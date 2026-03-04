เปิดสภาพล่าสุด ทนายตั้ม-ภรรยา ใส่ชุดผู้ต้องขังเดินจับมือกัน เข้าห้องพิจารณาคดี
เปิดสภาพล่าสุด ทนายตั้ม-ภรรยา ใส่ชุดผู้ต้องขัง-เดินจับมือกัน เข้าห้องพิจารณาคดี พร้อมซักค้านฝ่ายโจทก์ ด้วยสีหน้ามั่นใจ
ตามรายงานวันนี้ (4 มี.ค. 69) เมื่อเวลา 09.00 น. ศาลมีนัดสอบคำให้การในคดีที่พนักงานอัยการพิเศษ ร่วมกับ เจ๊อ้อย จตุพร อุบลเลิศ เป็นโจท์ยื่นฟ้อง ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด พร้อมด้วยภรรยา น.ส.ปทิตตา เบี้ยบังเกิด และ ดาว น.ส.ปิณฑิรา การิวัลย์ พี่สาวของภรรยาทนายตั้ม ให้ข้อหาฉ้อโกง, ฉ้อโกงอันเป็นปกติธุระ, ฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงินรวมถึงสมคบฟอกเงิน
นายพินิจ ลักษณวิศิษฏ์ ทนายความของทนายตั้ม เปิดเผยว่า ศาลได้เบิกตัวทนายตั้มจากเรือนจำมาศาล และเจ้าตัวเตรียมซักค้านฝ่ายโจทก์ด้วยตนเอง
ทั้งยังมีรายงานจากทีมผู้สื่อข่าวซึ่งปักหลักรอทำข่าวบริวเณศาลอาญา ทนายตั้ม และภรรยา มีรูปร่างซูบผอมลงอย่างชัดเจน ซึ่งเจ้าตัวเองก็ยอมรับพร้อมพูดและทักทายกับผู้สื่อข่าวด้วยท่าทีมั่นใจว่า “ผอมลงไปมาก” ก่อนที่ทนายตั้มและภรรยาในชุดผู้ต้องหา จะเดินจูงมือกันเข้าไปที่ห้องพิจารณาคดี 907
