว่า พวกเขาคอยติดตามคำร้องของนายโกลเบิร์กมาตลอด ซึ่งในระหว่างนี้พวกเขาจะเพิ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร และจะหาแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวต่อไป
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นายโกลเบิร์กเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นว่า สาเหตุที่เขาเรียกร้องให้มีการติดไฟจราจร เพราะเขาไม่อยากให้ใครต้องมาสูญเสียคนรักแบบเขาอีก พร้อมกล่าวว่าเขาไม่อยากให้การตายของภรรยาเขาสูญเปล่า และมันจะช่วยให้ผมคลายความเศร้าโศกจากการสูญเสียภรรยาได้มากทีเดียว
