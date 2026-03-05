ข่าวดาราบันเทิง

ขิง ชุติกาญจน์ ลาออกรองโฆษกพรรครักชาติ อุดมการณ์ไปต่อกันไม่ได้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 09:45 น.| อัปเดต: 05 มี.ค. 2569 09:45 น.
67
ขิง ชุติกาญจน์ ลาออกรองโฆษกพรรครักชาติ อุดมการณ์ไปต่อกันไม่ได้

“ขิง ชุติกาญจน์” ประกาศลาออกรองโฆษกพรรครักชาติ เผยอุดมการณ์ทางการเมืองไปต่อกันไม่ได้

อดีตนางงามดังเวที MUT สายสปีช ขิง ชุติกาญจน์ สุวรรณโคตร ได้โพสต์ข้อความประกาศผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบถึงการยุติบทบาทในตำแหน่งรองโฆษกพรรครักชาติ และได้ลาออกจากการทำงานร่วมกับพรรคอย่างเป็นทางการ มีผลไปตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา

ขิง ชุติกาญจน์ ได้เปิดใจถึงสาเหตุสำคัญในการตัดสินใจครั้งนี้ว่า เกิดจากทิศทางและอุดมการณ์ของพรรคที่มีความชัดเจนมากขึ้นตามกาลเวลา ซึ่งปรากฏให้เห็นถึงความแตกต่างจากปณิธานทางการเมืองที่ตนเองยึดมั่น ด้วยบทบาทของ “รองโฆษกพรรค” ที่จำเป็นต้องทำหน้าที่สะท้อนเจตนารมณ์ของพรรคอย่างเต็มที่ การอยู่ในตำแหน่งต่อไปจึงไม่สอดคล้องกับความเชื่อและอุดมการณ์ส่วนตัวอีกต่อไป จึงตัดสินใจยุติบทบาทเพื่อรักษาความตรงไปตรงมาทางการเมือง และเปิดโอกาสให้พรรคได้เดินหน้าตามแนวทางของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ

ขิง ชุติกาญจน์ ลาออกรองโฆษกพรรครักชาติ อุดมการณ์การไปต่อกันไม่ได้

เมื่อย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้น ขิง ชุติกาญจน์ ระบุว่า การตัดสินใจเข้าร่วมงานกับพรรครักชาติเกิดจากความเชื่อที่ว่า พรรคการเมืองใหม่แห่งนี้จะเป็นพื้นที่แห่งความหวังในการสร้างพลวัตใหม่ให้การเมืองไทย ตั้งใจที่จะผลักดันการเมืองแนวทางสายกลางที่เน้นการปฏิบัติจริง เพื่อหาจุดกึ่งกลางให้ฝ่ายเสรีนิยมและอนุรักษนิยมสามารถทำงานร่วมกันได้เพื่อประโยชน์ของประชาชน

ตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมา เธอได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ผลักดันนโยบายที่ตอบโจทย์ชีวิตประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ สตรี และกลุ่มรากหญ้า แม้นโยบายเหล่านี้จะยังไม่ได้ถูกผลักดันต่อในชั้นนิติบัญญัติ แต่เธอก็หวังว่าการริเริ่มแนวคิดดังกล่าวในพรรคที่มีจุดยืนอนุรักษนิยมชัดเจน จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวได้

ในตอนท้ายของการแถลง น.ส.ชุติกาญจน์ ยืนยันอย่างหนักแน่นว่า ตนเองยังคงยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย ความเสมอภาค และความถูกต้อง โดยตั้งเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างสังคมที่เจริญก้าวหน้าและประชาชนทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน แม้บทบาทกับพรรคจะสิ้นสุดลง แต่ความมุ่งมั่นในการทำงานรับใช้ประชาชนยังคงอยู่ และพร้อมจะสานต่อภารกิจทางการเมืองต่อไปไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม

ขิง ชุติกาญจน์ ลาออกรองโฆษกพรรครักชาติ อุดมการณ์การไปต่อกันไม่ได้

อ่านข่าวที่เกียวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ซีเค เจิง ซีอีโอ Fastwork โพสต์เดือดท้า บังแจ็ค และ CSI LA ขุดหลักฐานคดีลวนลามที่อเมริกา ข่าว

ซีเค จัดหนัก! ให้ 15 วัน บังแจ็ค-CSI LA หาหลักฐานคดีฉาว ถ้ามั่วต้องขอโทษ

2 นาที ที่แล้ว
เปิดขุมทรัพย์ ท็อป วราวุธ รวยมาก 497 ล้าน ไม่มีหนี้สิน เศรษฐกิจ

เปิดขุมทรัพย์ ท็อป วราวุธ รวยมาก 497 ล้าน ไม่มีหนี้สิน

11 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กางไทมไลน์เปิดประชุมสภา คาดเลือกประธานสภา ช่วงเดือนมีนาคม

12 นาที ที่แล้ว
ตร.อยุธยา แจงจับชายป่วย เส้นเลือดสมองแตก คิดว่าเมา ยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย ข่าว

ตร.อยุธยา แจงจับชายป่วย เส้นเลือดสมองแตก คิดว่าเมา ยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

20 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เฉลยไวรัล สาวนั่งงอนแฟนกลางถนน ปาของ-เขวี้ยงรองเท้า ที่แท้เพราะสาเหตุนี้

23 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“วันนอร์” ชื่นชม “อนุทิน” วางตัวเป็นกลาง เตรียมเช่าเครื่องบินพาคนไทยกลับ

32 นาที ที่แล้ว
รวบ &quot;อดีตนาวิกโยธิน&quot; ค้านสงครามอิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

คลิปเดือด! อดีตนาวิกโยธิน ค้านสงครามอิหร่าน ถูกตำรวจรวบจนแขนหักกลางสภาสหรัฐฯ

35 นาที ที่แล้ว
ในหลวง-พระราชินี เสร็จฯ ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อน พระแก้วมรกต ข่าว

ในหลวง-พระราชินี เสร็จฯ ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อน พระแก้วมรกต

46 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัยชนะ” ยืนยัน “พรรคประชาธิปัตย์” มีเอกภาพ ปัดดีลแอบร่วม รบ.

50 นาที ที่แล้ว
ศาลไต้หวัน สั่งจำคุก 2 สาวไทย แอบยัดเฮโรอีน เข้าช่องคลอด-กลืนลงท้อง เข้าประเทศ ข่าวต่างประเทศ

ศาลไต้หวัน สั่งจำคุก 2 สาวไทย ลอบยัดเฮโรอีน เข้าทวารหนัก-กลืนลงท้อง เข้าประเทศ

51 นาที ที่แล้ว
&quot;น็อต วรฤทธิ์&quot; โพสต์ซึ้งถึง &quot;ม้า อรนภา&quot; ยกย่องหัวใจแกร่ง ยืนหยัดในอุดมการณ์ บันเทิง

น็อต วรฤทธิ์ โพสต์ซึ้งถึง ม้า อรนภา ยกย่องความอดทน ยืนหยัดในอุดมการณ์

57 นาที ที่แล้ว
ทนายแก้ว มนต์ชัย เข้าพิธีอุปสมบทแล้วที่วัดตาลเอน อยุธยา ข่าว

ภาพล่าสุด ทนายแก้ว ห่มผ้าเหลือง ใบหน้าเปี่ยมสุข รับฉายาทางธรรม ‘คัมภีรปัญโญ’

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย &quot;อากงจุน&quot; เจ้าของฮาตาริ มหาเศรษฐีบริจาค 900 ล้าน เสียชีวิตแล้ว ข่าว

อาลัย “อากงจุน” เจ้าของฮาตาริ มหาเศรษฐีบริจาค 900 ล้าน เสียชีวิตแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ใจหาย! ภาพล่าสุดตลาดดัง 20 ปีก่อน กลายสภาพเป็นที่ร้าง เงียบเหงา ไร้คนเดิน หวนนึกถึงวันเก่าๆ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปู่มะกันประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต แยกเดียวกับที่ปู่เรียกร้องให้ติดไฟจราจร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจาะสนามสอบเตรียมอุดมฯ 69: อัตราแข่งขัน 1:10 ข่าว

ทุบสถิติ 18 ปี ยอดสมัคร เตรียมอุดมศึกษา 69 พุ่งเฉียด 1.4 หมื่นคน อัตราแข่งขัน 1:9

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
Biography of Run Natthamonkan, a former actress from the 90s. Beautiful, sassy, and full of charm; still stunning and unchanged. บันเทิง

ประวัติ “รัล ณัทธมนกาญจน์” อดีตนักแสดง ยุค 90 สวยแซ่บครบรส ยังเป๊ะปังไม่มีเปลี่ยน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิหร่าน โกหกคำโต ถล่มเรือบรรทุกเครื่องบิน &quot;ลินคอล์น&quot; ของสหรัฐ ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน โกหกคำโต ถล่มเรือบรรทุกเครื่องบิน “ลินคอล์น” ของสหรัฐ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัล ณัทธมนกาญจน์ ปัดเอี่ยวลงทุนซีรีส์วาย 10 ล้าน บันเทิง

รัล ณัทธมนกาญจน์ โต้หลอกลงทุนทำซีรีส์ 10 ล้าน ลั่น ไม่ชอบมีปัญหากับใคร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาล วอนประชาชนในตะวันออกกลางดูแลสุขภาพจิต พร้อมเปิดช่องทางช่วยเหลือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาทีชีวิต! มิ้นท์ นวินดา ลูกชิ้นติดคอขณะถ่ายรายการ ไม่มีใครรู้ ทำแฟนคลับอดห่วงไม่ได้ บันเทิง

นาทีชีวิต! มิ้นท์ นวินดา ลูกชิ้นติดคอขณะถ่ายรายการ ไม่มีใครรู้ ทำแฟนคลับอดห่วงไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วุ่นพัทยา 2 สาวสองวิ่งเปลือยกลางถนน ไล่ทวงเงินนักท่องเที่ยวอินเดีย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันนี้ 5 มี.ค. 69 เช็กราคา 4 ปั๊มดัง จับตาสัญญาณดีเซลโลกพุ่ง เศรษฐกิจ

ราคาน้ำมันวันนี้ 5 มี.ค. 69 เช็กราคา 4 ปั๊มดัง จับตาสัญญาณดีเซลโลกพุ่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อาลัย ซูเปอร์โมเดลยุค 80 เสียชีวิตวัย 62 ปี หลังต่อสู้กับโรคมะเร็ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขิง ชุติกาญจน์ ลาออกรองโฆษกพรรครักชาติ อุดมการณ์ไปต่อกันไม่ได้ บันเทิง

ขิง ชุติกาญจน์ ลาออกรองโฆษกพรรครักชาติ อุดมการณ์ไปต่อกันไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 09:45 น.| อัปเดต: 05 มี.ค. 2569 09:45 น.
67
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ซีเค เจิง ซีอีโอ Fastwork โพสต์เดือดท้า บังแจ็ค และ CSI LA ขุดหลักฐานคดีลวนลามที่อเมริกา

ซีเค จัดหนัก! ให้ 15 วัน บังแจ็ค-CSI LA หาหลักฐานคดีฉาว ถ้ามั่วต้องขอโทษ

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569
เปิดขุมทรัพย์ ท็อป วราวุธ รวยมาก 497 ล้าน ไม่มีหนี้สิน

เปิดขุมทรัพย์ ท็อป วราวุธ รวยมาก 497 ล้าน ไม่มีหนี้สิน

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569

กางไทมไลน์เปิดประชุมสภา คาดเลือกประธานสภา ช่วงเดือนมีนาคม

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569
ตร.อยุธยา แจงจับชายป่วย เส้นเลือดสมองแตก คิดว่าเมา ยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

ตร.อยุธยา แจงจับชายป่วย เส้นเลือดสมองแตก คิดว่าเมา ยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569
Back to top button