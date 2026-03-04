ข่าว

ย้อนชม จันทรุปราคาเต็มดวง 3 มี.ค. 69 พระจันทร์สีเลือด สวยเด่นเหนือน่านฟ้าไทย

เผยแพร่: 04 มี.ค. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 04 มี.ค. 2569 12:01 น.
51
จันทรุปราคาเต็มดวง 3 มี.ค. 69

เปิดภาพจันทรุปราคาเต็มดวง 3 มี.ค. 69 สวยงามดั่งดวงจันทร์สีแดงอิฐเหนือท้องฟ้า สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเผยคนไทยปักหมุดเจออีกครั้ง 2 ปีข้างหน้า

ผ่านพ้นไปอย่างน่าประทับใจ สำหรับค่ำคืนวันมาฆบูชาที่ผ่านมา ตรงกับวันที่ 3 มีนาคม 2569 ท้องฟ้าเมืองไทยมีนัดสำคัญกับปรากฏการณ์ จันทรุปราคาเต็มดวง เปลี่ยนดวงจันทร์คืนวันเพ็ญให้กลายเป็นสีแดงอิฐหรือที่หลายคนเรียกว่าพระจันทร์สีเลือด ท่ามกลางประชาชนที่เฝ้ารอชมอย่างเนืองแน่นแม้ต้องลุ้นกับสภาพอากาศและฝุ่นละอองในหลายพื้นที่ก็ตาม

NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เผยว่า ปรากฏการณ์เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 15:44 น. และเริ่มเข้าสู่ช่วงจันทรุปราคาบางส่วนในเวลา 16:50 น. ดวงจันทร์เคลื่อนเข้าสู่เงามืดมิดทั้งดวงในเวลา 18:04 น. ปรากฏเป็นสีแดงอิฐอย่างชัดเจน โดยคนไทยเริ่มสังเกตเห็นได้ตั้งแต่ช่วงดวงจันทร์โผล่พ้นขอบฟ้าเวลา 18:23 – 19:02 น. จากนั้นดวงจันทร์เริ่มออกจากเงามืดและพ้นจากเงามัว สิ้นสุดเหตุการณ์โดยสมบูรณ์ในเวลา 21:23 น.

แม้ในบางพื้นที่จะมีเมฆปกคลุมหนาแน่นและมีค่าฝุ่นละอองสูงจนบดบังทัศนวิสัยไปบ้าง แต่ในหลายจังหวัด เช่น ขอนแก่น, สงขลา, ลพบุรี, ชลบุรี และกรุงเทพมหานครในบางพื้นที่ ยังมีช่วงที่ท้องฟ้าเปิดให้ได้เห็นความงามของดวงจันทร์สีแดงอิฐได้เต็มตา

ปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงได้จากหลายพื้นที่ทั่วโลก ได้แก่ ตะวันออกของทวีปยุโรป ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต้ มหาสมุทรแปซิฟิก มหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทรอินเดีย ขั้วโลกเหนือ และขั้วโลกใต้

จุดสังเกตการณ์หลักของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) ทั้ง 5 แห่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก นอกจากประชาชนจะได้ชมจันทรุปราคาแล้ว ยังได้เห็นวัตถุท้องฟ้าอื่น ๆ อย่างดาวพฤหัสบดี พร้อมจุดแดงใหญ่ (Great Red Spot) ได้อย่างชัดเจนผ่านกล้องโทรทรรศน์อีกด้วย

ใครที่พลาดชมปรากฏการณ์ในครั้งนี้ อาจจะต้องอดใจรอกันอีกสักพักใหญ่ครับ เพราะปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงที่จะมองเห็นได้ในประเทศไทยครั้งถัดไป จะเกิดขึ้นในวันที่ 31 ธันวาคม 2571 ถึง 1 มกราคม 2572 หรืออีกประมาณ 2 ปีข้างหน้าในช่วงคืนข้ามปีนั่นเอง

จันทรุปราคาเต็มดวง 3 มี.ค. 69-2
ภาพจาก Facebook : NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
จันทรุปราคาเต็มดวง 3 มี.ค. 69-1
ภาพจาก Facebook : NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
จันทรุปราคาเต็มดวง 3 มี.ค. 69
ภาพจาก Facebook : NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

ข้อมูลจาก : NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

