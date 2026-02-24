“สีหศักดิ์” ฝากถึง “กัมพูชา” ว่าต่างชาติรู้ว่าสร้างข่าว หลังเดินสายฟ้องเวทีโลก
สีหศักดิ์ ฝากถึง กัมพูชา ว่าต่างชาติรู้แล้วว่าสร้างข่าว หลังเดินสายฟ้องเวทีโลก ชี้พฤติกรรมไม่เป็นประโยชน์ต่อการฟื้นฟูความสัมพันธ์สองชาติ
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ถึงท่าทีของกัมพูชาที่เดินสายให้สัมภาษณ์สื่อต่างชาติถึงสถานการณ์ชายแดนว่า ตอนนี้สิ่งที่ไทยติดตามด้วยความไม่สบายใจ คือการที่ผู้บริหารระดับสูงของกัมพูชา พยายามพูดในเวทีการประชุมต่างๆ ในลักษณะที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อความสัมพันธ์ ระหว่าง ไทยกับกัมพูชา เช่น การกล่าวหาว่าไทยยึดดินแดน ซึ่งเป็นการแต่งเรื่องขึ้น หากยังมุ่งมั่นฟื้นฟูความสัมพันธ์ เดินหน้าเรื่องการค้าชายแดน แต่ยังกลับไปมีพฤติกรรมเดิมๆ ผ่านเวทีโลก
ไทยไม่ต้องการโต้ตอบ แบบหมัดต่อหมัด แต่ก็มีความจำเป็นต้องชี้แจงข้อเท็จจริง ตอนนี้ ไทยมองไปข้างหน้า ทั้งการหยุดยิง เพื่อทำให้ทุกอย่างสงบ สร้างสถานการณ์ให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน แต่หากกัมพูชา ยังใช้วิธีการแบบนี้อยู่ นายสีหศักดิ์ ยอมรับว่าลำบาก ที่ความสัมพันธ์จะเดินหน้าไปได้ เพราะไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน
“ขอยืนยันว่าฝ่ายไทย ถ้าทั้งสองฝ่ายให้ความร่วมมือ สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน ก็จะได้เห็นความสัมพันธ์ ทั้งสองประเทศเดินหน้า แต่ปัจจุบัน ยังคงลำบากอยู่ เพราะเขายังใช้วิธีการเดิมๆ อยู่” นายสีหศักดิ์ กล่าว
และโอกาสที่ได้พบและหารือกับนาย Khaled Ahmed El-Enany Ali Ezz ผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้หยิบยก นำประเด็นที่มีการโจมตีปราสาทพระวิหาร มาหารือกันด้วย ไทยยอมรับว่าเสียใจ และ ความเสียหายจะไม่เกิดขึ้นเลยหากกัมพูชาไม่ใช้ปราสาทพระวิหารเป็นฐานปฏิบัติการทางทหาร เป็นที่เก็บอาวุธ เมื่อเกิดสงครามแล้วมีการใช้มรดกโลกทางวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ทางการทหาร จะเกิดความเสียหาย จึงได้ชี้แจงไปว่า ไทยไม่ได้ประสงค์ให้เกิดความเสียหายขึ้น ซึ่งทางยูเนสโก ก็เข้าใจ
“จากที่พูดคุยกับผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโก ผมคิดว่าเขาเข้าใจดี ไม่อยากเข้าข้าง อยากรักษาความเป็นกลาง อยากให้ไทยกับกัมพูชาพูดคุยกัน ซึ่งก็ตรงกับท่าทีของไทย” นายสีหศักดิ์ กล่าว
ยูเนสโก ให้ความสนใจว่า ปราสาทพระวิหารซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ได้รับความเสียหายอย่างไร จากเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างไทยกับกัมพูชา แล้วจะเข้าไปฟื้นฟู บูรณะอย่างไร เรื่องการเข้าไปใช้เป็นฐานปฏิบัติการยูเนสโก้ไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้อง และจะเข้าไปตรวจสอบว่า ได้รับความเสียหายมากน้อยแค่ไหน ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาส่งคนเข้าไปตรวจสอบความเสียหาย
นายสีหศักดิ์ เปิดเผยด้วยว่า การได้พบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศส ก็จะใช้โอกาสนี้ ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ไทยกัมพูชา ได้ทางฝรั่งเศส ได้ทราบด้วย
ส่วนกรณีที่มีการปล่อยข่าวมาจากกัมพูชาว่า ไทยเผาป่า ไล่ที่ นั้น นายสีหศักดิ์ ย้ำว่า นี่เป็นสิ่งที่กัมพูชามักทำเสมอ ปล่อยข่าว กล่าวหาให้ไทยเสียภาพลักษณ์ ควรเลิก ที่จะสร้างแรงกดดันให้ไทย ยอมเจรจา แต่จริงๆ แล้วทั้งสองประเทศมีช่องทางในการพูดคุยกันอยู่แล้ว ไม่มีประโยชน์อะไรที่ต้องมากดดันกัน กัมพูชาต้องตระหนักว่า หลายประเทศรู้แล้ว ว่านี่เป็นการสร้างข่าว ที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ดังนั้น กัมพูชาก็ต้องระวังว่าสิ่งที่ทำอยู่จะออกมาในทางลบ และดูเหมือนว่า กัมพูชาเตรียมไว้แล้วทุกอย่าง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กองทัพสหรัฐฯ ส่งมอบยานเกราะ Stryker ให้ไทย 17 คัน ชี้เขมรไม่ทำตามกติกา
- “กัน จอมพลัง” ถ่ายรูปร่วมกับกองทัพ โชว์รั้วตู้คอนเทนเนอร์ ที่ทมอดา
- ไฟป่าลามไหม้ บ้านพักทหารเขมร หลังลูกน้องจุดไฟป่วนไทย ลมตีกลับวอดทั้งหลัง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: