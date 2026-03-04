นครชัยทัวร์ หวั่นต้องปรับลดเที่ยววิ่ง วอนรัฐบาลช่วยคุมราคาน้ำมัน
นครชัยทัวร์ หวั่นต้องปรับลดเที่ยววิ่ง หากราคาน้ำมันยังเพิ่มสูงขึ้น ไม่สอดคล้องกับค่าโดยสาร วอนรัฐบาลช่วยควบคุมราคาน้ำมัน
นายชัยวัฒน์ วงศ์เบญจรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นครชัย 21 จำกัด และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท นครชัยทัวร์ จำกัด เปิดเผยถึงผลกระทบของผู้ประกอบการเดินรถโดยสารจากสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นราคา เนื่องจากสงครามในประเทศแถบตะวันออกกลาง ว่า จากสถานการณ์การปรับขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นมาในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา ราคาน้ำมันดีเซลได้ปรับขึ้นราคาอีก ลิตรละ 4-5 บาท
ซึ่งราคาน้ำมันเชื้อเพลิงถือเป็นต้นทุนหลัก 35-40% ของกิจการรถโดยสาร เพราะฉะนั้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับขึ้นในขณะนี้ ก็จะทำให้ต้นทุนของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 10% ทั้งนี้ หากราคาน้ำมันยังคงปรับราคาขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง ทางผู้ประกอบการก็ได้เตรียมการสำรวจเที่ยววิ่ง เพื่อเสนอกรมการขนส่งทางบกขอปรับลดเที่ยววิ่งลงให้เหมาะสมกับต้นทุน
ปกติต้นทุนของการประกอบการรถโดยสารในปัจจุบัน ก็เป็นต้นทุนที่สูงกว่าค่าโดยสารจริงอยู่แล้ว แต่ถ้าราคาน้ำมันยังสูงขึ้น ทางผู้ประกอบการก็คงต้องมีการปรึกษาหารือกันอีกครั้ง ซึ่งราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในปัจจุบันทางผู้ประกอบการรถโดยสาร ก็ยังใช้ราคาเดียวกับประชาชนทั่วไป
ดังนั้นราคาค่าโดยสารจึงยังไม่สอดคล้องกับต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผู้ประกอบการต้องแบกรับ สิ่งที่ผู้ประกอบการอยากให้ทางภาครัฐช่วยเหลือก็คือ การควบคุมราคาน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรถโดยสาร โดยเฉพาะ หรือการปรับลดภาษีนำเข้าอุปกรณ์อะไหล่ต่างๆ ของรถโดยสาร สำหรับบริษัท นครชัย 21 จำกัด ให้บริการเดินรถสาย 21 นครราชสีมา – กรุงเทพมหานคร ทั้งขาไป และขากลับ วันละจำนวน 58 เที่ยว ส่วนบริษัท นครชัยทัวร์ จำกัด ให้บริการเดินรถสายเหนือ สายอีสาน และสายภาคกลาง อาทิ นครราชสีมา – เชียงใหม่, นครราชสีมา – แม่สาย, นครราชสีมา – มุกดาหาร และนครราชสีมา – นครสวรรค์ เป็นต้น
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “อนุทิน” สั่งตรึงราคาน้ำมัน 29.94 บาท/ลิตร ตั้งแต่วันนี้ เป็นระยะเวลา 15 วัน
- “อนุทิน” ย้ำสองรอบ ไม่มีประชาชนกักตุนน้ำมัน หลังอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซ
- เชลล์ ปรับลดราคาน้ำมันแล้ว หลังขึ้นโหด 4.20 บาท แก๊สโซฮอล์ ลด 1 บาท
ติดตาม The Thaiger บน Google News: