ข่าว

เปิดสภาพล่าสุด ทนายตั้ม-ภรรยา ใส่ชุดผู้ต้องขังเดินจับมือกัน เข้าห้องพิจารณาคดี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 04 มี.ค. 2569 11:40 น.| อัปเดต: 04 มี.ค. 2569 11:51 น.
56
เปิดสภาพล่าสุด ทนายตั้ม-ภรรยา ใส่ชุดผู้ต้องขัง-เดินจับมือกัน เข้าห้องพิจารณาคดี

เปิดสภาพล่าสุด ทนายตั้ม-ภรรยา ใส่ชุดผู้ต้องขัง-เดินจับมือกัน เข้าห้องพิจารณาคดี พร้อมซักค้านฝ่ายโจทก์ ด้วยสีหน้ามั่นใจ

ตามรายงานวันนี้ (4 มี.ค. 69) เมื่อเวลา 09.00 น. ศาลมีนัดสอบคำให้การในคดีที่พนักงานอัยการพิเศษ ร่วมกับ เจ๊อ้อย จตุพร อุบลเลิศ เป็นโจท์ยื่นฟ้อง ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด พร้อมด้วยภรรยา น.ส.ปทิตตา เบี้ยบังเกิด และ ดาว น.ส.ปิณฑิรา การิวัลย์ พี่สาวของภรรยาทนายตั้ม ให้ข้อหาฉ้อโกง, ฉ้อโกงอันเป็นปกติธุระ, ฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงินรวมถึงสมคบฟอกเงิน

นายพินิจ ลักษณวิศิษฏ์ ทนายความของทนายตั้ม เปิดเผยว่า ศาลได้เบิกตัวทนายตั้มจากเรือนจำมาศาล และเจ้าตัวเตรียมซักค้านฝ่ายโจทก์ด้วยตนเอง

ทั้งยังมีรายงานจากทีมผู้สื่อข่าวซึ่งปักหลักรอทำข่าวบริวเณศาลอาญา ทนายตั้ม และภรรยา มีรูปร่างซูบผอมลงอย่างชัดเจน ซึ่งเจ้าตัวเองก็ยอมรับพร้อมพูดและทักทายกับผู้สื่อข่าวด้วยท่าทีมั่นใจว่า “ผอมลงไปมาก” ก่อนที่ทนายตั้มและภรรยาในชุดผู้ต้องหา จะเดินจูงมือกันเข้าไปที่ห้องพิจารณาคดี 907

สภาพล่าสุด ทนายตั้ม-ภรรยา ใส่ชุดผู้ต้องขัง-เดินจับมือกัน เข้าห้องพิจารณาคดี-1
ภาพจาก : tnews

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
จันทรุปราคาเต็มดวง 3 มี.ค. 69 ข่าว

ย้อนชม จันทรุปราคาเต็มดวง 3 มี.ค. 69 พระจันทร์สีเลือด สวยเด่นเหนือน่านฟ้าไทย

2 นาที ที่แล้ว
ข่าว

นครชัยทัวร์ หวั่นต้องปรับลดเที่ยววิ่ง วอนรัฐบาลช่วยคุมราคาน้ำมัน

10 นาที ที่แล้ว
เปิดสภาพล่าสุด ทนายตั้ม-ภรรยา ใส่ชุดผู้ต้องขัง-เดินจับมือกัน เข้าห้องพิจารณาคดี ข่าว

เปิดสภาพล่าสุด ทนายตั้ม-ภรรยา ใส่ชุดผู้ต้องขังเดินจับมือกัน เข้าห้องพิจารณาคดี

22 นาที ที่แล้ว
ตี๋ลี่เร่อปา ติดค้างดูไบ 3 วันจนพลาดแฟชั่นโชว์ที่ปารีส ข่าวต่างประเทศ

แฟน ๆ ห่วงหนัก ‘ตี๋ลี่เร่อปา’ ติดอยู่ที่ดูไบ พิษสงคราม เที่ยวบินยกเลิก หวั่นไม่ปลอดภัย

24 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ย้ำสองรอบ ไม่มีประชาชนกักตุนน้ำมัน หลังอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซ

26 นาที ที่แล้ว
&quot;ลูกหมี&quot; เคลื่อนไหวแล้ว หลังศาลตัดสิน &quot;ปู มัณฑนา&quot; เผยยังมีอีกคดี รอตัดสินเร็วๆนี้ บันเทิง

“ลูกหมี” เคลื่อนไหวแล้ว หลังศาลตัดสิน “ปู มัณฑนา” เผยยังมีอีกคดี รอตัดสินเร็วๆนี้

39 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อเขมรตีข่าว หวั่นไทยรุกรานรอบใหม่ เพราะทั่วโลกสนใจสงครามตะวันออกกลาง

42 นาที ที่แล้ว
เปิดโพสต์ล่าสุด ปู มัณฑนา หลังศาลสั่งจำคุก 2 ปี คดีหมิ่นประมาท ลูกหมี รัศมี บันเทิง

เปิดโพสต์ล่าสุด ปู มัณฑนา หลังศาลสั่งจำคุก 2 ปี คดีหมิ่นประมาท ลูกหมี รัศมี

50 นาที ที่แล้ว
ม้า อรนภา ร้องไห้หลังถูกเจ้าหน้าที่บุกปรับ 200 บาท ฐานไม่ติดป้ายราคาห่อหมก บันเทิง

ม้า อรนภา ร้องไห้จ่ายค่าปรับ 200 บาท ฐานไม่ติดราคา ตัดพ้อไม่ไหวมันสุดจริง ๆ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พยาบาลไต้หวัน เตือน นักศึกษาเล่นเกม 4 วันติด เส้นเลือดในสมองแตกเสียชีวิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ศาลสั่งจำคุก &quot;ปู มัณฑนา&quot; 2 ปี ปรับ 6 หมื่น ฐานหมิ่นประมาท &quot;ลูกหมี&quot; บันเทิง

ด่วน! ศาลสั่งจำคุก “ปู มัณฑนา” 2 ปี ปรับ 6 หมื่นบาท ฐานหมิ่นประมาท “ลูกหมี รัศมี”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกสาว เด๋อ ดอกสะเดา ลั่นพ่อตอบโต้ไม่ได้ ขวัญ ยัน ไม่ใช่โลกอีกใบ ไปเยี่ยมด้วยความบริสุทธิ์ใจ บันเทิง

ลูกสาว เด๋อ ดอกสะเดา ลั่น พ่อตอบโต้ไม่ได้ ขวัญ ยัน บริสุทธิ์ใจ ไม่ใช่โลกใบที่ 2

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มเดินทางไกลตัดพ้อรอคิวเติมน้ำมันนับชั่วโมง ข่าว

ดราม่าเดือด คนแห่เติมน้ำมันเกลี้ยง โวยเห็นแก่ตัว ล่าสุดคนพื้นที่เฉลยสาเหตุ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบไรเดอร์กระชากกระเป๋าหญิงอังกฤษ รับรายได้ไม่พอ ต้องดูแลเมีย 2 คน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;สุนารี&quot; ชวนคิด หากเกิดสงครามโลก เงินอาจไร้ความหมาย แนะเตรียมแผนรับมือ บันเทิง

“สุนารี” ชวนคิด หากสงครามยืดเยื้อ เงินอาจไร้ความหมาย แนะเตรียมแผนรับมือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัยวัฒน์” ลาออก ฉก.ทส. หลังอุทยานฯนิ่ง คดีรุกป่า เตรียมแฉความจริงวันนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? ไฮโซน้ำหวาน ร้องไห้ทะเลาะ นาวิน ต้าร์ กลางไลฟ์ แฉนักไลฟ์มือทอง พูดยั่วยวนสามี ข่าวดารา

เกิดอะไรขึ้น? ไฮโซน้ำหวาน ร้องไห้ทะเลาะ นาวิน ต้าร์ กลางไลฟ์ แฉนักไลฟ์มือทอง พูดยั่วยวนสามี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระราชวังโกเลสตาน มรดกโลกอิหร่าน พังเสียหาย จากแรงระเบิดสหรัฐฯ-อิสราเอล ข่าวต่างประเทศ

เปิดภาพ พระราชวังโกเลสตาน มรดกโลกอิหร่าน พังเสียหาย จากแรงระเบิดสงคราม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เผยภาพโลงศพเคลือบทอง “เอล เมนโช่” อดีตเจ้าพ่อแก๊งยาเสพติดเม็กซิโก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของร้านแจ่วฮ้อนแกล้งเป่ายิงฉุบแพ้เพื่อแจกมื้อพิเศษให้นักเรียนที่เก็บเงินมากินข้าว ข่าว

คลิปไวรัล นร.เก็บเงินกินแจ่วฮ้อน เจ้าของร้านอยากให้ฟรี สั่ง พนง.แข่งเป่ายิงฉุบ ดันฝีมือเทพชนะรวด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาล ย้ำห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคา สั่งดำเนินคดีทันที มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ทรัมป์” ขู่ตัดสัมพันธ์ทางการค้า “สเปน” ไม่ยอมให้ใช้ฐานทัพในการโจมตีอิหร่าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ทนายวิฑูรย์” ลั่น “เบน สมิธ” ไม่ใช่สแกมเมอร์ ยังไม่พร้อมกลับไทยมาสู้คดี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เชลล์ ปรับลดราคาน้ำมันแล้ว หลังขึ้นโหด 4.20 บาท แก๊สโซฮอล์ ลด 1 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สะพัด! อิหร่านแต่งตั้ง “โมจตาบา” ลูกชาย “คาเมเนอี” ขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดคนใหม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 04 มี.ค. 2569 11:40 น.| อัปเดต: 04 มี.ค. 2569 11:51 น.
56
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตี๋ลี่เร่อปา ติดค้างดูไบ 3 วันจนพลาดแฟชั่นโชว์ที่ปารีส

แฟน ๆ ห่วงหนัก ‘ตี๋ลี่เร่อปา’ ติดอยู่ที่ดูไบ พิษสงคราม เที่ยวบินยกเลิก หวั่นไม่ปลอดภัย

เผยแพร่: 4 มีนาคม 2569

“อนุทิน” ย้ำสองรอบ ไม่มีประชาชนกักตุนน้ำมัน หลังอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซ

เผยแพร่: 4 มีนาคม 2569
&quot;ลูกหมี&quot; เคลื่อนไหวแล้ว หลังศาลตัดสิน &quot;ปู มัณฑนา&quot; เผยยังมีอีกคดี รอตัดสินเร็วๆนี้

“ลูกหมี” เคลื่อนไหวแล้ว หลังศาลตัดสิน “ปู มัณฑนา” เผยยังมีอีกคดี รอตัดสินเร็วๆนี้

เผยแพร่: 4 มีนาคม 2569

สื่อเขมรตีข่าว หวั่นไทยรุกรานรอบใหม่ เพราะทั่วโลกสนใจสงครามตะวันออกกลาง

เผยแพร่: 4 มีนาคม 2569
Back to top button