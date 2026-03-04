เผยภาพโลงศพเคลือบทอง “เอล เมนโช่” อดีตเจ้าพ่อแก๊งยาเสพติดเม็กซิโก
เผยภาพโลงศพเคลือบทอง เอล เมนโช่ อดีตเจ้าพ่อแก๊งยาเสพติดฮาลิสโก นิว เจเนเรชัน ในเม็กซิโก เจ้าของค่าหัว 465 ล้าน
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม สำนักข่าว BBC เผยภาพโลงศพของ เนเมซิโอ โอเซกูรา เคอร์วันเตส หรือ เอล เมนโช่ (El Mencho) หัวหน้าแก๊งค้ายาเสพติด ฮาลิสโก นิว เจเนเรชัน (CJNG) ที่ถูกสังหารในเม็กซิโก ว่าโลงศพของเขาถูกเคลือบด้วยทอง ก่อนจะถูกนำไปฝังเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
พร้อมกันนี้ทางญาติและคนสนิทยังนำดอกไม้รูปไก่มาไว้ด้วย ซึ่งนายเคอร์วันเตสนั้นเป็นคนที่ชอบกิจกรรมไก่ชนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้บรรยากาศในงานศพนั้นผู้ร่วมงานนั้นส่วนใหญ่สวมหน้ากากเพื่อปกปิดตัวตน อ้างอิงจากสำนักข่าว AFP ระบุว่า ต้องใช้รถบรรทุกถึง 5 คันในการขนของที่ถูกนำมามอบให้ในงานศพออกจนหมด
สำหรับตัวของนาย เนเมซิโอ โอเซกูรา เคอร์วันเตส หรือ เอล เมนโช่ นั้นไต่เต้าขึ้นมาจากสมาชิกเป็นหัวหน้า CJNG และภายใต้การปกครองของเขาทำให้กลุ่มได้ขยายอำนาจและควบคุมในพื้นที่ฮาลิสโกและพื้นที่รอบๆ นอกจากนี้ยังมีส่วนสำคัญในการผลิตและส่งออกเฟนทานิลมายังประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยทางสหรัฐฯเคยตั้งค่าหัวของนายเคอร์วันเทส ไว้ที่ 465 ล้านบาท (15 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) หากใครสามารถมอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์จนนำไปสู่การจับกุมได้
เอล เมนโช่ ถูกตามตัวพบ หลังจากที่เจ้าหน้าที่สะกดรอยตามคนรักของเขา ก่อนที่ เอล เมนโช่ จะนำตัวหญิงคนดังกล่าวไปยังทาปัลปา ในรัฐฮาลิสโก และนำไปสู่การปะทะกันในทีสุด ซึ่งจากการตายของเขาได้นำไปสู่เหตุรุนแรงที่กระจายไปหลายจุดทั่วประเทศเม็กซิโก
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เผย “เอล เมนโช่” ถูกเจอตัวขณะแอบพบกับสาว ก่อนถูกกองทัพปลิดชีพ
- เม็กซิโก สังหาร “เอล เมนโช่” หัวหน้าแก๊งอาชญากรรมยักษ์ใหญ่ เจ้าของค่าหัว 465 ล้าน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: