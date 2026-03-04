ม้า อรนภา ร้องไห้จ่ายค่าปรับ 200 บาท ฐานไม่ติดราคา ตัดพ้อไม่ไหวมันสุดจริง ๆ

ม้า อรนภา ปล่อยโฮกลางร้านหลังถูกเจ้าหน้าที่บุกปรับ 200 บาท ฐานไม่ติดป้ายราคาห่อหมก ยอมรับสะเพร่า-ไม่รู้กฎตัดพ้อไม่ไหวมันสุดจริง ๆ แฟนคลับให้กำลังใจผ่านวิกฤตไปได้
ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมามีประเด็นที่ทำเอาพ่อค้าแม่ค้าต้องหันกลับมาสำรวจตัวเอง กรณี ม้า อรนภา ถูกเจ้าหน้าที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการบุกหน้าร้านแผงลอย เนื่องจากมีคนร้องเรียนว่าไม่ติดป้ายแสดงราคาห่อหมก เพราะเป็นการกระทำความผิดครั้งแรกตึงมีโทษปรับ 200 บาท พร้อมแจงว่าสินค้าอื่น ๆ เช่น น้ำพริก หรือ แกงไข่พะโล้จะมีราคาติดไว้ ส่วนห่อหมกนั้นอยู่ในใบตองร้อนจึงไม่รู้ว่าจะแปะราคาตรงไหน ตนยอมรับว่าสะเพร่าและไม่รู้จริง ๆ แต่อยากทราบว่าใครเป็นผู้ร้องเรียนจึงสอบถามเจ้าหน้าที่ แต่อีกฝ่ายไม่สามารถบอกได้
หลังจากเรื่องเงียบไปสักพัก ล่าสุด ม้า อรนภา ออกมาโพสต์คลิปวันที่เจ้าหน้าที่มาเก็บค่าปรับจำนวน 200 บาท ฐานเจ้าของร้านไม่ติดป้ายแสดงราคาห่อหมด จากนั้นได้แชร์คลิปขณะที่เธอนั่งร้องไห้และซับน้ำตาอยู่ในร้าน ระบุข้อความว่า “ไม่ไหวมันสุดจริง ๆ ขอบคุณ คุณมาวิน ที่ support มาตลอด ตั้งแต่วิกฤตครั้งแรกจนถึงตอนนี้ และตลอดไป”
หลังจากที่โพสต์คลิปดังกล่าวไป ชาวเน็ตและแฟน ๆ ของ ม้า อรนภา ออกมาให้กำลังใจอย่างล้นหลามและขอให้เจ้าตัวผ่านอุปสรรคในครั้งนี้ไปได้
“ห่อหมกอร่อยมาก ๆ ค่ะ กอดๆส่งกำลังใจนะคะพี่ม้า”
“เป็นกำลังใจให้นะคะ พี่ม้า .. พี่ม้ามีคุณค่าในสายตาของคนที่ทำแบบนั้นค่ะ .. เขากลัวความเก่ง กลัวความอร่อย ความสะอาด ความใส่ใจที่พี่ม้ามี พี่ม้ามีค่าและเก่ง จนเขากลัวค่ะ”
“ขอส่งความรักและกำลังใจให้นะคะพี่ม้า”
“คุณพี่แกร่งนะคะ สู้ๆๆค่ะ ส่งกำลังใจให้คุณพี่นะคะ”
“Love you ja แล้วทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีจ้ะ”
