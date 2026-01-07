ข่าว

สมัครสอบ ก.พ. 69 ระบบล่ม คนแห่เข้าจนเว็บค้าง สำนักงาน ก.พ. ประกาศเลื่อนเวลาวุ่น

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 09:57 น.| อัปเดต: 07 ม.ค. 2569 09:59 น.
92
ผู้สมัครสอบ ก.พ. 69 พบปัญหาระบบล่มไม่สามารถเข้าใช้งานได้
สำนักงาน ก.พ.

สอบข้าราชการเซ็ง สมัครสอบ ก.พ. 69 รอบ e-Exam วันแรกระบบล่มถ้วนหน้า หลังคนแห่เข้าใช้งานถล่มทลายตั้งแต่เปิดระบบ 08.30 น. ล่าสุดเวลา 09.51 น. เว็บไซต์ยังเข้าใช้งานไม่ได้

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2569 ซึ่งเป็นวันแรกที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Exam ประจำปี 2569 ทีมข่าว The Thaiger รายงานว่าเกิดปัญหาหน้าเว็บไซต์ระบบสมัครสอบขัดข้อง ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติ

การรับสมัครมีกำหนดการเริ่มต้นในเวลา 08.30 น. ผ่านทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th แต่เพียงไม่กี่นาทีหลังจากเปิดระบบ ผู้สมัครจำนวนมากพบปัญหาไม่สามารถเข้าหน้าเว็บไซต์ได้ เนื่องจากมีผู้เข้าใช้งานพร้อมกันจำนวนมหาศาลเพื่อชิงที่นั่งสอบที่มีจำกัด

เว็บไซต์สมัครสอบ ก.พ. 69 ค้างเนื่องจากมีผู้ใช้งานจำนวนมาก
สำนักงาน ก.พ.

ต่อมาเวลา 08.37 น. สำนักงาน ก.พ. ได้ออกประกาศแจ้งผู้สมัครสอบว่า ขอเลื่อนเวลาเปิดรับสมัครสอบเป็นเวลา 09.00 น. พร้อมกล่าวขออภัยในความไม่สะดวก

อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงกำหนดเวลาใหม่และล่วงเลยมาจนถึงเวลา 09.51 น. ผู้สื่อข่าวตรวจสอบพบว่า เว็บไซต์ระบบสมัครสอบยังคงอยู่ในสภาวะล่ม และยังไม่สามารถเข้าใช้งานเพื่อกรอกข้อมูลสมัครสอบได้ สร้างความกังวลใจให้กับผู้สมัครที่เฝ้ารอชิงที่นั่งสอบในศูนย์สอบต่าง ๆ ทั่วประเทศ

สำหรับปีนี้ สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแบบ e-Exam จนถึงวันที่ 27 มกราคม 2569 หรือจนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม หากมีความคืบหน้าเรื่องการกลับมาใช้งานได้ของระบบ ทีมข่าวจะรายงานให้ทราบทันที

ความไม่สะดวกในการสมัครสอบ ก.พ. 69 ทำให้ผู้สมัครวิตกกังวล
สำนักงาน ก.พ.

