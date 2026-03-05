ระทึกคูเวต! แองจี้ เฮสติ้ง ระเบิดลงใกล้บ้าน ชิ้นส่วนจรวดตกมีเด็กเสียชีวิต ลูกเครียดหนัก
แองจี้ เฮสติ้ง เล่านาทีระเบิดลงใกล้บ้าน 4 ลูกซ้อนที่คูเวต เผยชิ้นส่วนจรวดตกใส่บ้านคนจนมีเด็กเสียชีวิต ยอมรับลูกเริ่มเครียดแต่ยังปลอดภัยดี เตรียมแพ็กกระเป๋าอพยพหลังสงครามปะทุหนัก
ทำแฟน ๆ ห่วงหนัก กรณี แองจี้ เฮสติ้ง อดีตนักแสดง แต่งงานกับนักธุรกิจเศรษฐีบ่อน้ำมันชาวคูเวต และใช้ชีวิตด้วยกันกับลูกอีก 2 คนที่คูเวต ล่าสุดเจ้าตัวออกมาอัปเดตสถานการณ์ตะวันออกกลางหลังจากมีการเปิดฉากสงคราม ตอนที่อยู่ในบ้านได้ยินเสียงระเบิดดังถึง 3 ลูกซึ่งบ้านของเธออยู่ใกล้กับฐานทหาร ขณะที่กำลังเล่าเหตุการณ์อยู่ก็มีเสียงระเบิดอีกลูก
พร้อมอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดเธอคาดว่าโรงน้ำมันที่คูเวตอาจจะถูกระเบิดเช่นเดียวกับที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ไม่สามารถดูถูกอาวุธของอิหร่านได้เลย เพราะอีกฝั่งมีอาวุธหนักเหมือนกัน
ต่อมา แองจี้ เฮสติ้ง เผยว่า เสียงไซเรนในเมืองที่อาศัยอยู่ยังดังเป็นช่วง ๆ มีชิ้นส่วนของจรวดตกใส่บ้านประชาชน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 4 ราย และมีเด็กเสียชีวิตด้วย ซึ่งลูกของเธอเริ่มมีอาการเครียด ตอนนี้เธอและครอบครัวปลอดภัยดี แต่กลัวว่าจะไม่มีไฟฟ้าใช้ จากนี้เธอจะเริ่มแพ็คกระเป๋าเผื่อในกรณีที่ต้องอพยพ
อย่างไรก็ดี เธอยืนยันว่าไม่ได้แพนิก แต่สถานการณ์ตอนไหนไม่น่าจะสงบเร็ว ๆ นี้ ตอนนี้สนามบินก็ยังบินอยู่
@angieq8นำ้มันขึ้น 20% ระเบิดยังไม่หยุดเลยนะจ๊ะ♬ original sound – Angie
