สงครามตะวันออกกลาง ดันต้นทุนเชื้อเพลิงพุ่ง กกพ.จ่อรีดงบหมื่นล้านพยุงค่าไฟพ.ค.-ส.ค. 69
สงครามตะวันออกกลาง ดันต้นทุนเชื้อเพลิงพุ่ง สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จ่อรีดงบหมื่นล้านอุ้มค่าไฟงวด พ.ค.-ส.ค. 69
วันที่ 5 มีนาคม 2569 กระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงสถานการณ์ที่น่ากังวลที่ไม่ควรมองข้ามเกี่ยวกับ ต้นทุนค่าไฟฟ้า ของประเทศไทย หลังสงครามความขัดแย้งในตะวันออกกลางทวีความรุนแรง จนส่งผลต่อราคาการนำเข้าเชื้อเพลิง โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่ประเทศไทยต้องพึ่งพาเป็นหลักในการผลิตไฟฟ้า
กระทรวงพลังงาน เผยว่า “สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กำลังพิจารณาทางเลือกในการ “ตรึงค่าไฟ” งวดใหม่เดือน พ.ค.-ส.ค. 2569 ให้อยู่ในระดับที่ประชาชนรับได้ โดยมีแผนจะนำเงินผลประโยชน์ส่วนเกิน หรือ “เงินคอลแบค” จาก 3 การไฟฟ้า (กฟผ.-กฟน.-กฟภ.) จำนวนประมาณ 10,000 ล้านบาท มาช่วยพยุงต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้น หลังจากงวดปัจจุบัน (ม.ค.-เม.ย. 69) เรียกเก็บอยู่ที่ 3.88 บาทต่อหน่วย”
ความน่ากลัวของเรื่องนี้คือ ราคา LNG ในตลาดจร (Spot LNG) ได้ขยับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 14-15 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู จากเดิมที่เคยซื้อได้เพียง 10 เหรียญสหรัฐเท่านั้น ผลจากสงครามทำให้ปริมาณก๊าซในระบบหายไป จนไทยต้องหาแหล่งอื่นมาทดแทนในราคาที่แพงกว่าเดิมหลายเท่าตัว ซึ่งส่วนต่างนี้จะถูกนำมาคำนวณในค่าไฟงวดใหม่แบบเลี่ยงไม่ได้
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีเงินอุดหนุนหมื่นล้านบาทเข้ามาช่วย แต่ปัจจัยเรื่องราคาน้ำมันดิบดูไบที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจะยังคงส่งผลกระทบในระยะยาวอีก 3-6 เดือนข้างหน้า โดย กกพ. เตรียมประกาศอัตราค่าไฟที่ชัดเจนในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ หรือหากไม่มีการประกาศปรับขึ้นในงวดนี้ ต้นทุนที่เหลือจะถูกส่งผ่านไปยังงวดถัดไปคือเดือน ก.ย.-ธ.ค. 2569 อย่างแน่นอน
