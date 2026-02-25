เปิดใจ เจ๊อ้อย ลั่นไม่กังวล ศาลคืนทรัพย์ 74 ล้าน ทนายตั้ม ชี้อัยการจ่ออุทธรณ์สู้ต่อ
เจ๊อ้อย เปิดใจครั้งแรก ลั่นไม่กังวลศาลแพ่งคืนทรัพย์ 74 ล้าน ทนายตั้ม ชี้อัยการจ่ออุทธรณ์สู้คดีต่อ คดีอาญายังไม่จบ ศาลนัดสืบพยานต้นเดือนมีนาคม ด้านสื่อเผยเหตุผลศาลยกคำร้องเพราะพยานหลักฐานน้ำหนักไม่พอ
จากกรณีศาลแพ่งมีคำสั่งยกคำร้องของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และสั่งให้คืนทรัพย์สินมูลค่าประเมิน 74,198,527 บาท แก่ นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ ทนายตั้ม และภรรยา เมื่อวันที่ 24 ก.พ. ที่ผ่านมา ล่าสุดวันนี้ เจ๊อ้อย ฝั่งผู้เสียหายได้ออกมาเคลื่อนไหวและชี้แจงถึงสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว
นายสมชาติ พินิจอักษร ทนายความของ “เจ๊อ้อย” เป็นตัวแทนให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน เขาระบุว่า เจ๊อ้อยไม่ได้มีความกังวลใจต่อคำสั่งศาลแพ่งที่ให้คืนทรัพย์สินดังกล่าว เธอยินดีปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ทั้งนี้ คำว่า “เปิดใจครั้งแรก” ตามที่ปรากฏในหน้าสื่อหลายสำนักนั้น เป็นเพียงการที่ทนายความออกมาให้ข้อมูลแทนลูกความ ไม่ใช่การที่เจ๊อ้อยออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านหน้ากล้องด้วยตนเองแต่อย่างใด
สำหรับแนวทางการต่อสู้คดีในอนาคต ทีมทนายความระบุว่า ฝ่ายอัยการมีขั้นตอนในการยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลตามระเบียบปฏิบัติ สื่อมวลชนหลายแห่งรายงานสอดคล้องกันว่าอัยการ “จ่ออุทธรณ์” คดีนี้เพื่อสู้กระบวนการในชั้นต่อไป นอกจากนี้ ทีมทนายความยังเน้นย้ำว่า คดีนี้ยังมีส่วนของ “คดีอาญา” ที่ศาลอาญารัชดา ซึ่งกระบวนการยังคงเดินหน้าตามปกติ ศาลกำหนดนัดสืบพยานคดีอาญาในช่วงต้นเดือนมีนาคมนี้
ส่วนเหตุผลเบื้องหลังที่ศาลแพ่งสั่งคืนทรัพย์สินกว่า 74 ล้านบาทนั้น แหล่งข่าวสายศาลระบุรายละเอียดว่า ศาลได้พิจารณาประเด็น “น้ำหนักพยานหลักฐาน” เป็นสำคัญ ฝ่ายผู้ร้องมีพยานเข้าเบิกความในชั้นไต่สวนหลักเพียง 1 ปาก ศาลจึงมองว่าพยานหลักฐาน “ยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอ” ในชั้นพิจารณานี้ ศาลจึงมีคำสั่งยกคำร้องและคืนทรัพย์สินทั้งหมดในที่สุด
