ระทึกคูเวต! แองจี้ เฮสติ้ง ระเบิดลงใกล้บ้าน ชิ้นส่วนจรวดตกมีเด็กเสียชีวิต ลูกเครียดหนัก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 09:31 น.| อัปเดต: 05 มี.ค. 2569 09:33 น.
แองจี้ เฮสติ้ง อัปเดตสถานการณ์คูเวต มีระเบิดลงใกล้บ้าน

แองจี้ เฮสติ้ง เล่านาทีระเบิดลงใกล้บ้าน 4 ลูกซ้อนที่คูเวต เผยชิ้นส่วนจรวดตกใส่บ้านคนจนมีเด็กเสียชีวิต ยอมรับลูกเริ่มเครียดแต่ยังปลอดภัยดี เตรียมแพ็กกระเป๋าอพยพหลังสงครามปะทุหนัก

ทำแฟน ๆ ห่วงหนัก กรณี แองจี้ เฮสติ้ง อดีตนักแสดง แต่งงานกับนักธุรกิจเศรษฐีบ่อน้ำมันชาวคูเวต และใช้ชีวิตด้วยกันกับลูกอีก 2 คนที่คูเวต ล่าสุดเจ้าตัวออกมาอัปเดตสถานการณ์ตะวันออกกลางหลังจากมีการเปิดฉากสงคราม ตอนที่อยู่ในบ้านได้ยินเสียงระเบิดดังถึง 3 ลูกซึ่งบ้านของเธออยู่ใกล้กับฐานทหาร ขณะที่กำลังเล่าเหตุการณ์อยู่ก็มีเสียงระเบิดอีกลูก

พร้อมอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดเธอคาดว่าโรงน้ำมันที่คูเวตอาจจะถูกระเบิดเช่นเดียวกับที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ไม่สามารถดูถูกอาวุธของอิหร่านได้เลย เพราะอีกฝั่งมีอาวุธหนักเหมือนกัน

ต่อมา แองจี้ เฮสติ้ง เผยว่า เสียงไซเรนในเมืองที่อาศัยอยู่ยังดังเป็นช่วง ๆ มีชิ้นส่วนของจรวดตกใส่บ้านประชาชน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 4 ราย และมีเด็กเสียชีวิตด้วย ซึ่งลูกของเธอเริ่มมีอาการเครียด ตอนนี้เธอและครอบครัวปลอดภัยดี แต่กลัวว่าจะไม่มีไฟฟ้าใช้ จากนี้เธอจะเริ่มแพ็คกระเป๋าเผื่อในกรณีที่ต้องอพยพ

อย่างไรก็ดี เธอยืนยันว่าไม่ได้แพนิก แต่สถานการณ์ตอนไหนไม่น่าจะสงบเร็ว ๆ นี้ ตอนนี้สนามบินก็ยังบินอยู่

แองจี้ เฮสติ้ง ระเบิดลงใกล้บ้านที่คูเวต
ภาพจาก : angieq8
แองจี้ เฮสติ้ง ระเบิดลงใกล้บ้าน 4 ลูกที่คูเวต
ภาพจาก : angieq8
@angieq8นำ้มันขึ้น 20% ระเบิดยังไม่หยุดเลยนะจ๊ะ♬ original sound – Angie

