ขิง ชุติกาญจน์ ลาออกรองโฆษกพรรครักชาติ อุดมการณ์ไปต่อกันไม่ได้

“ขิง ชุติกาญจน์” ประกาศลาออกรองโฆษกพรรครักชาติ เผยอุดมการณ์ทางการเมืองไปต่อกันไม่ได้
อดีตนางงามดังเวที MUT สายสปีช ขิง ชุติกาญจน์ สุวรรณโคตร ได้โพสต์ข้อความประกาศผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบถึงการยุติบทบาทในตำแหน่งรองโฆษกพรรครักชาติ และได้ลาออกจากการทำงานร่วมกับพรรคอย่างเป็นทางการ มีผลไปตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา
ขิง ชุติกาญจน์ ได้เปิดใจถึงสาเหตุสำคัญในการตัดสินใจครั้งนี้ว่า เกิดจากทิศทางและอุดมการณ์ของพรรคที่มีความชัดเจนมากขึ้นตามกาลเวลา ซึ่งปรากฏให้เห็นถึงความแตกต่างจากปณิธานทางการเมืองที่ตนเองยึดมั่น ด้วยบทบาทของ “รองโฆษกพรรค” ที่จำเป็นต้องทำหน้าที่สะท้อนเจตนารมณ์ของพรรคอย่างเต็มที่ การอยู่ในตำแหน่งต่อไปจึงไม่สอดคล้องกับความเชื่อและอุดมการณ์ส่วนตัวอีกต่อไป จึงตัดสินใจยุติบทบาทเพื่อรักษาความตรงไปตรงมาทางการเมือง และเปิดโอกาสให้พรรคได้เดินหน้าตามแนวทางของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ
เมื่อย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้น ขิง ชุติกาญจน์ ระบุว่า การตัดสินใจเข้าร่วมงานกับพรรครักชาติเกิดจากความเชื่อที่ว่า พรรคการเมืองใหม่แห่งนี้จะเป็นพื้นที่แห่งความหวังในการสร้างพลวัตใหม่ให้การเมืองไทย ตั้งใจที่จะผลักดันการเมืองแนวทางสายกลางที่เน้นการปฏิบัติจริง เพื่อหาจุดกึ่งกลางให้ฝ่ายเสรีนิยมและอนุรักษนิยมสามารถทำงานร่วมกันได้เพื่อประโยชน์ของประชาชน
ตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมา เธอได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ผลักดันนโยบายที่ตอบโจทย์ชีวิตประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ สตรี และกลุ่มรากหญ้า แม้นโยบายเหล่านี้จะยังไม่ได้ถูกผลักดันต่อในชั้นนิติบัญญัติ แต่เธอก็หวังว่าการริเริ่มแนวคิดดังกล่าวในพรรคที่มีจุดยืนอนุรักษนิยมชัดเจน จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวได้
ในตอนท้ายของการแถลง น.ส.ชุติกาญจน์ ยืนยันอย่างหนักแน่นว่า ตนเองยังคงยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย ความเสมอภาค และความถูกต้อง โดยตั้งเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างสังคมที่เจริญก้าวหน้าและประชาชนทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน แม้บทบาทกับพรรคจะสิ้นสุดลง แต่ความมุ่งมั่นในการทำงานรับใช้ประชาชนยังคงอยู่ และพร้อมจะสานต่อภารกิจทางการเมืองต่อไปไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม
