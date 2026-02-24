ข่าว

สรุปคดี “ทนายตั้ม ษิทรา” ทำไมรอดยึดทรัพย์ แต่คดีอาญายังไม่จบ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 11:53 น.| อัปเดต: 24 ก.พ. 2569 11:53 น.
สางปมคดีประวัติศาสตร์! ทำไม ทนายตั้ม ษิทรา รอดยึดทรัพย์ พลิกสำนวนอัยการกรณี ‘เจ๊อ้อย’ หลังศาลชี้พฤติการณ์ยังไม่เข้าข่ายฉ้อโกงปกติธุระ ย้อนไทม์ไลน์มหากาพย์เงินล้านสู่การคืนทรัพย์สิน

มหากาพย์คดี ทนายตั้ม หรือ นายษิทรา เบี้ยบังเกิด กับ เจ๊อ้อย (น.ส.จตุพร อุบลเลิศ) เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญในภาคคดีแพ่ง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 สื่อหลายสำนักรายงานตรงกันว่า ศาลแพ่งมีคำสั่งยกคำร้องของอัยการที่ขอให้ทรัพย์สินของทนายตั้มตกเป็นของแผ่นดิน พร้อมสั่งคืนทรัพย์สินทั้งหมดที่เคยถูกอายัดไว้คืนแก่เจ้าของ คำถามสำคัญที่สังคมกำลังสงสัยคือ ทนายตั้ม ษิทรา รอดยึดทรัพย์ ทำไม ในเมื่อคดีอาญายังคงดำเนินอยู่

สาเหตุ ทนายตั้ม รอดยึดทรัพย์

เหตุผลสำคัญที่ทำให้ทนายตั้มรอดยึดทรัพย์ในครั้งนี้ คือข้อต่อรองทางกฎหมายในคดีฟอกเงิน ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า พยานหลักฐานยังรับฟังไม่ได้ว่าการกระทำของทนายตั้มเข้าข่ายพฤติการณ์ ฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ซึ่งเป็นมูลความผิดหลักที่กฎหมายฟอกเงินกำหนดไว้เพื่อริบทรัพย์ให้ตกเป็นของแผ่นดิน เมื่อมูลความผิดฐานฟอกเงินในทางแพ่งยังไปไม่ถึงเกณฑ์ ศาลจึงต้องสั่งคืนทรัพย์สินมูลค่ากว่า 71 ล้านบาท อันประกอบด้วย ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในเขตตลิ่งชันมูลค่า 43 ล้านบาท และเงินฝากอีก 2 บัญชีรวมกว่า 28 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม การรอดยึดทรัพย์ ในคดีแพ่งครั้งนี้ ไม่ได้หมายถึงการหลุดพ้นจากคดีอาญา เนื่องจากกระบวนการพิจารณาเป็นคนละส่วนกัน ปัจจุบันทนายตั้มยังคงถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2567 ในข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงิน ซึ่งอัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องไปเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2568 โดยเรียกให้ชดใช้เงินรวมกว่า 111 ล้านบาท

ไทม์ไลน์คดีฉ้อโกง ทนายตั้ม

ย้อนรอยเส้นทางคดีนี้ เริ่มต้นจากข้อกล่าวหาเงิน 71 ล้านบาท และ 39 ล้านบาท ในช่วงปลายปี 2567 จนนำไปสู่การจับกุมทนายตั้มและภรรยา (นางปทิตตา เบี้ยบังเกิด) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 ตำรวจขยายผลพบประเด็นความผิดปกติหลายส่วน ทั้งเรื่องส่วนต่างการซื้อรถเบนซ์และปมพินัยกรรม แม้ว่าในเวลาต่อมา “นุ” และ “สา” อดีตคนสนิทจะเปลี่ยนคำให้การมารับสารภาพบางส่วน แต่ทนายตั้มยังคงยืนยันสู้คดีต่อไป

บทสรุปในขณะนี้คือ ทนายตั้มชนะศึกในยกแรกเรื่อง การยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน แต่ยังต้องเผชิญศึกหนักในคดีอาญา ซึ่งศาลกำหนดนัดสืบพยานต่อเนื่องในช่วงปี 2569 นี้ ทรัพย์สินที่ได้คืนอาจเป็นเพียงลมหายใจสั้นๆ ในสนามกฎหมายที่ยังไม่จบลงง่ายๆ

ข้อมูลจาก : Thai PBS News

